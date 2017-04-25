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'Mamut Art’ta şehir esintileri

Mamut Art, bu yıl 26-30 Nisan tarihleri arasında sanatseverleri bir araya getiriyor

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Türkiye’de pek çok genç ve yeni sanatçıya işlerini ve yeteneklerini görünür kılabilmeleri için imkân sunan, "ulaşılabilir sanat" misyonundan vazgeçmeden yoluna devam eden Mamut Art, 26-30 Nisan tarihleri arasında düzenleniyor.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, beşinci yaşını kutlayan projede bu yıl resim, video, heykel, fotoğraf, yerleştirme, dijital, kolaj, grafiti ve performans gibi alanların dışında oyun sanatı (game art), dokuma sanatı (yam art), gif ve çizgi roman gibi farklı disiplinler ve türler de yer alacak. Projede İstanbul’daki kentsel dönüşümü, şehirdeki patikaları ve 19. yüzyıldaki modernleşmeyi anlatan eserler de bulunuyor. Mamut Art’ta bin aday arasından seçilen 50 genç sanatçının 500’den fazla eseri bir arada sergilenecek. Mamut Art Project bu yıl ayrıca, Simge Burhanoğlu ve Seyhan Musaoğlu’nun küratörlüğünde düzenlenecek Mamut Performansları programı, performans sanatçılarına da ev sahipliği yapacak.  

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