Türkiye’de dinleyiciler Müslüm Gürses ve Ahmet Kaya’yı unutmuyor. Sezen Aksu ve Sıla baş tacı olmaya devam ederken, Duman ve Teoman ise müzikseverlerin kalbindeki yerini koruyor. Rap müzik, pek çok yeni isimle birlikte ülke genelinde en çok dinlenen müzik türlerinden biri olurken, Ege’de rock grubu Adamlar, Karadeniz ve Marmara Bölgesi’nde ise pop müziğin yükselen ismi Buray, öne çıkan isimler arasında. Allame, İç Anadolu, Ahmet Kaya ise Doğu Anadolu Bölgesi’nde diğer bölgelere oranla daha çok dinleniyor. Türkiye ilk çeyreğinde en çok dinlenen yabancı şarkı ise Shape of You...

İstanbul, 26 Nisan 2017 – Spotify 81 ili baz baz alarak, 2017 yılının ilk 3 ayını kapsayan “Türkiye Müzik Haritası”nı yayınladı. 81 ilin TOP 10 listesine göre derlenen veriler, Türkiye’de yılın ilk çeyreğinde en çok dinlenen Türk ve yabancı sanatçılar ile en çok dinlenen Türkçe ve yabancı şarkıları ortaya koyuyor. Veriler aynı zamanda, Türkiye’nin bazı bölgelerinde öne çıkan isimler hakkında da bilgi veriyor. İşte 81 il üzerinden derlenen Spotify verilerine göre Ocak, Şubat ve Mart aylarında Türkiye’de en çok dinlenen TOP 10 sanatçı:

1). Sezen Aksu

2). Sıla

3). Norm Ender

4). Müslüm Gürses

5). Sagopa Kajmer

6). Duman

7). Teoman

8). Sancak

9). Ahmet Kaya

10). Allame

2017 yılının ilk üç ayını kapsayan “Türkiye Müzik Haritası”, müzik dünyasının iki büyük ismi, Müslüm Gürses ve Ahmet Kaya’nın ölümlerinin ardından uzun zaman geçmesine rağmen ülkenin dört bir yanında yoğun şekilde dinlendiğini gösteriyor. Diğer yandan, TOP 10 listesinde bulunan Norm Ender, Sagopa Kajmer, Sancak ve Allame gibi isimler, Rap müziğin Türkiye’deki yayılımı ve popülaritesine dikkat çekiyor. Sezen Aksu, Sıla, Duman ve Teoman ise 81 ilde de müzikseverlerin vazgeçilmezleri arasında.

Türkiye’de Ocak-Şubat-Mart aylarında en çok dinlenen Top 5 şarkı ise şöyle:

1). Sezen Aksu / İhanetten Geri Kalan

2). Sıla / Yan Benimle

3). Norm Ender / Deli

4). Müslüm Gürses / Affet

5). Sagopa Kajmer / 366. Gün

Peki bölgelere göre hangi isimler öne çıkıyor?

Spotify’ın 2017 yılının ilk üç ayını kapsayan “Türkiye Müzik Haritası”, TOP 10 listesinin yanı sıra yüksek dinlenme oranları ile bazı bölgelerde öne çıkan sanatçıları da ortaya koyuyor. Örneğin Doğu Anadolu Bölgesi’nden Ahmet Kaya diğer bölgelere göre daha yoğun dinlenirken, İç Anadolu Bölgesi’nde ise Rap müziğin yeni sesi Allame ön plana çıkıyor. Ege’de alternatif rock grubu Adamlar Spotify dinleyicileri tarafından diğer bölgelere oranla daha çok dinlenirken, Marmara ve Karadeniz Bölgesi’nde ise pop müziğin yükselen ismi Buray öne çıkıyor.

Ed Sheeran en çok dinlenen yabancı sanatçılar arasında ilk sırada!

Spotify’ın yayınladığı “Türkiye Müzik Haritası”na göre 2017 yılının ilk çeyreğinde ülkemizde en çok dinlenen yabancı sanatçı Ed Sheeran oldu. Ed Sheeran’ı ise The Weeknd ve The Chainsmokers takip ediyor. İşte 2017 yılının ilk üç ayında Türkiye’de en çok dinlenen yabancı sanatçılar:

1). Ed Sheeran

2). The Weeknd

3). The Chainsmokers

4). Sia

5). Rihanna

Türkiye’de Ocak-Şubat ve Mart aylarında en çok dinlenen Top 3 yabancı şarkı ise şöyle:

1). Ed Sheeran / Shape of You

2). The Weeknd / Starboy

3). The Chainsmokers / Paris