Şirinler

Vizyon Tarihi: 7 Nisan 2017

Yapımı : 2017 - ABD

Tür : Animasyon , Komedi , Macera

Süre: 89 Dak.

Yönetmen : Kelly Asbury

Oyuncular : -

Seslendirenler : Demi Lovato , Joe Manganiello , Rainn Wilson , Mandy Patinkin , Danny Pudi

Senaryo : Karey Kirkpatrick , David Ronn , Jay Scherick , Chris Poche , Stacey Harman

"Şirinler" Konu Özeti

Şirin Köyü'nde hayat alışıldık düzeninde sürerken Şirine kendilerine benzeyen bazı yaratıklar görür. Şirin Baba, Kayıp Köy efsanesine pek inanmasa da Şirine, yanına Güçlü, Sakar ve Gözlüklü Şirin'i de alarak Kayıp Köy'ü bulabilmek için Yasak Orman'a doğru yola çıkar. Ancak Gargamel'in de bu gizemli köyle ilgili planları vardır ve Şirinler'in oraya Gargamel'den önce ulaşması gerekmektedir.

Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel

Vizyon Tarihi: 7 Nisan 2017

Yapımı : 2017 - Türkiye

Tür : Komedi

Yönetmen : Adem Kılıç

Oyuncular : Çetin Altay , Eren Hacısalihoğlu , Ayşegül Günay , Eren Vurdem , Salih Kalyon

Senaryo : Yılmaz Okumuş

"Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel" Konu Özeti

Talihsiz bir şekilde genç yaşta hayatını kaybeden Temel Sözer'in oğlu Cünyor Temel, babasının 10 milyon liralık borcunu üzerine alınca, acilen bir yerden para bulması gerekmiştir. Aynı zamanda bir başka problem daha çıkar, şehrin en eski futbol sahalarından birine büyük bir rezidans yapılması planlanmaktadır ve tüm şehir bu inşaatı engellemek istemektedir. Temel, arkadaşları Şota ve Oğuzubillah ile birlikte rezidansı inşa edecek müteahhitin önünü kesebilmek için olmadık şeyleri deneyecektir.

Bordo Bereliler Suriye

Vizyon Tarihi: 7 Nisan 2017

Yapımı : 2017 - Türkiye

Tür : Dram

Yönetmen : Erhan Baytimur

Oyuncular : Feyza Çipa , Açelya Elmas , Sedat Mert , Halil İbrahim Kalaycıoğlu , Arda Esen

Senaryo : Coşkun Gündoğdu

"Bordo Bereliler Suriye" Konu Özeti

Film, Özel Kuvvetlere bağlı Bordo Berelilerin PKK’nin Çukurca baskını sonrası telsizlerini kapatıp Suriye’ye yaptığı operasyonu merkeze alıyor. Yönetmenliğini Erhan Baytimur’un yaptığı, senaryosunu Coşkun Gündoğdu’nun yazdığı, filmde Cenk Ertan, Sedat Mert, Arda Esen, Açelya Elmas, Feyza Çıpa, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Kahraman Sivri, Burak Arslan, Tayfun Sav, Alper Atak, Yaşar Uzer ve Kadir Turan rol alıyor.

Şeytani

Vizyon Tarihi: 7 Nisan 2017

Yapımı : 2016 - ABD

Tür : Korku

Süre: 85 Dak.

Yönetmen : Jeffrey G. Hunt

Oyuncular : Sarah Hyland , Justin Chon , Devanny Pinn , Clara Mamet , Marc Barnes

Senaryo : Anthony Jaswinski

"Şeytani" Konu Özeti

4 arkadaş, Coachella'daki festivale gitmek için yola çıkmışlardır, ancak yol üstündeki Los Angeles'a uğrayıp birçok suç ve cinayetin işlendiği yerleri ziyaret etmeye karar verirler. Geceyi geçirecekleri otel de şeytani olayların yaşandığı bir yerdir. Bu sırada karşılaştıkları ve onlara katılan bir genç kız, hepsinin hayatını cehenneme çevirecektir.

Aşkın Krallığı

Vizyon Tarihi: 7 Nisan 2017

Yapımı : 2016 - İngiltere

Tür : Dram

Süre: 105 Dak.

