Şahan Gökbahar'ın Recep İvedik 5 filmi ödül gecesinin en çok ödül kazananı oldu. Recep İvedik 5, Film, Senaryo, Erkek Karakter, Kadın Karakter ve Üç Buçuk Bamya kategorilerinde ödül aldı. Recep İvedik 5 filmiyle birlikte Mahsun Kırmızıgül'ün “Vezir Parmağı” adlı filmi de bir diğer ödül alan yapım oldu.

Filmmor Gezici Kadın Filmleri Festivali kapsamında verilen ödüllerle ilgili olarak Altın Bamya Akademisi açıklamasını şu sözlerle dile getirdi: "Türkiye'nin 1400 (yazı ile bin dört yüz) sinema salonunda birden gösterime giren Recep İvedik 5 adlı sinema eserinin Altın Bamya Ödülleri'ne de bütün dallarda adaylığına, dolayısıyla ödülleri de hak ettiğine oy birliğiyle karar verilmiştir. Altın Bamya Akademisi üyeleri vizyona çıktığı ilk yılda da Altın Bamya ve Üç Buçuk Bamya ödüllerini kazanan Recep İvedik serisinin, beşinci filminde gişe rekoru kırması karşısında gözyaşlarını tutamadıklarını kamuoyuna duyurmaktan imtina etmemeye karar vermiştir. Bu rekorun, ülkemizin ultra-entelektüel gelişmesine ve sinemamıza sağlanan sınırsız olanaklara paralel bir başarı olduğuna kanaat getirmiştir. Altın Bamya Akademisi olarak, filmin içeriğinde, Recep İvedik başkanlığındaki Türkiye millitakım kafilesinin katıldığı şampiyonada belden aşağı güreşerek altın madalya kazanmasından duyulan kıvançla Film, Seneryo, Erkek Karakter, Kadın Karakter ve Üç Buçuk Bamya dallarında ödüllerin bu filme topyekun ve doğrudan verilmesinden duyulan kıvancın birleşmesini temenni ederiz.”

Altın Bamya Ödülleri, sinemada cinsiyetçiliğin üretildiği karakterlere ve filmlere veriliyor.