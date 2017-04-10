Meltem Yılmazkaya tiyatro sahnesinde

Ekranların sevilen oyuncusu Meltem Yılmazkaya; çok yönlü sanatçı kişiliğini tiyatro sahnesine aktardı. Geçtiğimiz aylarda yayınladığı ilk single’ıyla büyük beğeni toplayan sanatçı, Sevmekten Öldü Desinler isimli müzikli oyunda sesiyle oyunculuğunu birlikte sergiliyor.

İstanbul’un kenar semtlerinden, Neon Pavyon’a uzanan hikayade oyuncular; arabesk şarkıları kendi tarzlarında yorumluyor… Sıklıkla kahkaha attıran oyun; değindiği sosyal konular ve duygulu şarkılarlagözlerinizin dolu dolu olmasını sağlıyor.

Show TV'nin Güldür Güldür Show isimli programının yıldızlarından Meltem Yılmazkaya; televizyon ve sinema projelerinin yanı sıra yeni tiyatro oyununda sevenleriyle buluşuyor... Meltem Yılmazkaya ‘Sevmekten Öldü Desinler’ adlıoyunda, oyunculuğu ve sesiyle ön plana çıkıyor.

Yeşilçam’dan izler taşıyan ‘Sevmekten Öldü Desinler’; komedi ağırlıklı bir oyun olmasına rağmen değindiği sosyal konularla izleyicinin gözlerinin dolmasına yol açıyor. Gecekondu mahallesinde başlayarak Neon Pavyon’a uzanan bir hikayenin anlatıldığı oyun, bir döneme damgasını vurmuş arabesk şarkılarla harmanlanıyor. Oyunda zengin bir kenar mahalle kızını canlandıran Yılmazkaya; yüksek enerjisi ve sesiyle oyuna renk katıyor.

Murat Mahmut Yazıcıoğlu’nun yazıp, Berfin Zenderlioğlu’nun yönettiği oyunda; Meltem Yılmazkaya, Hamdi Alp, İbrahim Halaçoğlu, Onur Berk Arslanoğlu ve Pınar Yıldırım karakterlere can veriyor.

Yazan: Murat Mahmut Yazıcıoğlu

Yöneten: Berfin Zenderkioğlu

Dramaturg: Nesrin Karadağ

Müzik: Burçak Çöllü

Kostüm Tasarım: Çağla Yıldırım

Dekor Tasarım: Berfin Zenderlioğlu

Işık Tasarım: Alev Topal

Oynayanlar: Hamdi Alp, İbrahim Halaçoğlu, Meltem Yılmazkaya, Onur Berk Arslanoğlu, Pınar Yıldırım