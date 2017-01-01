36. İstanbul Film Festivali Ödülleri açıklandı

36. İstanbul Film Festivali Ödülleri, dün gece gerçekleştirilen törenle sahiplerine takdim edildi.

36. İstanbul Film Festivali Ödül Töreni’nde Uluslararası ve Ulusal Altın Lale ödüllerinin yanı sıra, Altın Lale Ulusal Yarışması bölümünde En İyi Yönetmen, Jüri Özel Ödülü, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu ve En İyi Özgün Müzik ödülleri takdim edildi. Ödül Töreni’nde ayrıca FACE Avrupa Konseyi Sinema Ödülü, Ulusal Belgesel Yarışması Ödülü, Ulusal Kısa Film Yarışması Ödülü, Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü ve Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Federasyonu (FIPRESCI) Ödülleri’nin kazananları da açıklandı.

Şakir Eczacıbaşı anısına verilen Uluslararası Yarışma Altın Lale Ödülü’ne bu yıl, João Pedro Rodrigues’in Ornitolog isimli filmi layık görüldü.

Jüri üyelerinden Katayoon Shahabi’nin açıkladığı Uluslararası Altın Lale Yarışması Jüri Özel Ödülü’nü “Yaralı bir çocukluk anına, kolay bir duygu boşalımı getirmeden incelikli bir şekilde eğildiği için” yönetmen Carla Simón’un ’93 Yazı adlı filmine verdi.

Ulusal Yarışma’da En İyi Film dalında Altın Lale Ödülü’ne Fikret Reyhan’ın Sarı Sıcak adlı filmi layık görüldü. Yapımcılar Nizamettin Reyhan ve Nuriye Bilici, ödülü jüri başkanları Yağmur Taylan ve Durul Taylan’dan aldı. Ulusal Altın Lale En İyi Film Ödülü, 150 bin TL para ödülüyle destekleniyor.

En İyi Yönetmen dalında Altın Lale, Tereddüt filmiyle Yeşim Ustaoğlu’na verildi.

Onat Kutlar anısına verilen Jüri Özel Ödülü’ne Bülent Öztürk’ün Mavi Sessizlik adlı filmi layık görüldü.

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü Tereddüt filmindeki rolüyle Ecem Uzun’un oldu. Oyuncuya ödülünü oyuncu Moe Dunford verdi.

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü Sarı Sıcak filmindeki rolüyle Aytaç Uşun kazandı. Uşun ödülünü, oyuncu Kerry Fox’tan aldı.

En İyi Senaryo Ödülü’nü Mavi Sessizlik filmiyle Bülent Öztürk kazandı. Ödülü jüri üyesi, yazar Sema Kaygusuz verdi.

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü’nü Sarı Sıcak filmiyle Marton Miklauzic kazandı. Ödülü jüri üyesi, görüntü yönetmeni Emre Erkmen verdi.

En İyi Kurgu Ödülü’nü Sarı Sıcak filmiyle Ömer Günüvar ve Fikret Reyhan kazandı. Ödülü jüri üyesi kurgucu Çiçek Kahraman takdim etti.

En İyi Özgün Müzik Ödülü Ödülü Tereddüt filmiyle Antoni Komasa-Lazarkiewicz’e verildi. Ödülü jüri üyelerinden yönetmen Gabe Klinger takdim etti.

En İyi Kısa Film Ödülü’nü Filiz Işık Bulut’un Zelal adlı filmi kazandı. Bulut’a ödülü yönetmene festivalin konuğu Fransız yönetmen Vincent Dieutre verdi. Pınar Yorgancıoğlu’nun Nebile Hanım’ın Solucandeliği adlı filmi ise Mansiyon’a layık görüldü.

Ayşe Polat’ın açıkladığı En İyi Belgesel Ödülü Serdar Önal’ın yönettiği Derdo Ana ve Ceviz Ağacı filmine verildi.

Mehmet Sertan Ünver’in yönettiği Blue filmi ise Mansiyon’a layık görüldü.

Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü’nü Mavi Sessizlik filminin yönetmeni Bülent Öztürk aldı.

FACE Avrupa Konseyi Sinema Ödülü, Alain Gomis’in yönetmenliğini üstlendiği Félicité’ya gitti.

Yönetmen Bülent Öztürk’ün Mavi Sessizlik adlı filmi ise Mansiyon’a layık görüldü.

FIPRESCI Ödüllerini Uluslararası Altın Lale Yarışması’nda Maysaloun Hamoud’un yönettiği Duvarlar Arasında, Ulusal Altın Lale Yarışması’nda Pelin Esmer’in yönettiği İşe Yarar Bir Şey ve Ulusal Kısa Film Yarışması’nda da Sinan Kesova’nın yönettiği Hinterland filmleri kazandı. Ödülleri jüri başkanı Klaus Eder açıkladı.