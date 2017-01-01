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KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (1 Mayıs 2017)

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:42:07

  • 1 Bu hafta ne yapsak? (1 Mayıs 2017)
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    1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla etkinlik bulunmamaktadır.

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