Kurtlar Vadisi Vatan filminin çekimleri hız kesmeden devam ediyor. Kurtlar Vadisi takipçileri ise Kurtlar Vadisi Vatan ne zaman çıkıyor, Kurtlar Vadisi Vatan ne zaman çıkacak? gibi sorular yöneltiyor. İşte Kurtlar Vadisi Vatan filmine dair detaylar...

EYLÜL SONU, EKİM BAŞI VİZYONDA

Filmi eylül sonu, ekim başı vizyona sokmayı planladıkları bilgisini veren Şaşmaz, bu sürecin 4 ile 8 hafta arasında olduğunu, sonrasında yeniden Kurtlar Vadisi dizisinin startını vereceklerini kaydetti.

Şaşmaz, dizi için "Pusu"nun ardından yeni bir konsept isim de düşündüklerini, vakti geldiğinde açıklamak istediğini anlattı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı Dat köyünde çekimi süren "Kurtlar Vadisi Vatan" filminin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz, daha önce "Kurtlar Vadisi Irak ve Filistin" gibi işlere imza attıklarını, çektikleri filme "Vatan" ismini vererek içlerindeki, kısa dönem önce yaşamış oldukları sıkıntıyı anlattıklarını belirterek, "Kurtlar Vadisi izleyicilerinin heyecanla beklediğini bilmekteyiz. Umarım bütün Türkiye izler." dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla filmin bir planı çocuklara çektirildi. Başrol oyuncusu Şaşmaz, yönetmen koltuğuna oturan ve kameranın arkasına geçen çocukların kulaklarına neler yapmaları gerektiğini fısıldadı.

Şaşmaz, film çekimini izlemeye gelen köy sakinleriyle yakından ilgilendi. Tekerlekli sandalyesiyle kendisini izlemeye gelen engelli gençle de sohbet eden Şaşmaz, "Umarım filmi beğeniyle izlersin." dedi.

Kendilerine destek veren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel başta olmak üzere bölge ve mülki idare amirlerine teşekkür eden Şaşmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hem çocukların bayramını kutlamak hem de geleceğe dair onlara hediye vermeyi amaçladıklarını söyledi.

Çocuklara yıllar sonra torunlarıyla bile seyredebilecekleri an yaşatmak, hatıra vermek istediklerini belirten Şaşmaz, şunları ifade etti:

"Onlara kendilerinin de kahraman olabileceklerini söylediğimiz bir sahnemizi armağan ettik. Koltuklarımıza oturtup sahnelerin nasıl çekildiğini, hangi zorlukları, kolaylıkları, güzellikleri yaşadıklarını kısa da olsa anlatmaya çalıştık. Umarım Korkuteli'nin bu küçük beldesinden, Dat köyünden ve civardaki köylerden buraya gelmiş olan öğrencilerin ileride sinemaya emekleri olur, kültürümüze, sanatımıza katkıda bulunurlar, bizler de buna vesile olabilirsek ne güzel."

Yönetmen koltuğuna oturan Meryem Zorbaz da Polat abisini çektiğini belirterek, "Onu çok seviyorum. Çok yakışıklı, bize de çikolatalı gofret verdi." dedi.

Şaşmaz'ın yönetmen koltuğunda neler yaptığını sorduğu Zorbaz, "Kayıt' dedim, ondan sonra 'Kestik' dedim. İyi görüntüler çektik. Bence güzel oldu. Arada İstiklal Marşı'nı okuduk." cevabını verdi.

Şaşmaz da "Tamam, o halde bu ismi unutmayalım çünkü Meryem ileride yönetmen olacak." yorumunda bulundu.

"SADECE TÜRK DEĞİL, DOĞU KAHRAMANI"

Film için oluşturulan temsili şehitlikte dua okuyan Şaşmaz, Kurtlar Vadisi dizisinin başarısı ve Ortadoğu ülkelerinde yakından takip edilmesiyle ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine şunları söyledi:

"Sanırım korkusuzluğu yani milletten aldığı güçle çekinmeden olayları anlatabilmesinden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Özelikle Ortadoğu ve Arap ülkelerindeki ilgiyi de kahramanımızın sadece bir Türk kahramanı değil, doğu kahramanı olmasına bağlıyorum. Kendilerinden hissediyorlar. Biz gerek dizimizde gerek filmlerimizde sadece aksiyon sahneleriyle değil, içerik olarak da izleyiciyle temas kurabiliyoruz.

Bir 'Ömer Baba' karakterimiz var örneğin. Babalar çocukları söz dinlesin, nasihat dinlesin diye de birlikte Kurtlar Vadisi izliyor."

KKTC'de yaşadığı anısını da paylaşan Şaşmaz, "Benim için unutulmazdır. Kuzey Kıbrıs'ta yolda yürürken bir hayranımın babası karşıma çıktı. Bana sarıldı, 'Oğlumla beraber sizi seyrederdim, güzel bir rutinimizdi. Maalesef onu kaybettikten sonra beni hayata siz bağladınız çünkü her perşembe sizi izlediğim zaman onu yanımda hissediyorum, umarım diziniz hiç bitmez. Gözyaşlarını tutamıyordu, tabii ben de." diye konuştu.

