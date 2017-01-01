Haftanın filmleri (28 Nisan 2017)

Galaxinin koruyucuları 2

Vizyon Tarihi: 28 Nisan 2017

Yapımı : 2017 - ABD

Tür : Bilim Kurgu , Aksiyon

Süre: 136 Dak.

Yönetmen : James Gunn

Oyuncular : Chris Pratt , Zoe Saldana , Dave Bautista , Karen Gillan , Pom Klementieff

Seslendirenler : Vin Diesel , Bradley Cooper

Senaryo : James Gunn , Dan Abnett , Andy Lanning

Galaxinin koruyucuları 2 Konu Özeti

2014'te çekilen Galaksinin Koruyucuları filmindeki maceraların devamı niteliğindeki bu filmde Peter Jason Quill, yani Star-Lord (Chris Pratt) arkadaşları suikastçi Gamora (Zoe Saldana), ailesinin intikamını almak için tüm galaksiyi dolaşan Drax (Dave Bautista), ödül avcısı rakun Rocket ve onun yanında dolaşan Groot ile birlikte babasının kökenlerini arıyor. Bu yolculuk sırasında galaksinin değişik yerlerinde savaşırlarken yanlarına yeni yol arkadaşları da katılıyor.

The Circle

Vizyon Tarihi: 28 Nisan 2017

Yapımı : 2017 - ABD

Tür : Bilim Kurgu , Dram , Gerilim

Süre: 110 Dak.

Yönetmen : James Ponsoldt

Oyuncular : Emma Watson , Tom Hanks , Karen Gillan , John Boyega , Ellar Coltrane

Senaryo : James Ponsoldt

Thr Circle Konu Özeti

Mae Holland (Emma Watson) dünyanın en güçlü teknoloji şirketlerinden biri olan The Circle'da iş bulduğunda büyük bir mutluluk yaşar. Burada geçirdiği ilk zamanlarında da her şey yolunda görünmektedir, hatta şirkette yükselmeye de başlamıştır. Ancak şirketin, milyarlarca insanın özel hayatıyla ilgili ne kadar çok şey bildiğini yavaş yavaş öğrendikçe, bireysel özgürlüklere nasıl saygısızlık edildiğini anladıkça fikirleri değişmeye başlayacaktır.

Dave Eggers'ın 2013'te basılan aynı adlı kitabından uyarlandı.

Ölümcül Deney: DeJaVu

Vizyon Tarihi: 28 Nisan 2017

Yapımı : 2016 - ABD

Tür : Korku

Süre: 107 Dak.

Yönetmen : D.J. Viola

Oyuncular : Nathan Kress , Virginia Gardner , Kirby Bliss Blanton , Ryan Higa , Mark Furze

Senaryo : D.J. Viola , James Hibberd

Ölümcül Deney: DeJaVu Konu Özeti

Paraya ihtiyaç duyan 5 üniversite öğrencisi, 2000 $ ücret vaat eden bir ilaç şirketinin deneyine katılmaya karar verir. İlk başlarda bir sorun çıkmaz, ancak bir süre sonra hafıza güçlendirici bu ilacın hiç tahmin edilemeyen bir yan etkisi baş gösterir. Bu ilacı alan gençler nasıl öleceklerini görebilmeye başlamıştır, üstelik gördükleri kısa bir süre içinde gerçeğe dönüşmektedir. Kendi ölümlerini engellemeye çalışırlarken katilin içlerinden biri olduğunu ve onun da geleceği görebildiğini anlarlar, ancak katil sürekli bir adım öndedir.

Aç Kapıyı Çok Fenayım

Vizyon Tarihi: 28 Nisan 2017

Yapımı : 2017 - Türkiye

Tür : Komedi , Romantik

Süre: 106 Dak.

Yönetmen : Kenan Öztürk

Oyuncular : Oğuzhan Yıldız , Gözde Mukavelat , Ferdi Kurtuldu , Burçin Abdullah , Dilara Büyükbayraktar

Senaryo : Oğuzhan Yıldız

Aç Kapıyı Çok Fenayım Konu Özeti

Başarılı senaryo yazarı Oğuz, hiç kimsenin beklemediği bir anda kendisini hayata bağlayan işini, senaristliği bırakır. Bu günlerinde görüştüğü tek insan, üst komşusu eski yönetmen Ertem'dir. Oğuz ve arkadaşları ayrıntılarını hiç hatırlamadıkları bir gecenin ardından evde uyandıklarında ise hayatları değişmiştir, nitekim hepsine iş teklifleri gelmeye başlamıştır. Ne var ki hiçbiri o gece ne olduğu hakkında en ufak bir fikre sahip değildir.



Nereden Nereye



Vizyon Tarihi: 28 Nisan 2017

Yapımı : 2017 - Türkiye

Tür : Komedi

Yönetmen : Volkan Dönmez

Oyuncular : Sarp Levendoğlu , Hakan Bilgin , Yosi Mizrahi , İnan Ulaş Torun , Aslı Mavitan

Senaryo : Selim Çirput

Nereden Nereye Özeti

Oyuncu olma hayaliyle yaşayan Ejder Kalender (İnan Ulaş Torun) bütün çabalarına rağmen şeytanın bacağını kıramamış, Bodrum'da yaşayan bir kablolu televizyon teknisyenidir. Bir gün gazetede gördüğü haber aklına müthiş bir fikir getirir. Tüm Türkiye'nin tanıdığı yakışıklı oyuncu Metin Leylek (Sarp Levendoğlu) ve yapımcı Barış Savaş'ı (Yosi Mizrahi), biten dizilerinin şerefine Bodrum'a gelecektir. Ejder de kalacakları yazlığa bir gece vakti giderek kendini gösterip ilerisi için bir rol kapmayı amaçlar. Ancak gece boyunca sakarlıklarıyla Metin ve Barış'ı canından bezdirecek, birçok talihsizliğe neden olacaktır.

