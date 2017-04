2017 yazına damgasını vuracak 10 filmi

4 | 11

Karayip Korsanları: Salazar’ın İntikamı (Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales)

Şeytan Üçgeni’nden kurtulan Kaptan Salazar’ın (Javier Bardem) hayaleti, eski bir hesabı kapatmak üzere Jack Sparrow’un (Johnny Depp) peşine düşer. Jack ise Salazar’ın öfkesinden kurtulmak için Poseidon’un Zıpkını’nı arar. Efsaneye göre zıpkını ele geçiren kişi denizleri de kontrol eder... Espen Sandberg ve Joachim Ronning’in yönettiği filmde Geoffrey Rush’ın yanı sıra Kaya Scodelario ve Brenton Thwaites gibi genç oyuncular var. Gösterim tarihi: 26 Mayıs