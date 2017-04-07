Caz onu genç tutuyor: Mulatu Astatke

Biletlerin haftalar öncesinde tükendiği konserde, Ethio-caz’ın kan ısıtan ritimleri yüzlerce insanı aynı anda dans ettirdi, yüzlerce çift ayak Astatke’nin davuluyla aynı ritmi çaldı. Saksafonda hiç bitmeyen sololarıyla herkesi şaşırtan James Arben, bilinen caz ezgilerinin dışına çıkarak yan flütte büyüleyici bir performans sundu. Astatke’nin Etiyopya müziğini caz ile birleştirdiği ‘Motherland’ adlı parçasında çellosuyla harikalar yaratan Danny Keane, kara kıtanın yüreğe dokunan seslerini dinleyicilerine taşıdı. Dakikalarca dans etmekten yorulmuş, birbirine geçmiş hareketli kalabalık Keane’in çaldığı çelloyla sakinleşti, uzun süren sessizlikte dinleyiciler, mekân algısından kopup kendi hayal dünyalarına daldı.

Efsaneler yorulmazlar

Etiyopya’nın Jimma kentinde doğan Astatke, 1954 yılında mühendislik okusun diye gönderildiği Londra’da Trinity Müzik Koleji’ne başlayarak 50 yıldır süren caz kariyerine ilk adımını attı. 1960’lar boyunca etnik Etiyopya müziğini klasik caz enstrümanları tumba ve bongo kullanarak çalan deneyimli müzisyen Avrupa’dan Amerika’ya pek çok sahnede performanslarını sergiledi. Jim Jarmusch’un filmlerinde Astatke’nin parçalarına yer vermesiyle adını tüm dünyaya duyuran Astatke ayrıca ABD’deki Berklee Müzik Koleji’nin ilk Afrikalı öğrencisi olmasıyla tanınıyor. 73 yaşındaki yaşayan efsane, yıllardır hiç kaybetmediği performansıyla da dikkat çekiyor. RBMA konserinde de 2 saat hiç durmadan çalan Astatke, dinleyicilerin ritimlerine ayak uydurarak dans etti, aynı anda birden fazla enstrümanla ilgilenerek genç grup üyelerine taş çıkarttı. 2 saat sonunda dinleyiciler dans etmekten yoruldu, caz üstadı onlara eşlik etmekten yorulmadı.

Hiç bitmeyecek gibi

Son üç şarkısını da ‘son şarkımız’ olarak anons eden Astatke, dinleyicilerin yoğun ilgisini kırmayarak çalmaya devam etti. Konserin son çeyreğine perküsiyonist Richard Olatunde Baker’ın yerel bir şarkıyı çalması oldu. Afrika ezgilerine kapılan dinleyiciler, Bantu dilindeki şarkıya eşlik etti. Yüzlerce insan perküsyonun büyüsüne kapılarak Nil’in öte yakasına doğru yolculuğa çıktı. 2 saat süren bol danslı, eğlenceli ve duygu dolu konser sonrası mikrofonu eline alan usta cazcı, mütevazi tavrıyla dinleyicilere teşekkür etti. Tüm başarıyı orkestrasına borçlu olduğunu belirterek, alkışı onlarla paylaştı.