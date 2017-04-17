İşte raflarda yerini alan son kitaplar! (Nisan 2017)

SELEN CAN'DAN TAKINTILARDAN KURTULMA REHBERİ

Uzman Psikolog Selen Can, takıntılarla ilgili aklınıza gelebilecek her soruya cevap veriyor. Selen Can'ın "Takıntılardan Kurtulma Rehberi" adlı kitabı, hem bilgilendiren hem de yöntemleri nasıl uygulayacağınızı gösteren bir eğitim kitabı olarak raflarda yerini alıyor.

KATERINA DIAMOND'DAN ÖĞRETMEN

Katerina Diamond'un "Öğretmen" adlı psikolojik suçlu romanı, Pena Yayınları tarafından okuyucusuyla buluşuyor.

CLAIRE KEEGAN'DAN MAVİ TARLALARDAN YÜRÜ

Çağdaş İrlanda edebiyatının önemli öykü yazarlarından Keegan'ın kitabı ilk kez Türkçe'ye çevriliyor, Yüz Kitap etiketiyle raflarda yerini alıyor. "Mavi Tarlalardan Yürü" öykü kitabında, geleceklerini taştan çıkaran bireylerin ve geçmişiyle kavgalı bir ülkenin güçlü bir portresi anlatılıyor.

RIFAT YÜZÜK'TAN SİL MAKYAJINI

Makyaj sanatının tabuları yıkılıyor! Ünlü makyaj sanatçısı Rıfat Yüzüak, kadınların makyaj hakkında yıllardır yanlış bildiklerini çöpe atarak, doğru makyaj yapmanın ipuçlarını Sil Makyajını aldı kitabında anlatıyor.

DR. AYŞEGÜL ÇORUHLU'DAN ALKALİ DİYET 3 / KUANTUM BESLENME

Okuyan Us Yayınevi ile okurlarıyla buluşan Dr. Ayşegül Çoruhlu'nun kaleme aldığı Kuantum Beslenme, kuantum biyolojisini sadelikle ele alıyor.



ALPER CANIGÜZ'DEN KAN VE GÜL

April Yayıncılık etiketiyle raflarda yerini alan Alper Canıgüz imzalı "Kan ve Gül" fantastik bir polisiye kitabı olarak raflarda yerini alıyor.

RANSOM RİGGS'TEN TUHAF MASALLAR

Riggs’in Tuhaf Çocukları serisinde bahsi geçen tuhafların, dünyası hakkında bilgileri sakladığı söylenen Tuhaf Masallar’da şaşırtıcı masallarla karşılaşacaksınız. Bu yeni masallar tuhafların tarihinin sayfalarını karıştırmaya davet ediyor.

ELENA FAVİLLİ VE FRANCESCA CAVALLO'DAN ASİ KIZLARA UYKUDAN ÖNCE KİTAPLAR

Türkiye’de hep kitap etiketiyle okurlara ulaşan ve ilk haftasında 9 baskı yapan kitap, dünyanın tüm asi kızlarını tek tek harekete geçirip eşitsizliği hep birlikte yıkmaya çağırıyor.

BERKAN M. ŞİMŞEK'TEN LEOPOLD'UN SABUNU

Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY) “Tuhaf Etki” kategorisinde Leopold’un Sabunu adlı kitabı yayımladı. Leopold’un Sabunu, deneysel çalışmalara ilgi duyan Şimşek’in yazarlık, okurluk, yayıncılık, çeviri, intihal ve geçişken kimlikler gibi temalarla ördüğü, sürükleyici bir “edebiyat polisiyesi” niteliği taşıyor.

BİROL AKTAŞ'TAN 100 YASAKLI KİTAP

Ağaçkakan Yayınların'dan yayımlanan "100 Yasaklı Kitap", Karınca Duası'ndan Tommiks'e 100 farklı yayının tarihte bir zamanlar nasıl göz ardı edildiğine ışık tutuyor.