Yönetmen : Amma Asante

Oyuncular : Rosamund Pike , David Oyelowo , Jack Davenport , James Northcote , Merveille Lukeba

Senaryo : Guy Hibbert

"Aşkın Krallığı" Konu Özeti

Londra'da eğitim görmekte olan Seretse Khama (David Oyelowo), Afrika'nın güney kısmında yaşayan Bamangwato halkının kral veliahtıdır. Bir partide tanıştığı İngiliz Ruth Williams (Rosamund Pike) ile birbirlerinden etkilenirler ve kısa sürede evlenerek Afrika'ya giderler. Bu durum hem Bamangwato halkının ileri gelenleri, hem de Güney Afrika'da ayrımcılık (apartheid) yönetimini sürdürenler tarafından büyük tepkiyle karşılansa da Khama, yönetimden feragat etmek ve sürgüne gönderilmek pahasına -tıpkı eşi gibi- aşkından vazgeçmeyecektir.

Baraka

Vizyon Tarihi: 7 Nisan 2017

Yapımı : 2017 - ABD

Tür : Dram

Süre: 132 Dak.

Yönetmen : Stuart Hazeldine

Oyuncular : Sam Worthington , Radha Mitchell , Octavia Spencer , Graham Greene , Alice Braga

Senaryo : John Fusco , Andrew Lanham

"Baraka" Konu Özeti

Çocukluk yıllarında babasının kötü muamelelerine maruz kalan Mack Phillips (Sam Worthington), yetişkin olduğunda kendine eşi ve 3 çocuğuyla birlikte mutlu bir aile kurmayı başarmıştır. Ancak kalabalık bir kamp tatili esnasında en küçük kızı Missy kaybolur. Kızının kaybıyla tarifsiz bir üzüntü yaşayan, tüm inandığı değerlere sırt çeviren Mack, bir gün tanımadığı birinden bir davet alır. Bu kişinin yaşadığı barakaya gittiğinde daha önce hiç görmediği 3 kişiyle ve gizemli olaylarla karşılacaktır.

Koca Dünya

Vizyon Tarihi: 7 Nisan 2017

Yapımı : 2016 - Türkiye

Tür : Dram

Süre: 100 Dak.

Yönetmen : Reha Erdem

Oyuncular : Ecem Uzun , Berke Karaer , Melisa Akman , Murat Deniz , Hakan Çimenser

Senaryo : Reha Erdem

"Koca Dünya" Konu Özeti

Ali (Berke Karaer) bir tamircide çalışarak hayatını kazanmaktadır. Başka bir ailenin yanında kalan kız kardeşi Zuhal (Ecem Uzun) ile görüşmesine aile izin vermemektedir. Bu duruma daha fazla dayanamayan Ali kardeşini bir gün motorsikletiyle alıp İstanbul'dan uzak bir yere kaçar. Ormanın derinliklerinde yaşamaya başlayan kardeşler için vahşi doğada hayatta kalmaya çalışmak, bir yandan da para kazanmak çok ağır bir yük olacaktır.

Hızlı ve Öfkeli 8

Vizyon Tarihi: 13 Nisan 2017

Yapımı : 2017 - ABD

Tür : Aksiyon , Gerilim , Macera , Suç

Süre: 156 Dak.

Yönetmen : F. Gary Gray

Oyuncular : Vin Diesel , Charlize Theron , Dwayne Johnson , Jason Statham , Michelle Rodriguez

Senaryo : Chris Morgan , Gary Scott Thompson

"Hızlı ve Öfkeli 8" Konu Özeti

Yıllardır birlikte çalışan, adeta aile gibi olan ekibin beyni Dominic Toretto (Vin Diesel), eşi Letty (Michelle Rodriguez) ile balayındayken gizemli Cipher'ın (Charlize Theron) saflarına katılarak en yakınındaki insanlara ihanet etmiştir. Cipher tam bir teknoloji dehasıdır ve gerçek bir kaos çıkarabilmek için Dom'u da yanına çekmiştir. Bu olayın şokunu atlatmaya çalışan ekip, Cipher ve Dom'u durdurabilmek için eski düşmanları Deckard Shaw'un (Jason Statham) da yardımına ihtiyaç duyacaktır.