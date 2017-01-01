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Hollywood'dan Osmanlı dizisi: Yeniçeri Ağacı

Sherlock Holmes’ün senaristi kaleme alacak! Ünlü İngiliz yazar Jason Goodwin’in “Yeniçeri Ağacı” isimli romanı Hollywood yapımcıları tarafından dizi yapılıyor. Hadım dedektif Yaşim’in maceralarını anlatan dizi İstanbul’da çekilecek

19 Nisan 2017 Çarşamba, 03:03:08 Güncelleme: 03:06:50 HABERTURK.COM

Türkiye’deki tarih dizilerinin başarısı ve dünya piyasasında önemli pazar haline dönüşmesi Hollywood’un da dikkatini çekti. Gazeten Habertürk'ten Sami Akbıyık'ın haberine göre İngiliz yazar Jason Goodwin tarafından yazılan 5 kitaplık “Yeniçeri Ağacı”, Hollywood yapımcıları tarafından dizi yapılıyor. 20 yıl önce Avrupa turuna çıktığı sırada Macaristan’da yıkık cami minareleri sayesinde Osmanlı tarihiyle tanıştığını anlatan Jason Goodwin, Karga Seven Pictures’la anlaştığını ve yapımcı Emre Şahin’le çalışacağı için gönlünün rahat olduğunu belirtti.

Diziye ilişkin Hollywood ve Türk oyuncularla görüşmeler yaptıklarını anlatan Emre Şahin ise “Büyük ihtimalle başroldeki dedektif Yaşim karakterini Hollywood’dan ünlü bir oyuncu oynayacak” dedi. Dizinin ilk sezonunun 40’ar dakikalık 10 bölümden oluşacağını söyleyen Şahin, 5 sezon sürecek dizinin yanı sıra bir başka Osmanlı tarihi dizisi üzerinde de çalıştıklarını söyledi. Hollywood’un dikkat çeken dizisini Sherlock Holmes dizisinin ünlü senaristi Stephen Thompson’un kaleme alacağı öğrenildi.

HADIM DEDEKTİF YAŞİM'İN HİKAYESİNİ ANLATIYOR

İngiliz yazar Jason Goodwin’in romanı “Yeniçeri Ağacı”, dünyada 40’tan fazla dile çevrilerek haftalarca en çok satanlar listesinde yer aldı. 2007 yılında Edgar Allan Poe Roman Ödülü’nü de kazanan “Yeniçeri Ağacı”, Osmanlı döneminde yaşayan hadım dedektif Yaşim’in maceralarını konu alıyor.

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