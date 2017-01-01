‘SpringBreak 2017’ Başlıyor...

Yaza Merhaba Diyecek

Yaklaşık 14 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen ‘Selfy Whitefest 2017’ ile bu kış Uludağ’da muhteşem bir etkinliğe imza atan ‘Unitravel’, bu kez de baharın ilk ve en büyük gençlik festivali ‘SpringBreak 2017’ ile Antalya’ya damgasını vurmaya hazırlanıyor. 28 Nisan – 1 Mayıs tarihleri arası Antalya Belek’de gerçekleştirilecek olan ‘SpringBreak 2017’ ile bu yılda yaklaşık 4 bin müziksever gönüllerince eğlenip hem yaza merhaba diyecek hemde müziğe doyacak.

4 Gün Kesintisiz Müzik

5 farklı sahnede 4 gün sürecek ‘Springbreak 2017’de Bengü & Volga Tamoz, Berkay, Merve Özbey ve Erdem Kınay'ın sıra DJ performanslarıyla Öykü Serter, Kemal Doğulu, David Saboy, Emrah Göktaş, Hakan Kabil, Discolog ve Burçin Ogan müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatacaklar. Baharın ilk ve en büyük festivali ‘SpringBreak 2017’ de müzik severler, 3 gece 4 gün boyunca birbirinden eğlenceli etkinlikler ile deniz ve güneşin de keyfini çıkartacaklar.