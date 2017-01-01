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4 Mayıs Star Wars Günü bu yıl da coşkuyla kutlanıyor

Star Wars hayranlarının, her yıl 4 Mayıs'ta kutladığı Star Wars günü bu sene de gündemde!

04 Mayıs 2017 Perşembe, 10:25:03 Güncelleme: 10:47:38 HABERTURK.COM

4 Mayıs gelince herkesin internette aradığı konuların başında geliyor Star Wars... Peki 4 Mayıs'ın Star Wars için önemi nedir? Her yıl olduğu gibi bu yıl da Star Wars Günü sosyal medyanın gündemine taşındı. Luke Skywalker günü olarak da bilinen Star Wars günü ünlü serinin hayranları tarafından her yıl coşkuyla kutlanıyor. Star Wars hayranlarının, Star Wars kültürünü yaşatmak için ilan ettikleri bu günün çıkış noktası ise "May the force be with you. Güç seninle olsun." repliğinin okunuşuyla ilgili yapılan kelime oyunu... Dolayısıyla May the fourth be with you, repliği nedeniyle 4 Mayıs, Star Wars günü olarak ilan edildi.

George Lucas tarafından yapılan, öncelikle filmleriyle adından söz ettiren, ardından da çizgi roman, bilgisayar oyunları ve televizyon yapımlarıyla da sevilen Star Wars serisinin ilk filmi 1977 yılında gösterime girmişti. Dünya çapında popüler kültürün önemli bir simgesi haline gelen Star Wars'ın, üçer yıl arayla iki devam filmi hayranlarıyla buluştu. Daha sonra 16 yılın ardından yeni bir seri vizyona girdi. Uzayda geçen ve "Güç" öğesinin kutsal sayıldığı Star Wars'ta doğaüstü yetenekler, zihin kontrolü kehanet, telekinezi gibi unsurlar da yer alıyor. Jedi ve Sithlerin mücadelesini anlatan seri ülkemizde de oldukça seviliyor.

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