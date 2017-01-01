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Penguen
KÜLTÜR-SANAT

Mizah dergisi Penguen kapanıyor

Haftalık mizah dergisi Penguen, takipçilerini üzecek haberi Twitter'dan duyurdu

21 Nisan 2017 Cuma, 19:24:25 Güncelleme: 19:59:09 HABERTURK.COM

Haftalık mizah dergisi Penguen, Twitter hesabından kapanacağını duyurdu.

2002 yılında bir başka köklü mizah dergisi Leman'dan ayrılan ekiple kurulan Penguen'de ünlü karikatüristlerin çizimleri yer aldı. 

Kurucuları arasında Metin Üstündağ, Erdil Yaşaroğlu, Selçuk Erdem gibi Türkiye'nin ünlü mizahçılarının bulunduğu Penguen'de Yiğit Özgür, Serkan Altuniğne, Ersin Karabulut dahil genç isimler yetişti.

Derginin Twitter hesabından son dört sayıya girildiği duyurulurken ayrıntılı açıklamanın yeni sayıda yapılacağı belirtildi.

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