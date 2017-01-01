Oyuncu kadrosunda Oğuzhan Yıldız, Gözde Mukavelat, Ferdi Kurtuldu, Burçin Abdullah, Turan Özdemir, Çetin Altay ve Hakan Kakız gibi isimlerin yer aldığı "Aç Kapıyı Çok Fenayım", yarın vizyona girecek. İşte Aç Kapıyı Çok Fenayım fragmanı ve konusu...

AÇ KAPIYI ÇOK FENAYIM FRAGMANI VE KONUSU

Çok başarılı bir senarist olan Oğuz kariyerinin en tepesindeyken ani bir kararla yaşam kaynağı olan senaristliği bırakır. En yakın arkadaşları bir müzik prodüksiyon şirketinde çalışan Boygar, yemek şefi Yavuz ve tek amacı bir albüm çıkarmak olan rockcı Ediz buna bir anlam veremezler.

Oğuz’un bütün arkadaşları bu ani kararın Oğuz’un eski sevgilisi ve Türkiye’nin en tanınmış kadın oyuncularından olan Melis’le ilgili olduğunu düşünselerde hiç bir zaman hem bu ayrılığın hemde Oğuz’un işlerden elini neden çektiğini öğrenememişlerdir. Oğuz’un tek dert ortağı ve üst komşusu eski ünlü bir yönetmen olan Ertem’le sırlarını paylaşmaktadır.

Ertem ne kadar uğraşsa da Oğuz’u mesleğine geri dönmesine ikna edemez. Oğuz ve arkadaşları hayatlarında herşey kötü giderken hatırlamdıkları bir gün geçirirler ve aniden evde uyanırlar. Gecenin nerede ve nasıl geçtiği ile ilgili hiç bir fikirleri yoktur ama hepsinin işleri bir anda açılır, üst üste teklifler gelmeye başlar.

Melis’i unuttuğunu düşünen Oğuz bir tesadüf eseri Melis’in yeni tanıştığı Derya isimli arkadaşı ile şef olan Yavuz’un bir aşk yaşadığını öğrenir. Ne Yavuz ne de Derya kısa sureli ama derin bu aşk hikayesinin sonuçlarının eski büyük bir sevdayı canlandıracağından ve eski yaraları deşeceğinden haberi yoktur.

Melis ve zengin bir ailenin hayatı dalgaya alan kızı Ekin arkadaşları Derya’nın Yavuz’la ilgili ilişkine müdahil olurken günümüzde yaşanan pamuk ipliğine bağlı ve güvensiz ilişkilerin içinde büyük ve gerçek aşkların da var olduğunu anlamaya başlarlar. Kahramanlarımız metropol insanları hayatlarını sürdürürken yaşamlarında hatırlayamadıkları bir gecenin getirdiği komik olaylar zinciriyle değişen kaderlerinin farkında bile değillerdir.

AÇ KAPIYI ÇOK FENAYIM OYUNCU KADROSU

● Oğuzhan Yıldız

● Gözde Mukavelat

● Ferdi Kurtuldu

● Burçin Abdullah

● Anıl Altınöz

● Dilara Büyükbayraktar

● Emre Büyükpınar

● İbrahim Aslan

● Nuri Karadeniz

● Serkan Genç

● Aslı Bankoğlu

● Dost Elver

● Zeynep Ülkü Kam

● Hakan Kakız

● Gökhan Balyemez

● Oktay Oy

● Turan Özdemir

● Çetin Altay

● Serkan Şengül

● Cem Arslan