Haftanın filmleri (14 Nisan 2017)

Otopsi

Vizyon Tarihi: 14 Nisan 2017

Yapımı : 2016 - İngiltere

Tür : Korku

Süre: 99 Dak.

Yönetmen : André Øvredal

Oyuncular : Emile Hirsch , Brian Cox , Olwen Catherine Kelly , Ophelia Lovibond , Michael McElhatton

Senaryo : Ian B. Goldberg , Richard Naing

Yapımcı : Rory Aitken , Fred Bergerü

"Otopsi" Konu Özeti

Tony Tilden (Brian Cox) ve oğlu Austin Tilden (Emil Hirsch) gizemli ölüm vakalarını araştıran iki memurdur. Günün birinde, ölüm nedeniyle ilgili hiçbir ipucuna rastlayamadıkları genç ve güzel Jane Doe cinayetini araştırmaya başlarlar. Jane Doe'nun kimliğini tespit etmeye çalışırken edindikleri tuhaf ipuçları, onları bazı korkunç gerçeklere doğru sürükleyecektir.

Yaşamak Güzel Şey

Vizyon Tarihi: 14 Nisan 2017

Yapımı : 2017 - Türkiye

Tür : Dram , Komedi

Yönetmen : Müfit Can Saçıntı

Oyuncular : Günay Karacaoğlu , Zihni Göktay , Yasemin Conka , Recep Renan Bilek , Müfit Can Saçıntı

Senaryo : Müfit Can Saçıntı

Yapımcı : -

"Yaşamak Güzel Şey" Konu Özeti

Etrafındaki herkesten sürekli azar işiten, kimsenin ciddiye almadığı bir adam, yaşadığı şanssız bir olayın ardından içinde bulunduğu hayatı ve dayatılan sistemi sorgulayınca, hayatta göremediği birçok güzelliği keşfetmeye, yaşamdan tat almaya başlar. Müfit adeta bir anti kahramana dönüşmüştür.





Dehşet Odası

Vizyon Tarihi: 14 Nisan 2017

Yapımı : 2015 - ABD

Tür : Gerilim , Korku

Süre: 94 Dak.

Yönetmen : Jeremy Saulnier

Oyuncular : Anton Yelchin , Imogen Poots , Patrick Stewart , Alia Shawkat , Callum Turner

Senaryo : Jeremy Saulnier

Yapımcı : Neil Kopp , Victor Moyers

"Dehşet Odası" Konu Özeti

Punk rock grubu Ain't Rights'ın, Amerika'nın kuzeybatısında yaptıkları turnede bir sonraki durağı Portland'dır. Ancak konser son anda iptal olur, grup bunun yerine ormanın içinde, gözden uzak bir mekanda sahneye çıkmayı kabul ederler. Sahne aldıkları bar, Neo-Naziler'in uğrak mekanı olan bir yerdir. Bu Neo-Naziler'in Emily adında genç bir kızı öldürdüğünü gören grup üyeleri ve Emily'nin arkadaşı Amber, cinayete dair bütün delilleri ve tanıkları ortadan kaldırmak isteyen katillerin sıradaki hedefi olacaktır.

Kartal Avcısı Kız

Vizyon Tarihi: 14 Nisan 2017

Yapımı : 2016 - İngiltere , ABD , Moğolistan

Tür : Aile , Belgesel , Macera

Süre: 87 Dak.

Yönetmen : Otto Bell

Oyuncular : -

Seslendirenler : Daisy Ridley

Senaryo : -

Yapımcı : Daisy Ridley , Morgan Spurlock

"Kartal Avcısı Kız" Konu Özeti

Filmde, Ayçolpan adlı 13 yaşındaki bir kız çocuğunun, halkının nesillerdir sürdürdüğü kartal terbiyeciliği işinde bir usta olabilmek için verdiği mücadele anlatılıyor.

Mezeci Çırağı

Vizyon Tarihi: 14 Nisan 2017

Yapımı : 2017 - Türkiye

Tür : Dram

Yönetmen : Battal Karslıoğlu

Oyuncular : Yusuf Atala , Murat Ercanlı , İsmail Arda İrman , Ali Tuna İrman , Deniz Oral

Senaryo : Battal Karslıoğlu

Yapımcı : Özkan İrman

"Mezeci Çırağı" Konu Özeti

1970'li yıllarda Bursa Pirinç Han'da geçen hikayede Mezeci İsmail Hakkı'nın oğlu, aynı zamanda ücretsiz çırağı olan Özkan, henüz çok küçük yaşlarda olmasına rağmen babasına yardım ederken çok sayıda olayla karşılaşacak, bu olayları farkında olmadan hafızasına kazıyacak ve hiç unutmayacaktır.

Türkiye'nin önemli tekstil şirketlerinden Minteks'in kurucusu ve sahibi Özkan İrman'ın kendi çocukluk ve ilk çalışma yıllarını anlattığı kitabından uyarlanan filmde İrman'ın iki oğlu, Arda ve Tuna da rol alıyor.

Hızlı ve Öfkeli 8

Vizyon Tarihi: 13 Nisan 2017

Yapımı : 2017 - ABD

Tür : Aksiyon , Gerilim , Macera , Suç

Süre: 156 Dak.

Yönetmen : F. Gary Gray

Oyuncular : Vin Diesel , Charlize Theron , Dwayne Johnson , Jason Statham , Michelle Rodriguez

Senaryo : Chris Morgan , Gary Scott Thompson

Yapımcı : Vin Diesel , Neal H. Moritz

Diğer Adı : Fast 8, Fast & Furious 8

"Hızlı ve Öfkeli 8" Konu Özeti

Yıllardır birlikte çalışan, adeta aile gibi olan ekibin beyni Dominic Toretto (Vin Diesel), eşi Letty (Michelle Rodriguez) ile balayındayken gizemli Cipher'ın (Charlize Theron) saflarına katılarak en yakınındaki insanlara ihanet etmiştir. Cipher tam bir teknoloji dehasıdır ve gerçek bir kaos çıkarabilmek için Dom'u da yanına çekmiştir. Bu olayın şokunu atlatmaya çalışan ekip, Cipher ve Dom'u durdurabilmek için eski düşmanları Deckard Shaw'un (Jason Statham) da yardımına ihtiyaç duyacaktır.