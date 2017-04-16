‘Yeşilçam o günün gerçek dünyasını anlatıyordu’

O olmasaydı Yeşilçam diye bir şey olmazdı. Hayır, bu hiç abartılı bir cümle değil. 420 filmin senaryosunu yazdı, 40’ a yakınını yönetti... Zeki Müren, Türkân Şoray, Filiz Akın, Fatma Girik, Tarık Akan, Kadir İnanır, Halit Akçatepe... Gazete Habertürk'ten Kübra Par imzalı röportaja göre; Türk sineması deyince aklınıza gelen kim varsa hepsi onun filmlerinde hayat buldu. Biz onu daha çok sinemacı kimliğiyle tanıyoruz ama aslında o entelektüel hayata edebiyatla başlamış, 1945’ten itibaren dergi ve gazetelerde pek çok öykü kaleme almıştı. O öyküler 1960 yılında Dünyanın En Güzel Gemisi adlı bir kitapta toplanmıştı. Bir daha hiç baskısı yapılmayan o kitap şimdi yeniden okurla buluşuyor. Bu vesileyle buluştuğumuz Safa Önal ile hem edebiyat serüvenini hem de Yeşilçam’ın büyülü dünyasını konuştuk...

■ Safa Bey biz sizi daha çok senarist ve yönetmen olarak tanıyoruz ama öncesinde edebiyat geçmişiniz var. İlk öykü kitabınız Dünyanın En Güzel Gemisi yeniden basıldı. Ne hissettiniz? Oradaki öyküler 1960’ta yayınlanmıştı. 57 sene sonra bir tek sözcüğünü değiştirmeden, 19 tane hikâyeyi yeniden baskıya aldılar. 1960 yılında 30 yaşında bir adamsınız, şimdi 86 yaşındasınız. Aradaki geçen zamanda bir sürü fikriniz değişmiş, felsefeniz sizi başka yerlere götürmüş...

■ Kitabın önsözünü Peyami Safa yazmış. Nasıl bir ilişkiniz vardı?

Peyami Bey’in çıkardığı aylık ‘Türk Düşüncesi’ dergisinin yazı müdürüydüm. Sonra kadeh arkadaşı oldum, evinin değişmez konuklarından oldum. Karısı Nebahat Hanım ağır felç geçirmişti, hareket imkânı yoktu. Öyle bir zamandı ve ben o sırada en çok satan kadın dergisi ‘Yelpaze’nin yazı müdürüydüm. Orada da öyküler yayınlıyordum.

■ İlk yazılarınız daha önce ama değil mi?

Tabii. Eylül 1945... Sizlerin hayal bile olmadığınız bir dönemden kalmayım ben! Nişantaşı Ortaokulu’nda biz, Çamlıca’nın üç gülü gibi, beş gül idik: Ayhan Işık, Semih Balcıoğlu, Hasan Pulur, karikatürist Fehmi ve ben... İlk öyküm, ‘Bilmece’ diye bir çocuk dergisinde yayınlandı. 13-14 yaşındaydım. 17 yaşında Milliyet Gazetesi’nde haftada 3 gün, 3 sütun öykü yazıyordum, 7 sütun da fotoromanım yayınlanıyordu.