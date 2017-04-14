Sadri Alışık Ödülleri için adaylar açıklandı

Sinema ve tiyatroda yılın en iyilerini seçen ‘Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri’nin bu yılki adayları açıklandı. HT Magazin'de yer alan habere göre, 8 Mayıs Pazartesi akşamı MKM Attila İlhan Salonu’nda gerçekleşecek ödüllere aday olan isimleri tiyatro seçici kurulu başkanı Rengin Uz ve sinema seçici kurulu başkanı Erden Kıral açıkladı. Rengin Uz, “Ödüle aday olmanın da en az ödül almak kadar önemli olduğunun altını çizerek tüm oyuncularımıza başarılar diliyoruz” derken, Erden Kıral ise “Gayet güzel filmler izledik, son derece kaliteli oyunculuklara şahit olduk. Tüm adayları kutluyor, iyi şanslar diliyoruz” şeklinde konuştu.

22. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri Adayları

TİYATRO YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU (DRAM)

Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin)

Gizem Güçlü (Nefesinizi Nasıl Tutarsınız?)

Merve Dizdar (Yutmak)

YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU (DRAM)

Celal Kadri Kınoğlu (Giydirici)

Erdal Beşikçioğlu (Tüy Kalemler)

Mehmet Tekatlı (Yastık Adam)

YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU (KOMEDİ, KARA KOMEDİ VE MÜZİKAL)

Demet Evgar (39 Basamak)

Nergis Öztürk (Akciğer)

Tilbe Saran (Vanya, Sonya, Maşa ve Spike)

SİNEMA YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU (DRAM)

Asiye Dinçsoy (Toz Bezi)

Aslıhan Gürbüz (Kor)

Şenay Gürler (Kasap Havası)

YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU (DRAM)

Caner Cindoruk (Kor)

Tolga Tekin (Rüzgarda Salınan Nilüfer)

Menderes Samancılar (Babamın Kanatları)

YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU (KOMEDİ)

Ceren Moray (El Değmemiş Aşk)

Melek Baykal (Kaçma Birader)

Şebnem Bozoklu (Albüm)

YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU ADAYLARI (KOMEDİ)

Emre Karayel (El Değmemiş Aşk)

Murat Kılıç (Albüm)

Zafer Algöz (Kaçma Birader)

YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU (KOMEDİ, KARA KOMEDİ VE MÜZİKAL)

Kerem Atabeyoğlu (Popüler Gerçek)

Şerif Erol (Vanya, Sonya, Maşa ve Spike)

Yılmaz Sütçü (Hedwig ve Angry Inch)