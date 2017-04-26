Bu hafta ne yapsak? (24-30 Nisan 2017)

HT Cumartesi'de yer alan habere göre işte 24-30 Nisan aralığında gerçekleşecek kültür sanat etkinlikleri...

KONSER / PARTİ

22.04.2017

Babylon gece yarısı itibarıyla başlayacak Midnight Session ile dub ve reggae sahnesinin ünlü ismi Gaudi’yi ağırlayacak.

ODTÜ Türk Halk Bilimi Topluluğu mezunları, 20.00’de İş Sanat’ta gerçekleşecek MAYA adlı konserde, ODTÜ THBT’li müzisyenleri sahneye taşıyacak.

Ayşegül Sarıca ve Jerfi Aji, Arsu Sahne Bahar Konserleri kapsamında ‘Tuşlarda Dans’ isimli resitalle saat 18.00’de klasik müzikseverlerle buluşacak.

Ümit Besen & Pamela ikilisi, 22.00 itibarıyla IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde.

Farklı tarzı ve ezgileriyle geniş hayran kitlesine sahip Pinhani, 18.30’da Trump Cadde sahnesinde olacak. Konser ücretsiz.

Mask Live Music Club sahnesi, 22.00 itibarıyla klarnet ustası İlkay Ergül’ü ağırlayacak.

Pop müziğin sevilen ismi Harun Kolçak, 22.00’de Dorock XL sahnesinde bir konser verecek.

Luxus, dinleyicisiyle saat 22.30’da KadıköySahne’de buluşacak.

Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars, dans dolu bir gece için 22.00’de IF Performance Hall Ataşehir’de huzurlarda olacak.

Alternatif müziğin başarılı ismi Caz Kazaz, dinleyicilerle Salon İKSV sahnesinde bir araya gelecek. Yeldeğirmeni Sanat Merkezi sahnesi 20.00 itibarıyla piyanoda Doç. Ayça Kocatürk, kemanda Yonca Sülün’ün yer alacağı piyano-keman konserini ağırlayacak.

Event Garden’ın ev sahipliğinde gerçekleşecek HoliFest İstanbul’17 kapsamında bugün sahne alacak isimler Circus, DJ Bravosque ve DJ Süer; yarın sahne alacak isimlerse Kozmonot Osman, DJ Serdar Kırgız ve Bedük olacak. Kısa sürede büyük bir fenomene dönüşen, 70’lerin Türkçe şarkılarını yeniden yorumlayarak beğeni kazanan Hey! Douglas, Lokalize serisi kapsamında 23.00’te Zorlu PSM Studio sahnesinde.

Bora Öztoprak, en sevilen şarkılarını 22.30’da Ark Music&Gigs sahnesinde seslendirecek.

Bi’ Müzikal, Müzikus Ensemble ve KU Orkestra Kadıköy Gençlik Festivali kapsamında saat 18.00 itibarıyla Kalamış Atatürk Parkı’nda sahnede olacak.

ANKARA

Duende, Türkülerden Aryalar Türk Bestecileri Resitali ile 20.00’de Mozarthaus sahnesinde olacak. Company Rafael Amargo, Ankara Müzik Festivali kapsamında saat 20.00 itibarıyla MEB Şûra Salonu sahnesinde olacak.

Ünlü piyanist David Helfgott, 21.00’de Congresium Ankara sahnesinde dinleyici karşısında olacak. Redd, 23.30’dan sonra 6:45 KK Ankara sahnesinde bir konser verecek.

Ceza, dinleyicileriyle 22.00 itibarıyla Kite sahnesinde buluşacak.

Sema Moritz ile ‘Efsane Hanımlar Konseri’, 20.00’de Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde.

Yaşar konseri 22.00’den sonra Jolly Joker Ankara’da...

Noxus Ankara’nın 22.00 itibarıyla konuğu Heavy Sky olacak.

Rubato Feat. Hüsnü Arkan konseri 21.30’da Nefes Bar’da. İZMİR

Riff Cohen, Türkiye turnesinin son konseriyle saat 21.00’de Container Hall sahnesinde olacak.

Göksel, sevilen şarkılarıyla 22.00’de Hayal Kahvesi Optimum sahnesinde olacak.

Sertab Erener, Sertab’ın Oda Müziği konseriyle 17.00’de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde.

ANTALYA

Athena, dinleyicisiyle The Marmara Otel Antalya’da vereceği konserle bir araya gelecek.

Jolly Joker Antalya Konserleri’nde 22.00 itibarıyla konuk Berkay.

24.04.2017

Dünyanın en önemli orkestralarından Cameristi della Scala, şef Hakan Şensoy yönetimde saat 20.00’de CRR’de müzikseverlerin karşısına çıkacak.

Beyoğlu Hayal Kahvesi sahnesinin 22.30 itibarıyla konuğu Frapan olacak.

