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21. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri açıklandı

Bu yıl 21. kez düzenlenen Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri, gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Ödüller toplam 15 dalda verildi

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Sahneye çıkan ilk Müslüman Türk kadın oyuncu Afife Jale için verilen ödül töreninde, Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü'ne Işıl Kasapoğlu layık görülürken, 21. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülü'nün sahibi ise Ayla Algan oldu.

İlk kez geçen sene verilmeye başlanan Haldun Dormen Ödül Ödülü'nü ise Hedwig ve Angry Inch aldı. Türk tiyatrosunu geliştiren ve zenginleştiren oyun yazarlarına verilen Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü ise Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun oldu.

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