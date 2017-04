Dünyanın en iyi aksiyon filmlerinden biri olan ve bugüne kadar tüm serileriyle dünyayı kasıp kavuran Hızlı ve Öfkeli serisinin son halkası Hızlı ve Öfkeli 8 (The Fate of the Furious) için tüm hazırlıklar tamamlandı. Peki Hızlı ve Öfkeli 8 ne zaman vizyona girecek?

HIZLI VE ÖFKELİ 8 NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Dünyanın her yerinde merakla beklenen Hızlı ve Öfkeli 8'in (The Fate of the Furious) galası yapıldı. Otomobil ve hız tutkunlarının vazgeçilmezi olan Hızlı ve Öfkeli'nin son serisi Hızlı ve Öfkeli 8'in fragmanı bile milyonlarca kez tıklandı. Heyecan ve aksiyonun bir an eksik olmadığı filmin son halkası da dünyayı sinemalara koşturacağa benziyor. Hızlı ve Öfkeli hayranlarının merakla beklediği tarih açıklandı. Film 13 Nisan Perşembe Günü vizyona girecek.

HIZLI VE ÖFKELİ 8'İN KONUSU

Suça bulaşmış olan ekip artık sakinleşmiş ve suçtan uzak bir hayat yaşamak istediklerine karar vermişlerdir. Dom ve Letty evlenip balayına giderlerken Brian ile Mia da emekli olmaya karar vermiştir. Dünya turu yapan ekip her ekip üyesinin temize çıkmasıyla birlikte normal hayatlarına geri döner. Ancak, gizemli bir kadın olan Chiper, Dom’u hedef almış durumdadır. Dom'u tekrar suça bulaşmaya ikna eden Chiper, Dom'u sevdiği ve güvendiği insanlardan da ayıracaktır. Artık Dom'u durdurmanın tek yolu ekibin geri kalanının onun peşine düşmesidir...

Sinema tarihinin en uzun soluklu film serilerinden biri olmaya aday Fast and Furious / Hızlı ve Öfkeli filmlerinin sekizincisi 2017 yılında vizyona girecek. Yönetmen koltuğunda bu sefer F. Gary Gray'in oturduğu yapımın oyuncu kadrosunda Vin Diesel , Dwayne Johnson, Jason Statham, Lucas Black ve Kurt Russell isimlerinin yer alması bekleniyor.

HIZLI VE ÖFKELİ'NİN GALASINDA ŞIKLIK YARIŞI

‘Hızlı ve Öfkeli’nin sekizincisi olan ‘The Fate of the Furious’, önceki gün New York’ta yapılan galada görücüye çıktı. Galada Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham, Michelle Rodriguez, Natalie Emmanuel tam kadro yer alarak fire vermedi. Samimi ve neşeli geçen galada, film çekimleri sırasında aralarında gerginlik çıktığı iddia edilen Vin Diesel ile Dwayne Johnson arasındaki soğukluk hissedildi. Diesel ve Johnson aynı karede yer almamaya özen gösterdi. Jason Statham'ın hamile eşi Rosie Huntington-Whiteley galaya katıldı. Whiteley'in derin yırtmacı dikkat çekti.

Serinin yeni oyuncularından Charlize Theron kırmızı halıda kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı, Theron hayranlarına imza dağıtmayı da ihmal etmedi.

Game Of Thrones dizisi ile yıldızı parlayan, Hızlı ve Öfkeli serisine dahil olan Nathalie Emmanuel'de şıklığı ile göz doldurdu.

