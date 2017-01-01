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aykut aslan
KÜLTÜR-SANAT

Sen Canımın İçisin'e yeni klip geldi

Aykut Aslan'ın son albümü Sözümüz Var Bahara'nın ilk klibi, albümde yer alan Sen Canımın İçisin adlı şarkıya çekildi

05 Nisan 2017 Çarşamba, 17:24:10 Güncelleme: 17:34:45

Aykut Aslan'ın son çalışması "Sözümüz Var Bahara" adlı albümü müzik dünyasıyla buluştu. Yapımcı Bülent Seyhan ve Genel Koordinatör Seyfi Yerlikaya'nın albümde imzaları yer alıyor.

Aykut Aslan, bu albümde genel olarak yeni besteleri tercih edip, kendi müzik birikimiyle bütünleştirerek farklı bir ses, tını, müzikal anlamda farklı bir renk yakalamayı amaçladı. Albümün aranje çalışmalarını da Mete Artun ile birlikte üstlendi.  “Sözümüz var Bahara” albümünün ilk klibi  “Sen Canımın İçisin” adlı şarkıya çekilerek müzik piyasasına sunuldu. 

Aykut Aslan Kimdir?
Aykut Aslan, müzisyen bir ailenin ferdi olmasından kaynaklı müzikle erken yaşta tanıştı. Değerli birçok müzisyenle çeşitli projelerde görev aldı. Bunlardan bazıları; Devlet Opera ve Balesi sanatçılarıyla “Sekiz Ses Sekiz Nefes”, “Nazım Hikmet Kerem Gibi”, Bilkent Senfoni Orkestrası Eşliğinde “Gelibolu Algelincik”.

Sanatçı, müzik çalışmalarına her ne kadar yurt içinde devam etse de, yurt dışında Maryland Üniversitesi'nde, Melanie Pinkert’in “Anadolu Müziği” doktora tez konusunda yer almış, 2016 yılında okutulmaya başlanmıştır.

Sanatçının kendine ait olan projesi “Bir Nefeste Nağmeler” adlı müzikal şiir temalı konserleri de halen devam etmektedir.

 

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