Hun, C Blok, Bitter Çikolata, Şenceylik ve Geeva Flava Kadıköy Gençlik Festivali kapsamında saat 18.00 itibarıyla Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda olacak.

Bu sene üçüncüsü düzenlenen, Cem Ceminay sunumunda gerçekleşecek ‘Bir Dileğim Var’ konserinde Kibariye, Selami Şahin, Zara, Kıraç, Gökhan Tepe, Merve Özbey, Tan Taşçı, Ayla Çelik ve Çağatay Akman 20.30’dan sonra Caddebostan Kültür Merkezi sahnesinde bir araya gelecek.

25.04.2017

Babylon sahnesi, Nuri Harun Ateş ya da nam-ı diğer Kafası Karışık Kontrtenor’ü ağırlayacak.

Selami Şahin özel bir projeyle İş Sanat sahnesine konuk olacak, sevilen şarkılarını şef Serdar Yalçın’ın düzenlemeleriyle opera sanatçılarıyla seslendirecek.

Blues dinleyicisi için özel bir gece... Batu Mutlugil, 22.30 itibarıyla Beyoğlu Hayal Kahvesi sahnesinde olacak.

Mezzosoprano Senem Demircioğlu ve piyanist İklim Tamkan, Fazıl Say’ın prodüktörlüğünde kaydettikleri albümleri ‘İlk Atlas’ın konseriyle saat 21.30’da Ark Music&Gigs’de sahne alacak.

Sinan Sümen&The Shadows Tribute Band, 22.00’de IF Performance Hall Ataşehir sahnesinde.

Arkhe, Filtresiz, Aqua Talk ve Şizofren Kadıköy Gençlik Festivali kapsamında 18.00 itibarıyla Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda...

ANKARA

Murat Yılmazyıldırım konseri Route sahnesinde.

IF Performance Hall sahnesinin 22.00 itibarıyla konuğu Yüzyüzeyken Konuşuruz.

26.04.2017

Melis Danişmend, 22.00’de Dorock XL sahnesinde.

Pera Müzesi’nin, Barış İçin Müzik Vakfı ile yürüttüğü ‘Müzede Barış için Müzik’ adlı seri kapsamında ‘Armonik Esintiler’ konseri 19.30’da Pera Müzesi’nde. Solist Aygül Atalay.

Piyanist Nicolas Horvath, 80’inci doğum günü dolayısıyla Philip Glass’ın eserlerinden oluşan bir programla 20.00 itibarıyla Akbank Sanat’ta...

Uluslararası İstanbul Klasik Gitar Festivali’nin açılış konseri 20.00’de Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salonu’nda. Sahnedeki isimler İstanbul Gitar Ensemble ile Arjantinli bandoneon sanatçısı Gustavo Battistessa olacak. Utku Küley&İris Başak Doğdu çifti de danslarıyla gruba eşlik edecek.

Tri-D, Geyik, OW!, Fermuar ve Sopa Kadıköy Gençlik Festivali kapsamında 18.00 itibarıyla Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda sahnede olacak.

Cemal Hünal ft Ruşen Ali ve Deliler konseri 22.00 itibarıyla Beyrut Performance sahnesinde...

Babylon sahnesi, yerli müzik sahnesinde sörf havası estiren Palmiyeler grubunun konserine ev sahipliği yapacak. Kapı açılış 20.30.

Tuna Ötenel ve Dostları ile Bir Caz Gecesi isimli konser 21.30’dan sonra Salon İKSV’de. Ediz Hafızoğlu projesi Nazdrave ile Ülkü Aybala Sunat, 22.00 itibarıyla Izaka RoofTop Jazz sahnesinde huzurlarda olacak.



ANKARA





Uluslararası Ankara Müzik Festivali kapsamında MEB Şûra Salonu saat 20.00’de Jan Mracek ve Lukas Klansky, keman-piyano konserine ev sahipliği yapacak. Oda müziği projesi Duo Fidelis, 20.00’de Mozarthaus Sanat ve Konser Evi sahnesinde...

İZMİR

Gypsy’den swing’e, calypso’dan disco’ya yayılan müzikleriyle yeni bir tarz ‘gypstep’i ortaya çıkaran Molotov Jukebox, 23.00’te Ooze Venue’de...

27.04.2017

Lorenzo Micheli ile Erdem Sökmen & Hasan Meten Gitar Duo, 4. Uluslararası İstanbul Klasik Gitar Festivali kapsamında 20.00’de Caddebostan Kültür Merkezi’nde.

Cem Adrian, özgün tarzı ve sevilen şarkılarıyla Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi’nde bir konser verecek.

Piyanist Aydın Esen, ‘Müziğin Ritmini Dansın Enerjisiyle Birleştirme Metotları’ üzerine yapacağı söyleşi ve konserle Akbank Sanat’ta izleyeciyle buluşacak. Etkinlik saat 21.00’de.

