Bloomberg TH'de Reklam Arkası programının yapımcısı ve sunucusu Ender Mert'in kitabı "Seksever" seçkin kitapçılarda satışta.

SİZ DE SEKSEVER MİSİNİZ?

Öyle bir adam düşünün ki çok güzel olsun… Güzelliği; taa içinden, kalbindeki sıcaklıktan yüzündeki aydınlık gülümsemesine kadar yansısın. Şu an yazdığım kalemi bana hediye eden ve beni yazmaya teşvik eden birisi olsun. O kadar güzel ki! Bana bu değerli, keyifli anları yaşatabiliyor.

Şimdi de öyle bir kitap düşünün ki; kapağı bembeyaz, saf ve sek olsun. O kadar beyaz olsun ki; üzerindeki siyah leke sizde merak uyandırsın. Düşünmeye itsin ve dokunma isteği uyandırsın tüm bedeninizde, hissetmeye sürüklesin. Yaratıcılığın kapılarını 24 saat açık tutabilsin… Sayfalarında dolaşmaya başladığınızda da; Ender Merter’in mutfağından çıkan, mükellef bir sofraya götürsün sizi… Mutlu, huzurlu, birleştirici, dinamik, bol kahkahalı, tutkulu ve dopdolu… Masadaki herkes de SEKSEVER olsun!

O mükellef sofra hakkında birkaç kelam edecek olursak;

Renkli kişiliği ile nasıl gönüllere taht kurup her daim herkeste bir parça tat bırakıyorsa Merter, altı bölümden oluşan SEKSEVER de okurlarının illaki sevecek bir şeyler bulmasını sağlıyor. Çok yönlü olabilmenin getirisi olsa gerek; iletişimin bu koşuda başı çektiği, grafik sanatının, siyasetin, reklamın, sporun ve Osmanlı kültürünün peşi sıra gittiği ve harmanlandığı bir kitap çıkarıyor ortaya. 15,5 x 23 cm. boyutlarında, resimli ve yaklaşık 268 sayfadan oluşan kitabıyla alakalı şimdilik bize verdiği tek ipucu ise, aslında her şeyi anlattığı içindekiler kısmı;

1. Krizi Sevmek

2. Üstad İhap Hulusi 30 Yıldır Evde Yok

3. Tüm Köşeler Kapılmış…

4. Reklamarkası’nı Takipte Kalın

5. “Spor Kafası”

6. “Kaymak Tabağı”

Görüldüğü gibi hayatın her alanında olmayı çok seven Ender Merter, okurlarıyla buluşmak için zaten hali hazırda.

Şimdi karar verme sırası siz okurlarda. Sizde, bir SEKSEVER olarak bizimle aynı masada oturacak mısınız?

“Ender”in sevgilerimizle…