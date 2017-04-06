Şirinler
Vizyon Tarihi: 7 Nisan 2017
Yapımı : 2017 - ABD
Tür : Animasyon , Komedi , Macera
Süre: 89 Dak.
Yönetmen : Kelly Asbury
Oyuncular : -
Seslendirenler : Demi Lovato , Joe Manganiello , Rainn Wilson , Mandy Patinkin , Danny Pudi
Senaryo : Karey Kirkpatrick , David Ronn , Jay Scherick , Chris Poche , Stacey Harman
"Şirinler" Konu Özeti
Şirin Köyü'nde hayat alışıldık düzeninde sürerken Şirine kendilerine benzeyen bazı yaratıklar görür. Şirin Baba, Kayıp Köy efsanesine pek inanmasa da Şirine, yanına Güçlü, Sakar ve Gözlüklü Şirin'i de alarak Kayıp Köy'ü bulabilmek için Yasak Orman'a doğru yola çıkar. Ancak Gargamel'in de bu gizemli köyle ilgili planları vardır ve Şirinler'in oraya Gargamel'den önce ulaşması gerekmektedir.
Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel
Vizyon Tarihi: 7 Nisan 2017
Yapımı : 2017 - Türkiye
Tür : Komedi
Yönetmen : Adem Kılıç
Oyuncular : Çetin Altay , Eren Hacısalihoğlu , Ayşegül Günay , Eren Vurdem , Salih Kalyon
Senaryo : Yılmaz Okumuş
"Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel" Konu Özeti
Talihsiz bir şekilde genç yaşta hayatını kaybeden Temel Sözer'in oğlu Cünyor Temel, babasının 10 milyon liralık borcunu üzerine alınca, acilen bir yerden para bulması gerekmiştir. Aynı zamanda bir başka problem daha çıkar, şehrin en eski futbol sahalarından birine büyük bir rezidans yapılması planlanmaktadır ve tüm şehir bu inşaatı engellemek istemektedir. Temel, arkadaşları Şota ve Oğuzubillah ile birlikte rezidansı inşa edecek müteahhitin önünü kesebilmek için olmadık şeyleri deneyecektir.
Bordo Bereliler Suriye
Vizyon Tarihi: 7 Nisan 2017
Yapımı : 2017 - Türkiye
Tür : Dram
Yönetmen : Erhan Baytimur
Oyuncular : Feyza Çipa , Açelya Elmas , Sedat Mert , Halil İbrahim Kalaycıoğlu , Arda Esen
Senaryo : Coşkun Gündoğdu
"Bordo Bereliler Suriye" Konu Özeti
Film, Özel Kuvvetlere bağlı Bordo Berelilerin PKK’nin Çukurca baskını sonrası telsizlerini kapatıp Suriye’ye yaptığı operasyonu merkeze alıyor. Yönetmenliğini Erhan Baytimur’un yaptığı, senaryosunu Coşkun Gündoğdu’nun yazdığı, filmde Cenk Ertan, Sedat Mert, Arda Esen, Açelya Elmas, Feyza Çıpa, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Kahraman Sivri, Burak Arslan, Tayfun Sav, Alper Atak, Yaşar Uzer ve Kadir Turan rol alıyor.
Şeytani
Vizyon Tarihi: 7 Nisan 2017
Yapımı : 2016 - ABD
Tür : Korku
Süre: 85 Dak.
Yönetmen : Jeffrey G. Hunt
Oyuncular : Sarah Hyland , Justin Chon , Devanny Pinn , Clara Mamet , Marc Barnes
Senaryo : Anthony Jaswinski
"Şeytani" Konu Özeti
4 arkadaş, Coachella'daki festivale gitmek için yola çıkmışlardır, ancak yol üstündeki Los Angeles'a uğrayıp birçok suç ve cinayetin işlendiği yerleri ziyaret etmeye karar verirler. Geceyi geçirecekleri otel de şeytani olayların yaşandığı bir yerdir. Bu sırada karşılaştıkları ve onlara katılan bir genç kız, hepsinin hayatını cehenneme çevirecektir.
Aşkın Krallığı
Vizyon Tarihi: 7 Nisan 2017
Yapımı : 2016 - İngiltere
Tür : Dram
Süre: 105 Dak.
