07 NİSAN 2017
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Görkem Sala
KÜLTÜR-SANAT

Dj Görkem Sala Spotify Deezer ve iTunes'ta çok dinlenenler arasında...

Görkem Sala iTunes Deezer Spotify gibi birçok platformda "His Diyarı" adlı albümü ile çok dinlenenler arasına oturdu

07 Nisan 2017 Cuma, 20:46:42 Güncelleme: 20:49:05

Geçtiğimiz günlerde iTunes'ın "En fazla ön sipariş alan parçalar" listesinde bulunan Görkem Sala albüm için klip çekimlerine ünlü yönetmen Murat Yılmaz ile başlandığını söyledi.

Hip Hop ve edm muzik (elektronik dans müzik) tarzı üzerine çalışan önemli isimlerin arasında yer alan ve aynı zamanda başarılı bir dj olan Görkem Sala ''His Diyarı'' albümü ile dijital platformlarda büyük başarı elde etti.
Eskişehir doğumlu olduğunu ifade eden başarılı şarkıcı internet üzerinde yayınlamaya başladığı videolarla popüler hale geldiğini ifade etti.

Edm (elektronik dans müzik) alışılmışın dışına çıktığını ifade eden Görkem, canlı enstrümanlar kullandığını belirterek doğru kullanıldığında bu türün de herkese sevdirilebileceğini göstermek istediğini söyledi.

Spotify, iTunes ve Youtube'da önemli başarılar elde eden şarkıcının önümüzdeki günlerde sahne çalışmalarına da başlayacağı öğrenildi.

Röportajın sonunda takipçilerine mesaj veren Görkem şu ifadeleri kullandı: "Ben sanatımla konuşmayı sever tercih ederim. Müziğin güzel ve özel bir iletişim aracı olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden aslında onlara çok şey söyledim daha doğrısu yaratmaya çalıştım , albümü dinleme fırsatı bulduklarında konuşmuş olacağız. Son sözü onlara bırakmak daha doğru olucak." dedi

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