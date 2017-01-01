2017 yazına damgasını vuracak 10 filmi

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Dunkirk

1940 yazının başlarında, müttefik askerleri Dunkirk sahillerinde Almanlar tarafından kuşatılmıştır. Müttefikler onları kurtarmak için operasyon düzenler... Senaryoyu da yazan yönetmen Christopher Nolan, “Dunkirk”ün savaştan ziyade hayatta kalmakla ilgili bir gerilim öyküsü olduğunu belirtiyor. Operasyonu üç farklı bakış açısından anlatan Nolan, “Dunkirk”ün en deneysel filmi olduğunu düşünüyor. Bilgisayar kökenli görüntülerin mümkün olduğu kadar az kullanıldığı filmde Tom Hardy, Cillian Murphy, Kenneth Branagh gibi oyuncular rol alıyor. Gösterim tarihi: 21 Temmuz