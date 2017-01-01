09 NİSAN 2017
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En iyi 10 siberpunk filmi

09 Nisan 2017 Pazar, 03:14:12 HABERTURK.COM

Yapay zekâ, sanal gerçeklik, siber dünya, makine-insan birleşmesi gibi ileri teknoloji uygulamalarına rağmen sorunlar bitmedi! Yaşam kalitesinin düştüğü, mutsuzluğun, şiddetin ve sömürünün arttığı yakın geleceği anlatan bilimkurgu filmleri genellikle “siberpunk” başlığı altında değerlendirilir. Gazete Habertürk yazarı Mehmet Açar “Kabuktaki Hayalet”in gösterimde olduğu günlerde en iyi siberpunk filmlerini derledi

  • 1 En iyi 10 siberpunk filmi
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    1. Blade Runner 1982

    Philip K. Dick’in romanından uyarlanan film, insan ve insanın kendi suretinden ürettiği androidler arasındaki farkların ya da farksızlıkların keşfine çıkıyor. İleri teknoloji şirketlerinin “tanrı” rolünü oynamaya kalktığı bir dünyada, varoluşunu sorgulayan isyankâr androidlerin yanı sıra insan olduklarını sanan sahte hafızalı androidler de var. Ridley Scott’un melankolik bir kara film lezzetinde çektiği film, karanlık gelecek tasarımıyla bilimkurgu sinemasını derinden etkilemişti.

  • 2 En iyi 10 siberpunk filmi
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    2. Matrix 1999

    Wachowski kardeşlerin başarısı, edebiyat ve sinemadaki siberpunk geleneğini özümseyip üstüne özgün bir aksiyon estetiği koymaları... Makinelerin gezegene hâkim olduğu gelecekteki isyanın en hoş yanı, simülasyonun da bir hesaplaşma alanı olması... Bu da özgün ve ilham verici görsellikte bir siberpunk dünyasının ortaya çıkmasını sağlıyor. Hacker Neo’nun “uyanarak” isyana önderlik etmesinin filme verdiği destan havasını unutmayalım. 

  • 3 En iyi 10 siberpunk filmi
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    3. Terminatör 2: Mahşer Günü 1991

    (Terminator 2: Judgment Day) Düşük bütçeli ilk filmin başarısı üzerine yönetmen James Cameron, “makine – insan çatışması” temasını derinleştirdi. İlk filmin robotu Terminatör, artık iyilerin yanındaydı ve insansı özellikler kazanarak duygusallaşıyor, fedakâr bir kahramana dönüşüyordu. T-1000 ise olağanüstü dönüşüm yeteneğiyle çok güçlü, ürpertici bir robottu ve makinelerin korkunç yüzünü temsil ediyordu. Özel efektler, çağının ötesindeydi...

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