Volkan Konak, sevilen şarkılarıyla 21.00 itibarıyla Zorlu PSM’de. 90’lar, Ravenswood, Pagos, Spice Boys ve Padmé Kadıköy Gençlik Festivali kapsamında saat 18.00 itibarıyla Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda sahnede olacak.

Babylon sahnesinin konuğu alternatif müziğin sevilen ismi Deniz Tekin. Konser 21.30’da.

Buzuki Orhan konseri saat 21.30 itibarıyla Ark Music&Gigs sahnesinde gerçekleşecek.

İlyas Yalçıntaş konseri Ebru Şallı’nın dans gösterisi eşliğinde 20.00’de Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi sahnesinde...

Evrencan Gündüz, 22.00 itibarıyla BKM Mutfak Sahne’de. Türk Sanat Müziği’nin ünlü sesi Nurdan Torun, 20.00’de CRR Konser Salonu sahnesinde.

ANKARA

Begoa Ensemble, Ankara Müzik Festivali kapsamında MEB Şûra Salonu’nda bir konser verecek. IF Performance Hall sahnesinin konuğu rock grubu Zakkum olacak.

28.04.2017

Salon İKSV 22.00 itibarıyla İsveçli indie pop grubu The Radio Dept performansını ağırlayacak.

MFÖ, sevilen şarkılarıyla 21.00’de Bostancı Gösteri Merkezi’nde.

Can Gox konseri 22.30’da Beyoğlu Hayal Kahvesi’nde.

Akasya Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında Son Feci Bisiklet konseri 21.00’de...

Mabel Matiz, 22.00 itibarıyla IF Performance Hall Ataşehir sahnesinde olacak.

Mirkelam dinleyicileri 22.00 itibarıyla Beyrut Performance’ta sanatçıyla buluşacak.

Garajistanbul’un, 22.00 itibarıyla konuğu Cem Adrian.

The St. Regis Istanbul Astor Salonu, 19.30 itibarıyla Ana Lains ile Portekiz Ruhu Geceleri’ne ev sahipliği yapacak.

Balkan müziği dinleyicisi 20.30’dan sonra Zorlu PSM’de buluşacak: Yarkın Ritm Grubu, Koçani Orkestrası ve Serkan Çağrı’nın ardından Shantel&Bucovina Club Orkestar sahnede olacak.

Altyapı, MAT, Latife, İkibinseksenler, Yeni Meta ve Pesto Kadıköy Gençlik Festivali kapsamında 17.00 itibarıyla Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda.

ANKARA

Zuhal Olcay 22.30’da Hayal Kahvesi Ankara sahnesinde...

6:45 KK sahnesinin konuğu Pilli Bebek olacak. Volkan Konak 22.00’de Jolly Joker’de bir araya gelecek.

İZMİR

Pinhani & Cihan Mürtezaoğlu 22.00 itibarıyla Container Hall sahnesinde izlenebilir.

Kesmeşeker, 22.00’den sonra 6:45 KK’da huzurlarda olacak.

ANTALYA

İstanbul Arabesque Project konserinin adresi 22.00’de Holly Stone Performance Hall...

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ile Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası saat 20.30’da Antalya Kültür Merkezi sahnesini paylaşacak. Konser Antonio Pirolli şefliğinde gerçekleşecek.

ADANA

Yeni Bi’ Fest Gazino Geceleri, 20.00’den sonra Sheraton Grand Adana Otel’de...

Popüler müziğin güçlü sesi Alpay, 22.00’den sonra Hayal Kahvesi sahnesinde.

VİZYON

Büyük bir keşif ‘Kayıp Şehir Z’

Brezilya’nın balta girmemiş ormanlarında 1925’te keşfedilen kadim bir medeniyet... İngiliz kâşif, farklı tepkiler alır zira keşfinin gelişmiş bir medeniyet değil vahşi bir topluluk olduğuna inananların sayısı az değildir. Yaşanmış bir hikâyeye dayanan filmde macera ve drama izleyiciyi bekliyor.

İki sanatçı bir belgesel: ‘Blue’

Mehmet Sertan Ünver’in yönettiği belgesel, 90’larda Türkiye’de rock dünyasına damgasını vurmuş Blue Blues Band’ın hikâyesini beyazperdeye aktarıyor... Grubun iki üyesi; Boğaz Köprüsü’nden atlayarak yaşamına son veren Yavuz Çetin ile bir zamanlar Jimi Hendrix’le aynı sahneyi paylaşan ve hayatı trajik bir şekilde son bulan Kerim Çaplı’nın hikâyesini anlatıyor.

