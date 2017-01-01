Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu İstanbul'da konser verdi

Cemal Reşit Rey Konser Salonunda (CRR) özel davetli grubu için sahne alan topluluk, "Ceddin Deden" ve "Çanakkale Türküsü" eserlerini Türkçe yorumladı. Türkçe eserler sırasında, sahnede kurulu ekranda 1900lü yılların başındaki Türkiyeye dair çeşitli görüntüler ile Atatükün görüntüleri yansıtıldı.

Topluluk, yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen konserde "Amur Dalgaları", Eh Yollar", "Mayıs Valsi", "Uzun Yollar" ve "Kalinka" isimli eserlerin de aralarında bulunduğu sevilen şarkıları yorumladı.

Bazı şarkılarda sahne alan bale grubu da sergilediği performansla büyük beğeni kazandı.

Duma Kültür Komitesi Başkan Yardımcısı, Duma Milletvekili ve aynı zamanda Rusya Devlet Sanatçısı olan Iosif Kobzonun da eşlik ettiği topluluk, yaklaşık bir buçuk saat sahnede kaldı.

Konserin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis 1. Başkan Vekili Ahmet Selamet ile Kültür Daire Başkanı Abdurrahman Şen, sanatçılara çiçek ve plaket takdim etti.Tarihi boyunca büyük takdir toplayan ve dünyanın birçok ülkesinde sahneye çıkan dünyanın en eski ve büyük korolarından Aleksandrov Rus Kızılordu Korosunun repertuvarında 2 binden fazla eser bulunuyor.

Koronun şefliğini 2016da üstlenen Valeriy Halilov da uçak kazasında hayatını kaybettiği için koroya, 2012-2016 yıllarında şeflik yapan Gennadiy Sacheniuk yeniden şef olarak atandı.

Kızılordu Merkez Evinde 1928de kurulan koro, ilk gösterisini aynı yıl savaş şartlarındaki askerler ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği halklarına moral vermek amacıyla gerçekleştirmişti.