"TANKLARIMIZ MİLLETE KARŞI DEĞİL, YANINDA"

Şaşmaz, filmde kullanılmak üzere kamyondan bozma ancak orijinaline benzeyen tank yaptırdıklarını belirterek, "Biz aksiyon filmleri çekiyoruz, dizimizde de kullanabiliriz. Eğer sağ kalırsa tekrar tekrar kullanmayı düşünüyoruz ama sağ kalır mı bilmiyorum. Bizim Erhan, 'gülü'nü bile atsa patlatabilir. Tabii tanklarımızı millete karşı değil, milletin yanında kullanıyoruz, hem dizilerimizde hem filmlerimizde hem de gerçekte inşallah. Kurtlar Vadisi'nin tamamında en başta millet var." ifadelerini kullandı.

Filmin içeriğiyle ilgili detay veremeyeceğine dikkati çeken Şaşmaz, adının "Kurtlar Vadisi Vatan" olmasının bile aslında çok şey anlattığını vurguladı.

Şaşmaz, "Adı üstünde vatan. Biz daha önce Kurtlar Vadisi Irak, Filistin gibi işlere imza atmıştık. Şimdi de isimde 'Vatan' diyerek içimizde olan sıkıntıyı, aslında yaşamış olduğumuz, kısa dönem öncesinde yaşamış olduğumuz sıkıntıları anlattığımız bir film olacak. Kurtlar Vadisi izleyicilerinin heyecanla beklediğini bilmekteyiz. Umarım bütün Türkiye izler." görüşünü paylaştı.

Filmde kullanılan tankın, 15 Temmuz hain darbe girişimine gönderme olup olmadığıyla ilgili soru üzerine Şaşmaz, "Tankımız kamyondan bozma, reelde başka tanklar da var ama bu patlayacağı için böyle bir yol seçtik. Tabii ki hurdaya çıkmış bir devlet malını bile 'patlatmayalım' derken, en ağır makineleri insanların üzerine sürmekten çekinmeyen bir güruh vardı karşımızda. Tüm milletimize, devletimize geçmiş olsun, inşallah tekrarlarını yaşamayız. Allah korusun." yanıtını verdi.

"İZLEYİCİMİZİN BEKLEDİĞİ VE HAK ETTİĞİ BİR FİLM OLACAK"

Filmi en iyi şekilde bitirmeye odaklandıklarını belirten Kurtlar Vadisi dizisindeki "Güllü" karakteriyle tanınan Erhan Ufak da çalışmalarının ağır, yoğun ve yorucu ama çok keyifli geçtiğini söyledi.

Oyunculardan Ertuğrul Şakar da bir an önce izleyicilerle buluşmak için çalıştıklarını vurgulayarak, "Antalya deyince herkes zannediyor ki denizdeyiz ama gördüğünüz gibi dağlardayız. Çok iyi ev sahipleriyle birlikteyiz, biz çok keyifliyiz, bir sıkıntımız yok. Film bitmek üzere, içeriğine dönük sadece şunu söyleyebiliriz: İzleyicimizin beklediği ve hak ettiği bir film olacak. Bunun garantisini veriyoruz." şeklinde konuştu.

Filmde "Polat Alemdar" karakterinin "sağ kolu"nu canlandıran Cahit Kayaoğlu da "Vatan dendiği zaman geriye kalan her şey teferruat oluyor. Vatan, biliyorsunuz, içi dolu dolu bir şeydir. Bu da her anıyla, sahnesiyle vatan sevgisini, millet sevgisini görmüş olacağız. dolu dolu bir film geliyor inşallah. KurtlarVadisi'nin misyonu, her zaman devletin, milletin yanında olmak. Mesele vatansa her zaman bu filmler olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kayaoğlu, "Tanklarımızı millete karşı değil, milletin yanında kullanıyoruz, hem dizilerimizde hem filmlerimizde hem de gerçekte inşallah. Kurtlar Vadisi'nin tamamında en başta millet var." dedi.

"FİLM DARBE GECESİNİ ANLATIYOR"

Filmin yönetmeni Serdar Akar da çekimlere yağmur nedeniyle birkaç gün ara vermek zorunda kaldıklarını söyledi.

"Çünkü filmimiz bir gece içinde geçiyor. O havada onun devamlılığı için durmamız gerekti. Film darbe gecesi geçiyor. İçeriğine ilişkin sadece bunu söyleyebilirim." diyen Akar, şöyle devam etti:

"Antalya, sinemacılar için hakikaten çok iyi bir yer. Doğal plato gibi, her şey var. Neden burası bir sinema merkezi olamıyor, şaşırıyorum yani. Aslında Altın Portakal Film Yarışması da var, çekilen üçüncü, dördüncü film galiba bu. Bulunduğumuz bölgedeki halk gerçekten çok yardımcı oluyor. Manavgat'ta, Side'de, gittiğimiz tüm ilçelerde gerçek birer sinemasever gibi bize davranıyorlar. Bizim Kurtlar Vadisi ekibi olduğumuzu bilenlerin etkisi de oluyor. Tabii Kurtlar Vadisi'ni seviyoruz, devam etsin istiyoruz."

Akar, filmde kullanılan tankla ilgili soruya da "Biz geldiğimizde buradaydı, bilmiyorum. Tank mı, ne tankı, tank nerede, bilemiyorum." karşılığını verdi.