Yönetmen : Amma Asante
Oyuncular : Rosamund Pike , David Oyelowo , Jack Davenport , James Northcote , Merveille Lukeba
Senaryo : Guy Hibbert
"Aşkın Krallığı" Konu Özeti
Londra'da eğitim görmekte olan Seretse Khama (David Oyelowo), Afrika'nın güney kısmında yaşayan Bamangwato halkının kral veliahtıdır. Bir partide tanıştığı İngiliz Ruth Williams (Rosamund Pike) ile birbirlerinden etkilenirler ve kısa sürede evlenerek Afrika'ya giderler. Bu durum hem Bamangwato halkının ileri gelenleri, hem de Güney Afrika'da ayrımcılık (apartheid) yönetimini sürdürenler tarafından büyük tepkiyle karşılansa da Khama, yönetimden feragat etmek ve sürgüne gönderilmek pahasına -tıpkı eşi gibi- aşkından vazgeçmeyecektir.
Baraka
Vizyon Tarihi: 7 Nisan 2017
Yapımı : 2017 - ABD
Tür : Dram
Süre: 132 Dak.
Yönetmen : Stuart Hazeldine
Oyuncular : Sam Worthington , Radha Mitchell , Octavia Spencer , Graham Greene , Alice Braga
Senaryo : John Fusco , Andrew Lanham
"Baraka" Konu Özeti
Çocukluk yıllarında babasının kötü muamelelerine maruz kalan Mack Phillips (Sam Worthington), yetişkin olduğunda kendine eşi ve 3 çocuğuyla birlikte mutlu bir aile kurmayı başarmıştır. Ancak kalabalık bir kamp tatili esnasında en küçük kızı Missy kaybolur. Kızının kaybıyla tarifsiz bir üzüntü yaşayan, tüm inandığı değerlere sırt çeviren Mack, bir gün tanımadığı birinden bir davet alır. Bu kişinin yaşadığı barakaya gittiğinde daha önce hiç görmediği 3 kişiyle ve gizemli olaylarla karşılacaktır.
Koca Dünya
Vizyon Tarihi: 7 Nisan 2017
Yapımı : 2016 - Türkiye
Tür : Dram
Süre: 100 Dak.
Yönetmen : Reha Erdem
Oyuncular : Ecem Uzun , Berke Karaer , Melisa Akman , Murat Deniz , Hakan Çimenser
Senaryo : Reha Erdem
"Koca Dünya" Konu Özeti
Ali (Berke Karaer) bir tamircide çalışarak hayatını kazanmaktadır. Başka bir ailenin yanında kalan kız kardeşi Zuhal (Ecem Uzun) ile görüşmesine aile izin vermemektedir. Bu duruma daha fazla dayanamayan Ali kardeşini bir gün motorsikletiyle alıp İstanbul'dan uzak bir yere kaçar. Ormanın derinliklerinde yaşamaya başlayan kardeşler için vahşi doğada hayatta kalmaya çalışmak, bir yandan da para kazanmak çok ağır bir yük olacaktır.
Hızlı ve Öfkeli 8
Vizyon Tarihi: 13 Nisan 2017
Yapımı : 2017 - ABD
Tür : Aksiyon , Gerilim , Macera , Suç
Süre: 156 Dak.
Yönetmen : F. Gary Gray
Oyuncular : Vin Diesel , Charlize Theron , Dwayne Johnson , Jason Statham , Michelle Rodriguez
Senaryo : Chris Morgan , Gary Scott Thompson
"Hızlı ve Öfkeli 8" Konu Özeti
Yıllardır birlikte çalışan, adeta aile gibi olan ekibin beyni Dominic Toretto (Vin Diesel), eşi Letty (Michelle Rodriguez) ile balayındayken gizemli Cipher'ın (Charlize Theron) saflarına katılarak en yakınındaki insanlara ihanet etmiştir. Cipher tam bir teknoloji dehasıdır ve gerçek bir kaos çıkarabilmek için Dom'u da yanına çekmiştir. Bu olayın şokunu atlatmaya çalışan ekip, Cipher ve Dom'u durdurabilmek için eski düşmanları Deckard Shaw'un (Jason Statham) da yardımına ihtiyaç duyacaktır.