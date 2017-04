Fatih Akın 'Solgun' ile Cannes'ta!

Bu yıl 17-28 Mayıs tarihleri arasında 70. kez düzenlenecek Cannes Film Festivali’nde yarışacak filmler açıklandı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, Türk asıllı Alman yönetmen Fatih Akın’ın yeni filmi “Solgun” (Aus dem Nichts), Altın Palmiye’ye aday gösterilen 18 film arasına girmeyi başardı.

Akın’ın Hamburg’da çektiği filmin başrollerini, Hollywood yapımlarında aldığı rollerle tanınan dünyaca ünlü Alman yıldız Diane Kruger ile Numan Acar paylaşıyor. Akın, 2007 yılında Cannes Film Festivali’nde “Yaşamın Kıyısında” adlı filmiyle en iyi senaryo ödülünü almış; “Duvara Karşı” filmiyle de 2004 yılında Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı ödülüne layık görülmüştü.

Festivalin jüri başkanlığını, 67 yaşındaki usta İspanyol yönetmen Pedro Almodovar yapacak. 70. Cannes Film Festivali’nde ana kategoride yarışacak yönetmenler arasında Fatih Akın’ın yanı sıra Altın Palmiye’yi daha önce kazanmış Avusturyalı sinemacı Michael Haneke ve “Artist” adlı filmiyle Oscar kazanan Fransız yönetmen Michel Hazanavicius da yer alıyor.

Bu yıl yüksek güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilmesi beklenen festivalin direktörü Thierry Fremaux “Festival politik değil. Yönetmenler, sinemacılar politik. Biz de bu filmleri sunmaktan gurur duyuyoruz” diye konuştu. Festivalin açılış filmi ise Arnaud Desplechin’in yönettiği “Les fantomes d’Ismael” olacak.

NICOLE KIDMAN, 4 FİLM İLE CANNES'TA

Avustralyalı yıldız Nicole Kidman da Altın Palmiye’de “The Beguiled”ın yanı sıra “The Killing of a Sacred Deer” adlı filmde başrolde boy gösterecek. Kidman, bu yıl yarışmada yer almayan “How to Talk to Girls at Parties” adlı romantik komedi türündeki bilimkurgu filminin yanı sıra Jane Campion’un TV dizisi “Top of the Lake”in bir bölümüyle de Cannes’da olacak.