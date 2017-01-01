2017 yazına damgasını vuracak 10 filmi

23 Nisan 2017 Pazar, 04:42:58 | Güncelleme: 05:11:59
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Önümüzdeki aydan itibaren “Hollywood yazı” başlıyor... Genç seyircileri hedefleyen, süper prodüksiyon filmler peş peşe görücüye çıkacak. Gazete Habertürk'ten Mehmet Açar, 2017 yazının en çok merak edilen 10 popüler filmini sizler için sıraladı
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Kral Arthur: Kılıç Efsanesi (King Arthur: Legend of the Sword)
Yönetmen Guy Ritchie “Sherlock Holmes”dan sonra bir başka “İngiliz efsanesi”ne daha el attı. Ritchie, sinemaya defalarca uyarlanan Kral Arthur efsanesini, genç nesillere çağdaş aksiyon sinemasının estetiğiyle anlatacak. Film, kral soyundan geldiğini bilmeyen genç Arthur’un (Charlie Hunnam) taşa saplı kılıç Excalibur’u yerinden çıkarmasını ve Vortigern’e (Jude Law) karşı mücadelesini konu ediniyor. Gösterim tarihi: 12 Mayıs
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Yaratık: Covenant (Alien: Covenant)
“Alien” serisinin 8. filmi... Koloni gemisi Covenant, galaksinin bilinmeyen yerinde cennet gibi bir gezegen keşfeder. Burası, insanlığı yaratan mühendislerin gezegenidir. Ama kısa süre sonra cennet, kâbusa döner... 1979 tarihli ilk filmin öncesini anlatan üçlemenin ikinci öyküsünü yine Ridley Scott yönetiyor. “Prometheus”ta android David’i oynayan Michael Fassbender, Walter adlı başka bir androidi canlandırıyor. Gösterim tarihi: 12 Mayıs
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Karayip Korsanları: Salazar’ın İntikamı (Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales)
Şeytan Üçgeni’nden kurtulan Kaptan Salazar’ın (Javier Bardem) hayaleti, eski bir hesabı kapatmak üzere Jack Sparrow’un (Johnny Depp) peşine düşer. Jack ise Salazar’ın öfkesinden kurtulmak için Poseidon’un Zıpkını’nı arar. Efsaneye göre zıpkını ele geçiren kişi denizleri de kontrol eder... Espen Sandberg ve Joachim Ronning’in yönettiği filmde Geoffrey Rush’ın yanı sıra Kaya Scodelario ve Brenton Thwaites gibi genç oyuncular var. Gösterim tarihi: 26 Mayıs
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Dunkirk
1940 yazının başlarında, müttefik askerleri Dunkirk sahillerinde Almanlar tarafından kuşatılmıştır. Müttefikler onları kurtarmak için operasyon düzenler... Senaryoyu da yazan yönetmen Christopher Nolan, “Dunkirk”ün savaştan ziyade hayatta kalmakla ilgili bir gerilim öyküsü olduğunu belirtiyor. Operasyonu üç farklı bakış açısından anlatan Nolan, “Dunkirk”ün en deneysel filmi olduğunu düşünüyor. Bilgisayar kökenli görüntülerin mümkün olduğu kadar az kullanıldığı filmde Tom Hardy, Cillian Murphy, Kenneth Branagh gibi oyuncular rol alıyor. Gösterim tarihi: 21 Temmuz
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Örümcek-Adam: Eve Dönüş (Spider-Man: Homecoming)
“Kaptan Amerika: Kahramanlar Savaşı” filminde tanıştığımız çaylak süper kahraman Örümcek- Adam, solo macerasıyla karşımızda. Halasıyla yaşayan Peter Parker (Tom Holland), Iron Man’in desteğiyle süper kahramanlık kariyerinde önemli adımlar atacaktır ve kötü adamlara karşı savaşma vakti gelmiştir. Gösterim tarihi: 7 Temmuz
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Maymunlar Cehennemi: Savaş (War for the Planet of the Apes)
1968’deki ilk film, maymunların yeryüzünde kurdukları uygarlığı tanıtır bize. Serinin 2011’de başlayan “yeni ayağı” ise maymunların dünyaya nasıl hâkim olduğunu anlatmayı sürdürüyor. Üçüncü filmde insanlar, Caesar’ın liderlik ettiği maymunlara büyük kayıplar verdiriyor. Matt Reeves’in yönettiği filmde Caesar (Andy Serkis), İngilizce’yi daha iyi konuşuyor. Gösterim tarihi: 14 Temmuz
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The Dark Tower
Stephen King’in roman serisi “Kara Kule”nin sinema uyarlaması, Danimarkalı yönetmen Nikolaj Arcel’in imzasını taşıyor. İlk açıklamalara göre film, romanların bittiği yerden yeni bir hikâye başlatıyor. Western, fantazi ve bilimkurgu türlerinin bir araya geldiği film, 11 yaşındaki Jake Chambers’in başka bir boyut keşfetmesiyle başlıyor. Gösterim tarihi: 11 Ağustos
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Wonder Woman
“Batman v Superman: Adaletin Şafağı”nda karşımıza çıkan Wonder Woman (Gal Gadot), bu kez solo macerasıyla karşımızda. Patty Jenkins’in yönettiği film, hikâyeyi baştan alıp bizi Wonder Woman’ın Diana adında bir Amazon prensesi olduğu günlere götürüyor. Bir adada büyüyen Diana, Amerikalı bir pilottan dünyada işlerin yolunda gitmediğini öğrenir ve savaşı durdurmak için yola çıkar. Filmin başarısı kadın süper kahramanların sinemadaki geleceğini yakından ilgilendiriyor. Gösterim tarihi: 2 Haziran
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Mumya (The Mummy)
2 bin yıl önce kara büyü kullanması nedeniyle canlı canlı tabuta konulan Mısır prensesi, mezarının keşfedilmesinin ardından özgürleşir ve modern dünyaya karışır... Yapımcıların amacı yeni bir Mumya serisi başlatmak. Alex Kurtzman’ın yönettiği filmin en büyük kozu Tom Cruise. Senaryo Jon Spaihts’in yanı sıra Christopher McQuarrie’nin imzasını taşıyor. Sofia Boutella’nın prensesi oynadığı filmde esas kızı Annabelle Wellis canlandırıyor. Gösterim tarihi: 9 Haziran
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Transformers 5: Son Şövalye (Transformers: The Last Knight)
260 milyon dolarlık bütçesiyle serinin en pahalı filmi... “Transformers: Kayıp Çağ”ın devamı niteliğindeki film, Optimus Prime’ın yokluğunda insanlarla Transformer’lar arasındaki savaşı anlatıyor. Anthony Hopkins Transformer’ların neden Dünya’ya geldiğini araştıran bir profesör rolünde. Hikâyenin sürpriz karakteri Quintessa’yı ise Gemma Chan canlandırıyor. İddiaya göre Michael Bay’in yöneteceği son Transformers filmi. Gösterim tarihi: 23 Haziran