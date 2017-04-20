Haftanın filmleri (20 Nisan 2017)

Kayıp Şehir Z



Vizyon Tarihi: 21 Nisan 2017

Yapımı : 2016 - ABD

Tür : Aksiyon , Biyografi , Dram , Macera

Süre: 140 Dak.

Yönetmen : James Gray

Oyuncular : Charlie Hunnam , Robert Pattinson , Sienna Miller , Tom Holland (i) , Angus Macfadyen

Senaryo : James Gray

"Kayıp Şehir Z" Konu Özeti

İngiliz kaşif Percival Fawcett (Charlie Hunnam), Brezilya'da Amazon havzasında, balta girmemiş ormanların arasında daha önce var olduğu bilinmeyen kadim bir medeniyetin izlerine rastlamıştır. Ancak gelişmiş bir medeniyet bulduğuna tüm kalbiyle inanması, bilim çevrelerinde farklı tepkiler alır. Nitekim bulgularının gelişmiş bir medeniyete değil, vahşi bir topluluğa ait olduğuna inananlar da az değildir. Fawcett, eşi Nina, oğlu Jack ve yaveri Henry'nin desteği ve yardımıyla, Z adını verdiği kayıp şehri bulabilmek için her şeyini ortaya koyacaktır.

Max Steel

Yapımı : 2016 - ABD

Tür : Aksiyon , Macera

Süre: 92 Dak.

Yönetmen : Stewart Hendler

Oyuncular : Ben Winchell , Maria Bello , Andy Garcia , Ana Villafañe , Mike Doyle

Seslendirenler : Josh Brener

Senaryo : Christopher Yost

"Max Steel" Konu Özeti

Babası Jim'i kaybettikten sonra annesi Molly ile yeni bir şehre taşınan Max McGrath (Ben Winchell), buradaki insanların babası hakkında çok şey bildiğini anlayınca babasının eski bir dostu olan Dr. Miles Edwards'a (Andy Garcia) başvurur. Onun yardımıyla babasının çok önemli bir keşfin eşiğinde olduğunu öğrenir. Bu çalışmaları incelerken vücudundaki enerjiyi maksimum verimle kullanma becerisini edinir ve sonrasında Steel adında küçük bir yaratıkla karşılaşır. Steel ile birleştiğinde Max Steel adında çok güçlü bir süperkahramana dönüşen Max, kötüleri alt etmek ve geçmişindeki sırları öğrenmek için harekete geçer.

Silence

Yapımı : 2016 - ABD

Tür : Dram , Tarih

Süre: 159 Dak.

Yönetmen : Martin Scorsese

Oyuncular : Andrew Garfield , Adam Driver , Liam Neeson , Ciaran Hinds , Tadanobu Asano

Senaryo : Jay Cocks

"Silence" Konu Özeti

Portekizli genç Cizvit rahipleri Sebastião Rodrigues (Andrew Garfield) ve Francisco Garrpe (Adam Driver), onlara yıllarca akıl hocalığı yapmış Cristóvão Ferreira'nın (Liam Neeson) Japonya'da dinini inkar ettiğin haberini almıştır. Buna inanmakta zorluk çeken iki genç rahip, durumu kendi gözleriyle görüp incelemek, bir yandan da misyonerlik görevini sürdürmek için Japonya'ya giderler. Burada inançlarını gizli olarak sürdüren gizli Hıristiyanlarla birlikte büyük baskı ve zorluklara maruz kalacaklardır.

Son Macera

Vizyon Tarihi: 21 Nisan 2017

Yapımı : 2017 - ABD

Tür : Komedi

Yönetmen : Zach Braff

Oyuncular : Morgan Freeman , Michael Caine , Alan Arkin , Ann-Margret , Matt Dillon

Senaryo : Martin Brest , Theodore Melfi

"Son Macera" Konu Özeti

80'li yaşlarına gelmiş 3 emekli arkadaş, Willie (Morgan Freeman), Joe (Michael Caine) ve Albert (Alan Arkin) emekli maaşları ve sosyal yardımlarla zar zor ayakta kalmaya çalışmaktadır. Bunun üzerine emeklilik ödemelerinin kesilmesiyle iyice zor durumda kalırlar. Çaresiz kalan yaşlı adamlar, sadece kendi hakları kadar parayı almak üzere banka soymaya karar verirler. Ancak hem yaşları, hem de bu işteki tecrübesizlikleri başlarına enteresan işlerin gelmesine neden olacaktır.

Kapan

Vizyon Tarihi: 21 Nisan 2017

Yapımı : 2017 - ABD

Tür : Korku

Süre: 104 Dak.

Yönetmen : Jordan Peele

Oyuncular : Daniel Kaluuya , Allison Williams , Catherine Keener , Bradley Whitford , Caleb Landry Jones

Senaryo : Jordan Peele

Yapımcı : Jason Blum , Sean Mckittrick

"Kapan" Konu Özeti

Genç bir siyah olan Chris (Daniel Kaluuya), beya kız arkadaşı Rose'la (Allison Williams) birlikte, kızın ailesinin yanına, onlarla tanışmaya gider. Ancak bu kasabada tuhaf birşeyler vardır, burada yaşayan siyahlar, gizemli bir şekilde ortadan kaybolmaktadır. Burada yaşayan bir başka siyah, Chris'ten bir an önce oradan kaçmasını ister, ancak bu basit bir iş olmayacaktır.

