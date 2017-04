Afife Tiyatro Ödülleri adayları açıklandı

Afife Tiyatro Ödülleri’nde 2016-2017 sezonu adayları, Afife Tiyatro Ödülleri İcra Kurulu Başkanı Salih Başağa, jüri başkanı Prof. Dr. Merih Tangün ve usta oyuncu Haldun Dormen’in ev sahipliğinde düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. Bu yıl, Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü Işıl Kasapoğlu'na verilirken, Afife Tiyatro Özel Ödülü’ne Ayla Algan layık görüldü. Haldun Dormen Özel Ödülü’nü ‘Hedwig ve Angry Inch’ oyunu kazanırken, Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü’nün sahibi ise Murat Mahmutyazıcıoğlu oldu. Mahmutyazıcıoğlu, “Gençlerimizi ne kadar yüreklendirirsek, tiyatromuz o kadar yükselecek” diye konuştu.

Jüri Başkanı Prof. Dr. Merih Tangün, Türk tiyatrosunun çok üretken bir seneyi geride bıraktığını belirterek “Tiyatromuzu ileri taşıyan tiyatro emekçilerine şükranlarımı sunuyorum. Sezonun sonuna yaklaşırken tiyatromuzu bir kez daha Afife Tiyatro Ödülleri ile kutluyoruz” dedi.

Afife Tiyatro Ödülleri İcra Kurulu Başkanı Salih Başağa, 21 yıldan beri düzenlenen Afife Ödülleri'yle tiyatromuzun pek çok değişim geçirdiğini açıkladı. Başağa, “Bir kültür sanat bankası olarak anılan Yapı Kredi, kültür sanatın her alanında varlığını sürdürürken çok uzun yıllardır tiyatro ile de iç içeliğini devam ettirmekte. Hayatı insana farklı açılarda sunan tiyatro belli ki gençlerimizin omuzlarında yükselecek. Her geçen sezon adaylar arasında daha fazla sayıda genç arkadaşımızın olması ve performansların çok daha farklı olması da bunun en güzel ispatı. Gençlerimizi ne kadar yüreklendirirsek, onları ne kadar adayların arasında görürsek o kadar bu amaca hizmet etmiş olacağız. İşte tam da bu nedenle tiyatromuzu Afife Tiyatro Ödülleri aracılığı ile desteklemek, emekleri bu ödüllerle yüreklendirmek, benim için tarifsiz bir gurur. Öte yandan Türk tiyatrosunun son 21 yılına tanıklık etmek her kuruma, her oluşuma nasip olmayacak bir mutluluk. Ne mutlu bize... Sezon boyunca gösterdikleri başarılı performanstan ötürü tüm tiyatrolarımızı kutluyor, adaylarımızı tebrik ediyorum. ” diye açıklamada bulundu.

Haldun Dormen ise “Afife Tiyatro Ödülleri 21’inci kez tiyatromuzu bir araya getiriyor, ödüllendiriyor, gururlandırıyor” şeklinde konuştu.

Afife Tiyatro Ödülleri'nde toplam 11 ana, 4 özel kategoride verilecek olan ödüller 24 Nisan’da Haliç Kongre Merkezi’ndeki törenle sahiplerini bulacak.

Haldun Dormen Özel Ödülü'nü kazanan Headwig ve Angry Inch oyunundan Yılmaz Sütçü röportajı:

"PEDOFİLİYE MARUZ KALMIŞ BİRİNE Mİ GÜLÜYORUZ?"