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2017 yazına damgasını vuracak 10 filmi

23 Nisan 2017 Pazar, 04:42:58

  • 1 2017 yazına damgasını vuracak 10 filmi
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    Önümüzdeki aydan itibaren “Hollywood yazı” başlıyor... Genç seyircileri hedefleyen, süper prodüksiyon filmler peş peşe görücüye çıkacak. Gazete Habertürk'ten Mehmet Açar, 2017 yazının en çok merak edilen 10 popüler filmini sizler için sıraladı

     

  • 2 2017 yazına damgasını vuracak 10 filmi
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    Kral Arthur: Kılıç Efsanesi (King Arthur: Legend of the Sword)

    Yönetmen Guy Ritchie “Sherlock Holmes”dan sonra bir başka “İngiliz efsanesi”ne daha el attı. Ritchie, sinemaya defalarca uyarlanan Kral Arthur efsanesini, genç nesillere çağdaş aksiyon sinemasının estetiğiyle anlatacak. Film, kral soyundan geldiğini bilmeyen genç Arthur’un (Charlie Hunnam) taşa saplı kılıç Excalibur’u yerinden çıkarmasını ve Vortigern’e (Jude Law) karşı mücadelesini konu ediniyor. Gösterim tarihi: 12 Mayıs

  • 3 2017 yazına damgasını vuracak 10 filmi
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    Yaratık: Covenant (Alien: Covenant)

    “Alien” serisinin 8. filmi... Koloni gemisi Covenant, galaksinin bilinmeyen yerinde cennet gibi bir gezegen keşfeder. Burası, insanlığı yaratan mühendislerin gezegenidir. Ama kısa süre sonra cennet, kâbusa döner... 1979 tarihli ilk filmin öncesini anlatan üçlemenin ikinci öyküsünü yine Ridley Scott yönetiyor. “Prometheus”ta android David’i oynayan Michael Fassbender, Walter adlı başka bir androidi canlandırıyor. Gösterim tarihi: 12 Mayıs

  • 4 2017 yazına damgasını vuracak 10 filmi
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    Karayip Korsanları: Salazar’ın İntikamı (Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales)

    Şeytan Üçgeni’nden kurtulan Kaptan Salazar’ın (Javier Bardem) hayaleti, eski bir hesabı kapatmak üzere Jack Sparrow’un (Johnny Depp) peşine düşer. Jack ise Salazar’ın öfkesinden kurtulmak için Poseidon’un Zıpkını’nı arar. Efsaneye göre zıpkını ele geçiren kişi denizleri de kontrol eder... Espen Sandberg ve Joachim Ronning’in yönettiği filmde Geoffrey Rush’ın yanı sıra Kaya Scodelario ve Brenton Thwaites gibi genç oyuncular var. Gösterim tarihi: 26 Mayıs

  • 5 2017 yazına damgasını vuracak 10 filmi
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    Dunkirk

    1940 yazının başlarında, müttefik askerleri Dunkirk sahillerinde Almanlar tarafından kuşatılmıştır. Müttefikler onları kurtarmak için operasyon düzenler... Senaryoyu da yazan yönetmen Christopher Nolan, “Dunkirk”ün savaştan ziyade hayatta kalmakla ilgili bir gerilim öyküsü olduğunu belirtiyor. Operasyonu üç farklı bakış açısından anlatan Nolan, “Dunkirk”ün en deneysel filmi olduğunu düşünüyor. Bilgisayar kökenli görüntülerin mümkün olduğu kadar az kullanıldığı filmde Tom Hardy, Cillian Murphy, Kenneth Branagh gibi oyuncular rol alıyor. Gösterim tarihi: 21 Temmuz

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