Haftanın filmleri (20 Nisan 2017)

Kayıp Şehir Z
Vizyon Tarihi: 21 Nisan 2017
Yapımı : 2016 - ABD
Tür : Aksiyon , Biyografi , Dram , Macera
Süre: 140 Dak.
Yönetmen : James Gray
Oyuncular : Charlie Hunnam , Robert Pattinson , Sienna Miller , Tom Holland (i) , Angus Macfadyen
Senaryo : James Gray
"Kayıp Şehir Z" Konu Özeti
İngiliz kaşif Percival Fawcett (Charlie Hunnam), Brezilya'da Amazon havzasında, balta girmemiş ormanların arasında daha önce var olduğu bilinmeyen kadim bir medeniyetin izlerine rastlamıştır. Ancak gelişmiş bir medeniyet bulduğuna tüm kalbiyle inanması, bilim çevrelerinde farklı tepkiler alır. Nitekim bulgularının gelişmiş bir medeniyete değil, vahşi bir topluluğa ait olduğuna inananlar da az değildir. Fawcett, eşi Nina, oğlu Jack ve yaveri Henry'nin desteği ve yardımıyla, Z adını verdiği kayıp şehri bulabilmek için her şeyini ortaya koyacaktır.
Max Steel
Yapımı : 2016 - ABD
Tür : Aksiyon , Macera
Süre: 92 Dak.
Yönetmen : Stewart Hendler
Oyuncular : Ben Winchell , Maria Bello , Andy Garcia , Ana Villafañe , Mike Doyle
Seslendirenler : Josh Brener
Senaryo : Christopher Yost
"Max Steel" Konu Özeti
Babası Jim'i kaybettikten sonra annesi Molly ile yeni bir şehre taşınan Max McGrath (Ben Winchell), buradaki insanların babası hakkında çok şey bildiğini anlayınca babasının eski bir dostu olan Dr. Miles Edwards'a (Andy Garcia) başvurur. Onun yardımıyla babasının çok önemli bir keşfin eşiğinde olduğunu öğrenir. Bu çalışmaları incelerken vücudundaki enerjiyi maksimum verimle kullanma becerisini edinir ve sonrasında Steel adında küçük bir yaratıkla karşılaşır. Steel ile birleştiğinde Max Steel adında çok güçlü bir süperkahramana dönüşen Max, kötüleri alt etmek ve geçmişindeki sırları öğrenmek için harekete geçer.
Silence
Yapımı : 2016 - ABD
Tür : Dram , Tarih
Süre: 159 Dak.
Yönetmen : Martin Scorsese
Oyuncular : Andrew Garfield , Adam Driver , Liam Neeson , Ciaran Hinds , Tadanobu Asano
Senaryo : Jay Cocks
"Silence" Konu Özeti
Portekizli genç Cizvit rahipleri Sebastião Rodrigues (Andrew Garfield) ve Francisco Garrpe (Adam Driver), onlara yıllarca akıl hocalığı yapmış Cristóvão Ferreira'nın (Liam Neeson) Japonya'da dinini inkar ettiğin haberini almıştır. Buna inanmakta zorluk çeken iki genç rahip, durumu kendi gözleriyle görüp incelemek, bir yandan da misyonerlik görevini sürdürmek için Japonya'ya giderler. Burada inançlarını gizli olarak sürdüren gizli Hıristiyanlarla birlikte büyük baskı ve zorluklara maruz kalacaklardır.
Son Macera
Vizyon Tarihi: 21 Nisan 2017
Yapımı : 2017 - ABD
Tür : Komedi
Yönetmen : Zach Braff
Oyuncular : Morgan Freeman , Michael Caine , Alan Arkin , Ann-Margret , Matt Dillon
Senaryo : Martin Brest , Theodore Melfi
"Son Macera" Konu Özeti
80'li yaşlarına gelmiş 3 emekli arkadaş, Willie (Morgan Freeman), Joe (Michael Caine) ve Albert (Alan Arkin) emekli maaşları ve sosyal yardımlarla zar zor ayakta kalmaya çalışmaktadır. Bunun üzerine emeklilik ödemelerinin kesilmesiyle iyice zor durumda kalırlar. Çaresiz kalan yaşlı adamlar, sadece kendi hakları kadar parayı almak üzere banka soymaya karar verirler. Ancak hem yaşları, hem de bu işteki tecrübesizlikleri başlarına enteresan işlerin gelmesine neden olacaktır.
Kapan
Vizyon Tarihi: 21 Nisan 2017
Yapımı : 2017 - ABD
Tür : Korku
Süre: 104 Dak.
Yönetmen : Jordan Peele
Oyuncular : Daniel Kaluuya , Allison Williams , Catherine Keener , Bradley Whitford , Caleb Landry Jones
Senaryo : Jordan Peele
Yapımcı : Jason Blum , Sean Mckittrick
"Kapan" Konu Özeti
Genç bir siyah olan Chris (Daniel Kaluuya), beya kız arkadaşı Rose'la (Allison Williams) birlikte, kızın ailesinin yanına, onlarla tanışmaya gider. Ancak bu kasabada tuhaf birşeyler vardır, burada yaşayan siyahlar, gizemli bir şekilde ortadan kaybolmaktadır. Burada yaşayan bir başka siyah, Chris'ten bir an önce oradan kaçmasını ister, ancak bu basit bir iş olmayacaktır.
