Haftanın filmleri (14 Nisan 2017)

Otopsi
Vizyon Tarihi: 14 Nisan 2017
Yapımı : 2016 - İngiltere
Tür : Korku
Süre: 99 Dak.
Yönetmen : André Øvredal
Oyuncular : Emile Hirsch , Brian Cox , Olwen Catherine Kelly , Ophelia Lovibond , Michael McElhatton
Senaryo : Ian B. Goldberg , Richard Naing
Yapımcı : Rory Aitken , Fred Bergerü
"Otopsi" Konu Özeti
Tony Tilden (Brian Cox) ve oğlu Austin Tilden (Emil Hirsch) gizemli ölüm vakalarını araştıran iki memurdur. Günün birinde, ölüm nedeniyle ilgili hiçbir ipucuna rastlayamadıkları genç ve güzel Jane Doe cinayetini araştırmaya başlarlar. Jane Doe'nun kimliğini tespit etmeye çalışırken edindikleri tuhaf ipuçları, onları bazı korkunç gerçeklere doğru sürükleyecektir.
Yaşamak Güzel Şey
Vizyon Tarihi: 14 Nisan 2017
Yapımı : 2017 - Türkiye
Tür : Dram , Komedi
Yönetmen : Müfit Can Saçıntı
Oyuncular : Günay Karacaoğlu , Zihni Göktay , Yasemin Conka , Recep Renan Bilek , Müfit Can Saçıntı
Senaryo : Müfit Can Saçıntı
Yapımcı : -
"Yaşamak Güzel Şey" Konu Özeti
Etrafındaki herkesten sürekli azar işiten, kimsenin ciddiye almadığı bir adam, yaşadığı şanssız bir olayın ardından içinde bulunduğu hayatı ve dayatılan sistemi sorgulayınca, hayatta göremediği birçok güzelliği keşfetmeye, yaşamdan tat almaya başlar. Müfit adeta bir anti kahramana dönüşmüştür.
Dehşet Odası
Vizyon Tarihi: 14 Nisan 2017
Yapımı : 2015 - ABD
Tür : Gerilim , Korku
Süre: 94 Dak.
Yönetmen : Jeremy Saulnier
Oyuncular : Anton Yelchin , Imogen Poots , Patrick Stewart , Alia Shawkat , Callum Turner
Senaryo : Jeremy Saulnier
Yapımcı : Neil Kopp , Victor Moyers
"Dehşet Odası" Konu Özeti
Punk rock grubu Ain't Rights'ın, Amerika'nın kuzeybatısında yaptıkları turnede bir sonraki durağı Portland'dır. Ancak konser son anda iptal olur, grup bunun yerine ormanın içinde, gözden uzak bir mekanda sahneye çıkmayı kabul ederler. Sahne aldıkları bar, Neo-Naziler'in uğrak mekanı olan bir yerdir. Bu Neo-Naziler'in Emily adında genç bir kızı öldürdüğünü gören grup üyeleri ve Emily'nin arkadaşı Amber, cinayete dair bütün delilleri ve tanıkları ortadan kaldırmak isteyen katillerin sıradaki hedefi olacaktır.
Kartal Avcısı Kız
Vizyon Tarihi: 14 Nisan 2017
Yapımı : 2016 - İngiltere , ABD , Moğolistan
Tür : Aile , Belgesel , Macera
Süre: 87 Dak.
Yönetmen : Otto Bell
Oyuncular : -
Seslendirenler : Daisy Ridley
Senaryo : -
Yapımcı : Daisy Ridley , Morgan Spurlock
"Kartal Avcısı Kız" Konu Özeti
Filmde, Ayçolpan adlı 13 yaşındaki bir kız çocuğunun, halkının nesillerdir sürdürdüğü kartal terbiyeciliği işinde bir usta olabilmek için verdiği mücadele anlatılıyor.
Mezeci Çırağı
Vizyon Tarihi: 14 Nisan 2017
Yapımı : 2017 - Türkiye
Tür : Dram
Yönetmen : Battal Karslıoğlu
Oyuncular : Yusuf Atala , Murat Ercanlı , İsmail Arda İrman , Ali Tuna İrman , Deniz Oral
Senaryo : Battal Karslıoğlu
Yapımcı : Özkan İrman
"Mezeci Çırağı" Konu Özeti
1970'li yıllarda Bursa Pirinç Han'da geçen hikayede Mezeci İsmail Hakkı'nın oğlu, aynı zamanda ücretsiz çırağı olan Özkan, henüz çok küçük yaşlarda olmasına rağmen babasına yardım ederken çok sayıda olayla karşılaşacak, bu olayları farkında olmadan hafızasına kazıyacak ve hiç unutmayacaktır.
Türkiye'nin önemli tekstil şirketlerinden Minteks'in kurucusu ve sahibi Özkan İrman'ın kendi çocukluk ve ilk çalışma yıllarını anlattığı kitabından uyarlanan filmde İrman'ın iki oğlu, Arda ve Tuna da rol alıyor.
Hızlı ve Öfkeli 8
Vizyon Tarihi: 13 Nisan 2017
Yapımı : 2017 - ABD
Tür : Aksiyon , Gerilim , Macera , Suç
Süre: 156 Dak.
Yönetmen : F. Gary Gray
Oyuncular : Vin Diesel , Charlize Theron , Dwayne Johnson , Jason Statham , Michelle Rodriguez
Senaryo : Chris Morgan , Gary Scott Thompson
Yapımcı : Vin Diesel , Neal H. Moritz
Diğer Adı : Fast 8, Fast & Furious 8
"Hızlı ve Öfkeli 8" Konu Özeti
Yıllardır birlikte çalışan, adeta aile gibi olan ekibin beyni Dominic Toretto (Vin Diesel), eşi Letty (Michelle Rodriguez) ile balayındayken gizemli Cipher'ın (Charlize Theron) saflarına katılarak en yakınındaki insanlara ihanet etmiştir. Cipher tam bir teknoloji dehasıdır ve gerçek bir kaos çıkarabilmek için Dom'u da yanına çekmiştir. Bu olayın şokunu atlatmaya çalışan ekip, Cipher ve Dom'u durdurabilmek için eski düşmanları Deckard Shaw'un (Jason Statham) da yardımına ihtiyaç duyacaktır.