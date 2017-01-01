Doğu'daki ilk ve tek Mithras tapınağı Diyarbakır'da bulundu

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MİTHRAS GİZEM DİNİ

Hint-İran kökenli olan tanrı Mithras "anlaşma ve dostluk" kavramlarının tanrısıdır, "aracılık eden" anlamına gelir. Mithras güneş tanrısıdır ve kültü güneş tapınımına dayanır. Ayrıca ışığın, savaşın, adaletin ve inancın da simgesidir. Milattan Sonra 2 ve 3. yüzyılda Roma İmparatorluğu'nda oldukça yaygınlaşmıştır.