Kolonya Cumhuriyeti
Vizyon Tarihi: 21 Nisan 2017
Yapımı : 2017 - Türkiye
Tür : Komedi
Yönetmen : Murat Kepez
Oyuncular : Çağlar Çorumlu , Büşra Pekin , Ersin Korkut , Uğur Bilgin , Mahir İpek
Senaryo : Sıla Çetindağ , Murat Kepez , Eray Akyamaner
"Kolonya Cumhuriyeti" Konu Özeti
Küçük bir kasabanın belediye başkanlığını, olmayacak vaatler sayesinde kazanan Peker Mengen (Çağlar Çorumlu) için icraat zamanı gelmiştir. İlk iş, söz verdiği üzere başbakanı oraya getirmek üzere harekete geçer. Ancak başbakana yapılan tantanalı karşılama töreni sırasında beklenmedik olaylar yaşanır ve belde bağımsız bir ülke haline gelir. Üstelik Amerika ile savaşa girmişlerdir. Peker, eşi Mualla (Büşra Pekin) ve danışmanlarıyla birlikte Amerika'yla baş etmeye çalışırken sıfırdan bir ülke kurmanın hiç de kolay olmadığını anlayacaktır.
Maşa İle Koca Ayı
Vizyon Tarihi: 21 Nisan 2017
Yapımı : 2017 - Türkiye
Tür : Animasyon
Süre: 65 Dak.
Yönetmen : -
Oyuncular : -
Senaryo : -
Yapımcı : -
"Maşa İle Koca Ayı" Konu Özeti
Türkiye'nin ilk interaktif çizgi filmi, 21 Nisan 2017'de gösterime giriyor.
Beden ve Ruh
Vizyon Tarihi: 21 Nisan 2017
Yapımı : 2017 - Macaristan
Tür : Dram , Romantik
Süre: 116 Dak.
Yönetmen : Ildikó Enyedi
Oyuncular : Géza Morcsányi , Alexandra Borbély , Zoltán Schneider , Ervin Nagy , Tamás Jordán
Senaryo : Ildikó Enyedi
"Beden ve Ruh" Konu Özeti
Budapeşte yakınlarında bir mezbahada finans direktörü olarak çalışan iyi huylu Endre (Géza Morcsányi), şirkete yeni gelen kalite kontrolörü Maria'dan (Alexandra Borbély) hoşlanmıştır. Ancak obsesif kompülsif eğilimlere sahip Maria, Endre gibi herkesten uzak durmaktadır. Ancak şirketin psikiyatrı, bu iki kişinin birbiriyle tıpatıp aynı rüyaları gördüğünü ortaya çıkarınca, ikilinin arasında tuhaf, gizemli bir bağ olduğu anlaşılır.
Zer
Vizyon Tarihi: 21 Nisan 2017
Yapımı : 2017 - Türkiye , Almanya , ABD
Tür : Dram
Süre: 110 Dak.
Yönetmen : Kazım Öz
Oyuncular : Nik Xhelilaj , Haleigh Ciel , Güler Ökten , Tomris İncer , Levent Özdilek
Senaryo : Kazım Öz
"Zer" Konu Özeti
New York'a kanser tedavisi için gelen Zarife Nine, hiç tanımadığı torunu Jan'ın (Nik Xhelijaj) yanında kalmaktadır. Zarife'nin ölüm döşeğinde söylediği türkü, Jan'ın köklerini aramak için uzun bir yolculuğa çıkmasına ve yıllarca sır gibi saklanmış olayların aydınlanmasına neden olacaktır.
Miraç
Vizyon Tarihi: 21 Nisan 2017
Yapımı : 2017 - Türkiye
Tür : Komedi , Macera
Süre: 120 Dak.
Yönetmen : Enes Hakan Tokyay
Oyuncular : Ufuk Bayraktar , Meltem Miraloğlu , Oğuz Oktay
Senaryo : -
"Miraç" Konu Özeti
Kaybettikleri arkadaşları Ahmet'e seslerini duyurmak isteyen Yusuf ile Ali'nin çabaları, aynı zamanda Hz. Muhammed'in miraç gecesi, çocukların gözüyle anlatılacak.
Blue
Vizyon Tarihi: 21 Nisan 2017
Yapımı : 2017 - Türkiye
Tür : Belgesel
Süre: 98 Dak.
Yönetmen : Sertan Ünver
Oyuncular : Nejat İşler , Teoman , Aylin Aslım , Deniz Arcak , Sunay Özgür
Senaryo : Sertan Ünver
"Blue" Konu Özeti
Belgesel filmde 1990'ların efsanevi müzisyenleri Kerim Çaplı ve Yavuz Çetin ile bünyesinde yer aldıkları Blue Blues Band'in hikayeleri anlatılıyor. Yaşadığı psikolojik rahatsızlık nedeniyle Boğaz Köprüsü'nden atlayarak yaşamına son veren Yavuz Çetin ile bir zamanlar Jimi Hendrix'le aynı sahneyi paylaşmış, ancak Çetin gibi hayatı trajik bir şekilde son bulan Kerim Çaplı'nın yakınları ve dostları, bu iki büyük müzik insanından bahsedecek.