Dalida

Vizyon Tarihi: 28 Nisan 2017

Yapımı : 2016 - Fransa

Tür : Biyografi

Süre: 124 Dak.

Yönetmen : Lisa Azuelos

Oyuncular : Sveva Alviti , Riccardo Scamarcio , Jean-Paul Rouve , Nicolas Duvauchelle , Niels Schneider

Senaryo : Lisa Azuelos



Dalida Konu Özeti

Mısır'da İtalyan bir ailenin çocuğu olarak doğmuş, 1950'lerden 80'lere dek birçok farklı dilde, bir kısmı Türkçe aranjmanlarla da farklı şarkıcılar tarafından söylenmiş onlarca unutulmaz şarkıya imza atmış Dalida'nın fırtınalı yaşam öyküsü, profesyonel ve özel hayatıyla Hindistan'a yaptığı yolculuk gibi ayrıntılar da bu filmde aktarılıyor.

Çatışma Eshtebak

Vizyon Tarihi: 28 Nisan 2017

Yapımı : 2016 - Mısır , Fransa , Almanya

Tür : Dram , Gerilim

Süre: 97 Dak.

Yönetmen : Mohamed Diab

Oyuncular : Nelly Karim

Senaryo : Mohamed Diab





Çatışma Eshtebak Konu Özeti

Mısır'da farklı siyasi ve toplumsal gruplara ait gözaltına alınan kişiler, 8 metrekarelik araçta hep birlikte götürülmektedir. Müslüman Kardeşler üyeleri, ordu yanlıları ve bu iki gruba da ait olmayan diğer insanlar, yaşanan olayları kendi açılarından yorumlayacak, aracın penceresinden dışarıyı gözlemlerlerken gerilim sık sık yükselecektir.

Çatışma filmi 2013'te Muhammed Mursi'nin ordu ve Sisi tarafından devrilmesi sırasında Mısır'ın içinden geçtiği karmaşık siyasi süreçte, tamamen polis aracında geçiyor.

Bir Annenin Feryadı



Vizyon Tarihi: 28 Nisan 2017

Yapımı : 2017 - Türkiye

Tür : Aile , Dram

Süre: 115 Dak.

Yönetmen : Attila Gökbörü

Oyuncular : Altan Akışık , Ayşegül Kaygusuz , Mertkan Arat , Banu Şahin , Kerem Gökçer

Senaryo : Attila Gökbörü





Bir Annenin Feryadı Konu Özeti

1970'li yıllarda İstanbul'da duvarcılık yapan Tahir Özütemiz, müteahhitliğe geçerek hızlı bir yükselişle kısa zamanda çok zengin olur. Ailesiyle Şişli'ye taşınarak daha zengin bir muhitte farklı bir yaşam tarzı sürdürmeye başlar. Bu duruma itiraz eden tek kişi ise ailenin en büyüğü, Kurtuluş Savaşı gazisi Arif Dede'dir. Torunları İhsan ve Emine'nin kendi yetiştiği döneme uygun şekilde yaşamalarını istese de, İhsan büyüdükçe başını çok derde sokacak, bütün ailesi için işleri zorlaştıracaktır.

Raif Cilasun'un eserinden uyarlanan Bir Annenin Feryadı filmi, 28 Nisan 2017'de gösterime girdi.

Gelecek Günler L'avenir

Vizyon Tarihi: 28 Nisan 2017

Yapımı : 2016 - Fransa , Almanya

Tür : Dram

Süre: 100 Dak.

Yönetmen : Mia Hansen-Løve

Oyuncular : Isabelle Huppert , André Marcon , Roman Kolinka , Edith Scob , Sarah Le Picard

Senaryo : Mia Hansen-Løve





Gelecek Günler L'avenir Konu Özeti

Felsefe öğretmeni Nathalie (Isabelle Huppert), yıllardır evli olduğu eşi Heinz'ın (André Marcon) ondan ayrılacağını açıklamasıyla kendini büyük bir boşlukta bulur. Son derece düzenli bir şekilde kurduğu hayatı, bu hayatın temel taşı olan evliliğinin sona ermesiyle kökünden sarsılmıştır. Nathalie hayatının kalanında neler yapacağından çok emin olmasa da bazı cesur kararlar vererek hayatına yeniden bir anlam katmaya çalışacaktır.

Lanet: Ervah Cinleri

Vizyon Tarihi: 28 Nisan 2017

Yapımı : 2017 - Türkiye

Tür : Gerilim , Korku

Süre: 79 Dak.

Yönetmen : Teoman Gündüz

Oyuncular : Ceyhun Tutal , Ceren Yasemen Güneysu , Ufuk Özkaya , Sevcan Sini , Zahid Çetinkaya

Senaryo : Teoman Gündüz , Asiye Cenk Gündüz

Lanet: Ervah Cinleri Konu Özeti

Üniversitenin sinema bölümünde okuyan 4 arkadaş, terkedilmiş bir köye giderek duydukları bazı gerçek üstü olayları araştırmaya ve her anı kameraya kaydetmeye karar vermişlerdir. Ancak bir süre sonra gençlerle irtibat kesilir ve polislere kayboldukları ihbarı yapılır. Olayı soruşturmaya giden polis ekibi, olay yerinde buldukları, her şeyin kaydedildiği kameradan korkunç gerçekleri öğrenecektir.