29 NİSAN 2017
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KÜLTÜR-SANAT

Doğu'daki ilk ve tek Mithras tapınağı Diyarbakır'da bulundu

29 Nisan 2017 Cumartesi, 01:10:51

  • 1 Doğu'daki ilk ve tek Mithras tapınağı Diyarbakır'da bulundu
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    Diyarbakır'ın Çınar İlçesi'ne bağlı Demirölçek Köyü yakınlarında bulunan ve Roma Dönemi'nde askeri üs olarak kullanılan Zerzevan Kalesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyarbakır Müzesi, Valilik, Çınar Kaymakamlığı ve Dicle Üniversitesi'nin katkılarıyla 2014 yılında kazı çalışmaları başlatıldı. 

  • 2 Doğu'daki ilk ve tek Mithras tapınağı Diyarbakır'da bulundu
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    4 yıllık süre içinde, Romalı Hristiyanların 1500 yıllık ilk kilisesi, 1600 yıllık sınır garnizonu, 1500 yıllık yer altı sığınağı bulunmuştu. 

  • 3 Doğu'daki ilk ve tek Mithras tapınağı Diyarbakır'da bulundu
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    60 dönümlük alanda 12 metre yükseklik ve 1200 metre uzluğunda sur kalıntısı, kilise, saray, 22 metre yüksekliğinde gözetleme kulesi, konutlar, kaya mezarları, hamamlar, tahıl-silah depoları ve 54 su sarnıcı tespit edilen kalede, tarihe ışık tutacak gizemli "Mithras" dinine ait 1700 yıllık yer altı tapınağı bulundu.

  • 4 Doğu'daki ilk ve tek Mithras tapınağı Diyarbakır'da bulundu
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    Tapınağın Roma İmparatorluğu'nun doğu sınırında tespit edilen ilk ve tek Mithras tapınağı olduğu belirtildi.

  • 5 Doğu'daki ilk ve tek Mithras tapınağı Diyarbakır'da bulundu
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    ASKERLER ARASINDA YAYGIN OLAN DİNİN TAPINAĞI 

    Hem güneş tanrısı hem de anlaşmayı temsil eden "Mithras" dini milattan sonra 4. yüzyılda Hristiyanlığın benimsenmesiyle önemini kaybettiği, Roma askerlerinin arasında yaygın bir din olduğu belirtildi.

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