Game of Thrones’un Osha’sı dans ettirmeye geliyor!

HT CUMARTESİ'de yayımlanan Ece Ulusum röportajında, Natalia Tena merak edilenleri yanıtladı.

Harry Potter ve Game of Thrones’ta rol aldınız. Size neler kazandırdı?

Hangi birini sayayım? O kadar çok şey var ki... Ancak en önemlisi fantastik ve zamansız eserler üreten insanlarla çalışabilmekti. Onlarla çalışmak benim için büyük bir şans. Özellikle de Game of Thrones.

İkinci albümünüz Tropical Gypsy’i de hayranlarınızla çıkardınız. Böyle devam edecek mi?

Tabii. Bunu yapmayı çok seviyoruz. Bu albümlerle hayranlarımızla bağımızın daha güçlü olduğunu hissediyoruz. Diğer yöntemlerdense bu daha etkili ve eğlenceli. Güzel, yaratıcı ve ortak beslenmeyle ilerleyen bir yol.

Sahneler mi televizyon dünyası mı?

Her ikisinin de korkunç ve iyi hissettiren yanları var. Önemli olan kendinizi iyi hissettiğiniz yanıyla devam edebilmek ve çalışma ortamı yaratmak. İkisinin de tatmin edici yanları var. Kendimi bir aktris ya da müzisyen olarak tanıtmıyorum bile. Genellikle seyahatler, keşiflerim ve yemekler benim için daha önemli.

Akordeon elinize çok yakışıyor. Türlü yeteneklerinizin olduğunu biliyorum. Ancak niçin bu enstrüman?

Sirkte Geceler adında bir oyunda yer almıştım. Oyunun yönetmeni bir sürü enstrüman getirmişti ve bizden birer tane seçmemizi istedi. Bir nedeni yoktu ama mini akordeonu görünce resmen âşık olmuştum. Uzun zamandır piyano çalan biri için çok farklı bir enstrüman. O zamandan bu zamana akordeonumla sevgili gibiyiz. Bir kişiliği var ve hatta bir adı, Italian Stallion Stalone. Bir sürü anılarımız var ve ortaya harika şeyler çıkarıyoruz.

İstanbul’a daha önce de geldiniz. Bu şehir için şimdi ne dersiniz?

Çılgın, egzotik bir şehir. Trafiğinin ne demek olduğunu ben de biliyorum ama mimari ve yemek kültürü açısından inanılmaz. Yeniden gelmek ve konser vermek çok güzel. Herkes dans etmeye hazır olsun. Gelenleri müzikal bir tatile çıkaracağız.