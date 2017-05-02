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Godfather filmi bugün çekilemezdi

Unutulmaz “Godfather” ve “Godfather 2” filmlerinin ekibi 45 yıl sonra Tribeca Film Festivali’nin kapanış gecesinde bir araya geldi

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Al Pacino, Diane Keaton, Robert De Niro, James Caan, Talia Shire ve Robert Duvall ile yönetmen Francis Ford Coppola, festival kapsamında düzenlenen söyleşide seyircilerin sorularını yanıtladı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, “Bugün Godfather yapılabilir miydi?” sorusuna “Hayır” yanıtını veren Coppola devamında “Yapılabilirdi ama stüdyoların reddetmesini önlemek için büyük bir çaba sarf etmek gerekirdi” diye konuştu.

Yine bir soru üzerine ilk “Godfather” filminin 6.5 milyon dolara mal olduğunu belirten Coppola, bunun bugün 38 milyon dolara karşılık geldiğini söyledi. Efsanevi yönetmen “Godfather 2”nin ise 11-12 milyon dolarlık bir bütçeyle çekildiğini, bu rakamın da bugün 64 ila 70 milyon dolara tekabül ettiğini açıkladı.

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