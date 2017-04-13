Dağıstanlı grup Lezginka, CRR'de sahne aldı

Beğenilen danslardan bir seçki sunan topluluk, "Rutullerin Dansı", "Gorski Dansı", "Osetlerin Dansı", "Köyde Şenlik", "Kumukların Dansı", "Dağlıların Dansı", "Nogayların Dansı" ve Savaş Dansı"nı sergiledi.

Konserde Dağıstan Devlet Sanatçısı Ayshat Ayshayeva "Avarca Şarkı" yorumladı.

"Lezginka" adıyla 1958 yılında kurulan Dağıstan Devlet Halk Dansları Topluluğu'nun başkanlığını 1993 yılından bu yana Rusya Federasyonu onur ödülü sahibi ve kültür emekçisi Canbolat Magomedov üstlenirken, sanat yönetmenliğini ise Rusya Federasyonu onur sanatçısı Zalimhan Hangereyev yapıyor.

Dağıstan'ın yanı sıra Kuzey Kafkas ve Rusya halklarının da folklorunu barındıran topluluk, 33 etnik halktan oluşuyor.