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Avatar 2'nin vizyon tarihi yine ertelendi!

Tüm zamanların hasılat rekoru Avatar'ın devam filmi yıllardır bekleniyor. Avatar 2 ne zaman çıkıyor, vizyon tarihi ne zaman sorusunun cevabı sürekli değişiyor. Avatar 2'nin vizyon tarihi tekrar ertelendi!

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Sinema tarihinin en çok hasılat yapan filmi ‘Avatar’ın devam filminin vizyon tarihi yine ertelendi. Daha önce 2018’de gösterime gireceği açıklanan ‘Avatar 2’, iki yıl daha ertelendi.

Usta yönetmen James Cameron’ın 2009 yılında gösterime giren ve 2.7 milyar dolar gişe hasılatıyla tüm zamanların en çok izlenen filmi unvanını ele geçiren filmi ‘Avatar’ın devam filmleri yılan hikâyesine döndü.

Cameron, dört devam filmini aynı anda çekerken, ikinci bölümün 2018 yılında gösterime gireceğini açıklamıştı. ‘Avatar’ hayranları merakla yeni filmleri beklerken, filmin resmi Facebook sayfasından yapılan açıklamayla ‘Avatar 2’nin gösterim tarihinin 2020’ye ertelendiği açıklandı. Buna göre üçüncü film 2021’de, ‘Avatar 4’ 2024’te ve beşinci bölüm ise 2025’te görücüye çıkacak.

Devam filmlerinde üç başrol oyuncusu Zoe Saldana, Sam Worthington ve Sigourney Weaver yine kadroda.

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