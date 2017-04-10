ÜYE GİRİŞİ
LÜTFEN KULLANICI ADINIZ VE ŞİFRENİZ İLE GİRİŞ YAPIN!
GÖNDER ŞİFREMİ UNUTTUM?
FACEBOOK İLE BAĞLAN
TWITTER İLE BAĞLAN
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER

Meltem Yılmazkaya tiyatro sahnesinde

Meltem Yılmazkaya "Sevmekten Öldü Desinler" isimli müzikli oyunda sesiyle oyunculuğunu birlikte sergiliyor

0 0 0

Ekranların sevilen oyuncusu Meltem Yılmazkaya; çok yönlü sanatçı kişiliğini tiyatro sahnesine aktardı. Geçtiğimiz aylarda yayınladığı ilk single’ıyla büyük beğeni toplayan sanatçı, Sevmekten Öldü Desinler isimli müzikli oyunda sesiyle oyunculuğunu birlikte sergiliyor.

İstanbul’un kenar semtlerinden, Neon Pavyon’a uzanan hikayade oyuncular; arabesk şarkıları kendi tarzlarında yorumluyor… Sıklıkla kahkaha attıran oyun; değindiği sosyal konular ve duygulu şarkılarlagözlerinizin dolu dolu olmasını sağlıyor.

Show TV'nin Güldür Güldür Show isimli programının yıldızlarından Meltem Yılmazkaya; televizyon ve sinema projelerinin yanı sıra yeni tiyatro oyununda sevenleriyle buluşuyor... Meltem Yılmazkaya ‘Sevmekten Öldü Desinler’ adlıoyunda, oyunculuğu ve sesiyle ön plana çıkıyor.

Yeşilçam’dan izler taşıyan ‘Sevmekten Öldü Desinler’; komedi ağırlıklı bir oyun olmasına rağmen değindiği sosyal konularla izleyicinin gözlerinin dolmasına yol açıyor. Gecekondu mahallesinde başlayarak Neon Pavyon’a uzanan bir hikayenin anlatıldığı oyun, bir döneme damgasını vurmuş arabesk şarkılarla harmanlanıyor. Oyunda zengin bir kenar mahalle kızını canlandıran Yılmazkaya; yüksek enerjisi ve sesiyle oyuna renk katıyor.

Murat Mahmut Yazıcıoğlu’nun yazıp, Berfin Zenderlioğlu’nun yönettiği oyunda; Meltem Yılmazkaya, Hamdi Alp, İbrahim Halaçoğlu, Onur Berk Arslanoğlu ve Pınar Yıldırım karakterlere can veriyor.

Yazan: Murat Mahmut Yazıcıoğlu
Yöneten: Berfin Zenderkioğlu
Dramaturg: Nesrin Karadağ
Müzik: Burçak Çöllü
Kostüm Tasarım: Çağla Yıldırım
Dekor Tasarım: Berfin Zenderlioğlu
Işık Tasarım: Alev Topal
Oynayanlar: Hamdi Alp, İbrahim Halaçoğlu, Meltem Yılmazkaya, Onur Berk Arslanoğlu, Pınar Yıldırım

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş
SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
GÖNDER
KÜLTÜR-SANAT

EN İYİ 10 SİBERPUNK FİLMİ

Yapay zekâ, sanal gerçeklik, siber dünya, makine-insan...

 En iyi 10 siberpunk filmi
KÜLTÜR-SANAT

GAME OF THRONES’UN OSHA’SI DANS ETTİRMEYE GELİYOR!

Game of Thrones’un Osha’sı Natalia Tena müzik grubu Molotov...

 Game of Thrones’un Osha’sı dans ettirmeye geliyor!
KÜLTÜR-SANAT

ALEKSANDROV RUS KIZILORDU KOROSU İSTANBUL'DA KONSER VERDİ

Geçen yılki uçak kazasında 64 koro mensubunu kaybeden...

 Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu İstanbul'da konser verdi
KÜLTÜR-SANAT

HAFTANIN FİLMLERİ

Bu hafta vizyona yedi yeni film girdi. İşte 6 Nisan'da...

 Haftanın filmleri (6 Nisan 2017)