Kolonya Cumhuriyeti

Vizyon Tarihi: 21 Nisan 2017

Yapımı : 2017 - Türkiye

Tür : Komedi

Yönetmen : Murat Kepez

Oyuncular : Çağlar Çorumlu , Büşra Pekin , Ersin Korkut , Uğur Bilgin , Mahir İpek

Senaryo : Sıla Çetindağ , Murat Kepez , Eray Akyamaner

"Kolonya Cumhuriyeti" Konu Özeti

Küçük bir kasabanın belediye başkanlığını, olmayacak vaatler sayesinde kazanan Peker Mengen (Çağlar Çorumlu) için icraat zamanı gelmiştir. İlk iş, söz verdiği üzere başbakanı oraya getirmek üzere harekete geçer. Ancak başbakana yapılan tantanalı karşılama töreni sırasında beklenmedik olaylar yaşanır ve belde bağımsız bir ülke haline gelir. Üstelik Amerika ile savaşa girmişlerdir. Peker, eşi Mualla (Büşra Pekin) ve danışmanlarıyla birlikte Amerika'yla baş etmeye çalışırken sıfırdan bir ülke kurmanın hiç de kolay olmadığını anlayacaktır.

Maşa İle Koca Ayı

Vizyon Tarihi: 21 Nisan 2017

Yapımı : 2017 - Türkiye

Tür : Animasyon

Süre: 65 Dak.

Yönetmen : -

Oyuncular : -

Senaryo : -

Yapımcı : -

"Maşa İle Koca Ayı" Konu Özeti

Türkiye'nin ilk interaktif çizgi filmi, 21 Nisan 2017'de gösterime giriyor.



Beden ve Ruh

Vizyon Tarihi: 21 Nisan 2017

Yapımı : 2017 - Macaristan

Tür : Dram , Romantik

Süre: 116 Dak.

Yönetmen : Ildikó Enyedi

Oyuncular : Géza Morcsányi , Alexandra Borbély , Zoltán Schneider , Ervin Nagy , Tamás Jordán

Senaryo : Ildikó Enyedi

"Beden ve Ruh" Konu Özeti

Budapeşte yakınlarında bir mezbahada finans direktörü olarak çalışan iyi huylu Endre (Géza Morcsányi), şirkete yeni gelen kalite kontrolörü Maria'dan (Alexandra Borbély) hoşlanmıştır. Ancak obsesif kompülsif eğilimlere sahip Maria, Endre gibi herkesten uzak durmaktadır. Ancak şirketin psikiyatrı, bu iki kişinin birbiriyle tıpatıp aynı rüyaları gördüğünü ortaya çıkarınca, ikilinin arasında tuhaf, gizemli bir bağ olduğu anlaşılır.

Zer

Vizyon Tarihi: 21 Nisan 2017

Yapımı : 2017 - Türkiye , Almanya , ABD

Tür : Dram

Süre: 110 Dak.

Yönetmen : Kazım Öz

Oyuncular : Nik Xhelilaj , Haleigh Ciel , Güler Ökten , Tomris İncer , Levent Özdilek

Senaryo : Kazım Öz

"Zer" Konu Özeti

New York'a kanser tedavisi için gelen Zarife Nine, hiç tanımadığı torunu Jan'ın (Nik Xhelijaj) yanında kalmaktadır. Zarife'nin ölüm döşeğinde söylediği türkü, Jan'ın köklerini aramak için uzun bir yolculuğa çıkmasına ve yıllarca sır gibi saklanmış olayların aydınlanmasına neden olacaktır.

Miraç

Vizyon Tarihi: 21 Nisan 2017

Yapımı : 2017 - Türkiye

Tür : Komedi , Macera

Süre: 120 Dak.

Yönetmen : Enes Hakan Tokyay

Oyuncular : Ufuk Bayraktar , Meltem Miraloğlu , Oğuz Oktay

Senaryo : -

"Miraç" Konu Özeti

Kaybettikleri arkadaşları Ahmet'e seslerini duyurmak isteyen Yusuf ile Ali'nin çabaları, aynı zamanda Hz. Muhammed'in miraç gecesi, çocukların gözüyle anlatılacak.

Blue

Vizyon Tarihi: 21 Nisan 2017

Yapımı : 2017 - Türkiye

Tür : Belgesel

Süre: 98 Dak.

Yönetmen : Sertan Ünver

Oyuncular : Nejat İşler , Teoman , Aylin Aslım , Deniz Arcak , Sunay Özgür

Senaryo : Sertan Ünver

"Blue" Konu Özeti

Belgesel filmde 1990'ların efsanevi müzisyenleri Kerim Çaplı ve Yavuz Çetin ile bünyesinde yer aldıkları Blue Blues Band'in hikayeleri anlatılıyor. Yaşadığı psikolojik rahatsızlık nedeniyle Boğaz Köprüsü'nden atlayarak yaşamına son veren Yavuz Çetin ile bir zamanlar Jimi Hendrix'le aynı sahneyi paylaşmış, ancak Çetin gibi hayatı trajik bir şekilde son bulan Kerim Çaplı'nın yakınları ve dostları, bu iki büyük müzik insanından bahsedecek.