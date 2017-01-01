Başarılı oyunculuğu ve yaptığı tiplemelerle milyonları güldüren usta oyuncu Zeki Alasya'nın bugün doğum günü. 2015'de karaciğer rahatsızlığı sebebiyle hayatını kaybeden ünlü komedyen, 74. yaş gününde anılıyor. İşte Zeki Alasya'nın hayatı ve hafızalara kazınan rolleri...

Türk sinemasanın usta oyuncularından Zeki Alasya, 18 Nisan 1943 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Robert Koleji'nden mezun olduktan sonra 1959 yılında sanat hayatına MTTB tiyatrosunda başladı.

Arena, Genar ve Ulvi Uraz tiyatrolarında çalıştıktan sonra Haldun Taner, Metin Akpınar ve Ahmet Gülhan ile birlikte Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nun kurucuları arasında yer aldı.

Özellikle Metin Akpınar ile yaptığı Zeki-Metin filmleri ile Türk sinema severlerin gönlünde taht kuran Zeki Alasya, 1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca Devlet Sanatçısı ünvanı aldı.

Nereye Bakıyor Bu Adamlar, Güler Misin Ağlar Mısın, Salak Milyoner, Köyden İndim Şehre, Hasip ile Nasip gibi filmleriyle eşleştirilmiş bir komedyen olarak ün kazandı.

Aslan Bacanak, Sivri Akıllılar, Caferin Çilesi, Petrol Kralları, Doktor, Köşe Kapmaca, Vay Başımıza Gelenler, Elveda Dostum adlı filmlerde hem rol almış hemde yönetmenliğini yapmıştır.

2008'de yayın hayatına başlayan komedi dizisi Akasya Durağı'nda (Nuri') karakterine hayat verdikten sonra 2014 yılında başlayan 'Küçük Ağa' adlı dizide Şanlıurfa'nın en büyük ağası olan (Mehmet Ağa)'yı canlandırdı.

Türk sinemasının usta sanatçılarından Zeki Alasya, 22 Nisan 2015 tarihinde karaciğer rahatsızlığı sebebiyle kaldırıldığı hastanede 8 Mayıs 2015 tarihinde hayatını kaybetti.