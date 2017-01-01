En iyi 10 siberpunk filmi

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10. Johnny Mnemonic 1995

Çok iyi bir film olmasa da, siberpunk geleneğini derinden etkileyen “Neuromancer” romanının yazarı William Gibson’a ait senaryosu nedeniyle burada olmayı hak ediyor. Film, verilerin insan beyninde saklandığı bir dönemde bir “veri kuryesi”nin öyküsünü aksiyon formatında anlatıyor. Asıl mesele ise şirketlerin her şeye hâkim olduğu karanlık bir gelecek ve ileri teknolojinin ortaya çıkardığı virütik bir salgınla ilgili... Türünün saf bir örneği.