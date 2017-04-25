21. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri açıklandı

Sahneye çıkan ilk Müslüman Türk kadın oyuncu Afife Jale için verilen ödül töreninde, Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü'ne Işıl Kasapoğlu layık görülürken, 21. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülü'nün sahibi ise Ayla Algan oldu.
İlk kez geçen sene verilmeye başlanan Haldun Dormen Ödül Ödülü'nü ise Hedwig ve Angry Inch aldı. Türk tiyatrosunu geliştiren ve zenginleştiren oyun yazarlarına verilen Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü ise Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun oldu.
YILIN EN BAŞARILI PRODÜKSİYONU
GÜLÜNÇ KARANLIK – BAKIRKÖY BELEDİYE TİYATROLARI
YILIN EN BAŞARILI YÖNETMENİ
ŞAHİKA TEKAND – GODOT’YU BEKLERKEN
YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU
ŞERİF EROL – VANYA, SONYA, MAŞA VE SPIKE
YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU
MERVE DİZDAR – YUTMAK
YILIN EN BAŞARILI YARDIMCI ERKEK OYUNCUSU
EROL OZAN AYHAN – GÜLÜNÇ KARANLIK
YILIN EN BAŞARILI YARDIMCI KADIN OYUNCUSU
AYŞE GÜNYÜZ – HEDWIG VE ANGRY INCH
YILIN EN BAŞARILI SAHNE TASARIMI
CEM YILMAZER – GÜLÜNÇ KARANLIK
YILIN EN BAŞARILI GİYSİ TASARIMI
MAKBULE MERCAN – JOKO’NUN DOĞUM GÜNÜ
YILIN EN BAŞARILI SAHNE MÜZİĞİ
AYŞE TÜTÜNCÜ – KIRAN RESİMLERİ
YILIN EN BAŞARILI IŞIK TASARIMI
CEM YILMAZER – GÜLÜNÇ KARANLIK
YILIN EN BAŞARILI GENÇ KUŞAK SANATÇISI
CEM YİĞİT ÜZÜMOĞLU – TROAS