‘Son Macera’ başlıyor

Morgan Freeman, Michael Caine gibi ünlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken filmde; Willie, Joe ve Al karakterleri ayrılmaz bir grup dosttur. Emeklilik fonları kurumsal bir kazaya kurban gittiğinde, hayatlarında ilk defa bu üçlü dürüst ve ahlaklı yaşamlarından ayrılmaya karar verirler!

SERGİ

Eğitim, Kültür ve Araştırma Vakfı, kuruluşunun 25’inci yılında, üniversitelerin güzel sanatlar bölümlerinde okuyan ve farklı disiplinlerde başarı gösteren öğrencilere karşılıksız burslar vererek Türkiye’deki sanat eğitimine destek olmaya devam ediyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen EKAV-ARTIST New Generation 3 sergisi Ekavart Gallery’de 25 Nisan-3 Haziran arasında görülebilecek. Sergide bursiyerlerle birlikte resim, heykel, enstalasyon, videoart gibi disiplinler üzerine yoğunlaşan sanatçıların işleri de yer alıyor.

Utku Dervent, Bozlu Sanat Yayınları’nın geçen yıl yayınladığı ‘Her Resim Bir Otoportredir’ kitabıyla aynı temele oturan Otoportre başlıklı 8’inci kişisel sergisiyle Bozlu Art Project Nişantaşı’nda sanatseverlerle buluşuyor. Resimlerle birlikte sanatçının etkilendiği kişilere yönelik kişisel notlarının da izleyicilerle paylaşıldığı sergi 29 Nisan’a kadar görülebilir.

Borusan Contemporary, Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’ndaki yapıtlardan Uvertür: Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’ndan Yeni Eserler sergisi 3 Eylül’e kadar Perili Köşk’te ziyaret edilebilecek. Angela Bulloch, U-ram Choe, Chris Doyle, Kurt Hentschläger, Ali Kazma, Rachel Rossin, Christa Sommerer ve Laurent Mignonneu gibi sanatçıların dijitalleştirilmiş peyzajları ve yeni sipariş edilmiş videolarından sanal gerçeklik videoları ve interaktif portrelere uzanan bir çeşitlilik gösteriyor.

SAHNE / PERFORMANS

Tiyatrolar Platformu’nun desteğiyle gerçekleşecek Kadıköy Gençlik Festivali kapsamında bugün 13.00’te Arkadya, 20.00’de Salıyı Perşembeye Bağlayan Gece oyunları CKM sahnesinde; yarın saat 13.00 Madox ile Üç Gece, saat 20.00’de Hisse-i Şayia oyunları Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde; 24 Nisan saat 16.00’da Kısa Metraj Rüyalar LTD. ŞTİ. oyunu Dora Sahne’de; 25 Nisan saat 12.00’de Komik Para oyunu Barış Manço Kültür Merkezi’nde; 26 Nisan saat 13.00’te Eskicinin Tazesi, saat 20.00’de Müfettiş oyunları Tiyatro Ak’la Kara’da; 27 Nisan saat 13.00’te Yaş-Plaka 35, saat 17.00’de ise Sondan Bir Önceki Gün oyunları Yeldeğirmeni Sanat’ta; 28 Nisan’da saat 15.30 Oyun Nasıl Oynanmalı, saat 19.30 ise Joko’nun Doğum Günü oyunları Öykü Sahne’de ve 29 Nisan saat 17.00’de Gergedanlar oyunu Barış Manço Kültür Merkezi’nde izlenebilecek.

Olay Rusya’da Geçiyor

Türkiye’de daha önce denenmemiş bir formatla seyirci karşısında. Doğaçlama performansla oyuncular, Anton Çehov’un yazmadığı oyunları Çehovyen bir atmosferde ve karakterle gözleri önüne seriyor. 19’uncu yüzyıl sonlarında geçen hikâye bugün ve 28 Nisan Cuma saat 20.30’da istanbulimpro Sahne’de.

Tatbikat Sahnesi’nin tek sahnelik dram türündeki oyunu Antabus, gazetelerin üçüncü sayfalarında yer alan binlerce kadından biri; Leyla Taşçı’nın bir kamyonetin arkasında geldiği İstanbul’daki hikâyesini anlatıyor. Oyun yarın saat 15.30’da İstanbul Çevre Tiyatrosu’nda ve 26 Nisan saat 20.30’da Ankara Yeni Sahne’de izlenebilecek.

YEME - İÇME

Nişantaşı’nın popüler adreslerinden Nopa, dönemin trendlerinden ‘comfort food’ akımını mönüsüne yansıtıyor. Keşfetmeye değer...

Panoramik Boğaz ve İstanbul manzarasıyla ünlü, CVK Park Bosphorus Hotel’in en üst katında yer alan Izaka Restaurants, mönüsünü sezonun en leziz ve sağlıklı sebzesi kuşkonmazla taçlandırıyor. Mönü, 15 Mayıs’a kadar servis edilecek.

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