Haftanın filmleri (5 Mayıs 2017)

T2: Trainspotting

Vizyon Tarihi: 5 Mayıs 2017

Yapımı : 2017 - İngiltere

Tür : Dram

Süre: 117 Dak.

Yönetmen : Danny Boyle

Oyuncular : Ewan McGregor , Ewen Bremner , Jonny Lee Miller , Robert Carlyle , Anjela Nedyalkova

Senaryo : John Hodge

Yapımcı : Danny Boyle , Christian Colson

"T2: Trainspotting" Konusu

Mark Renton'ın (Ewan McGregor) arkadaşlarıyla birlikte kazandığı parayı alıp kaçmasının ardından 20 yıl geçmiştir. Bazı sağlık sorunları yaşayan Renton, uzun süredir yaşadığı Amsterdam'dan Edinburgh'a geri döner. Burada eski arkadaşları, küçük çaplı düzenbazlıklarla yolunu bulan, ayrıca bir bar işleten Simon ve eroin bağımlığından tam olarak kurtulamamış, intiharın eşiğindeki Spud ile bir araya gelir. Geri dönüşüne ikisinin de verdiği tepkiler farklıdır, ancak asıl sorunlar 20 yıldır hapiste olan Begbie'nin ortaya çıkmasıyla başlayacaktır.

Irvine Welsh'in Porno romanından uyarlanan film, hikaye ve karakterler anlamında Trainspotting'in devam filmi niteliğini taşıyor.

Saplantı

Vizyon Tarihi: 5 Mayıs 2017

Yapımı : 2017 - ABD

Tür : Gerilim

Süre: 100 Dak.

Yönetmen : Denise Di Novi

Oyuncular : Katherine Heigl , Rosario Dawson , Geoff Stults , Cheryl Ladd , Isabella Kai Rice

Senaryo : Christina Hodson , David Leslie Johnson

Yapımcı : Denise Di Novi , Alison Greenspan

Saplantı Konusu

Tessa Connover (Katherine Heigl), uzun yıllar evli kaldığı, ayrıca Lily adında bir kız sahibi olduğu David'den (Geoff Stults) boşanmış olmanın etkisinden halen kurtulamamıştır. Üstelik David, nişanlı olduğu Julia'yı (Rosario Dawson) eski evlerine getirmiştir. Kıskançlıktan kendini kaybeden Tessa, Julia'nın hayatını cehenneme çevirmek için korkusuzca her yolu deneyecektir.

Gerçeğin İki Yüzü

Vizyon Tarihi: 5 Mayıs 2017

Yapımı : 2016 - ABD

Tür : Dram

Süre: 132 Dak.

Yönetmen : Sean Penn

Oyuncular : Javier Bardem , Charlize Theron , Adèle Exarchopoulos , Jared Harris , Jean Reno

Senaryo : Erin Dignam

Yapımcı : Bill Gerber , Matt Palmieri

Gerçeğin İki Yüzü Konusu

Babasının kurduğu uluslararası bir yardım kuruluşunun yöneticisi olan Wren (Charlize Theron) ile yardım için bulunduğu bir Afrika ülkesinde, Doktor Miguel (Javier Bardem) ile tanışır. İkili arasında başlayan ilişki, gerek birbirleri hakkında öğrendikleri, gerekse ülkedeki siyasi karışıklık nedeniyle ciddi testlerden geçecektir.

Baş Belası

Vizyon Tarihi: 5 Mayıs 2017

Yapımı : 2017 - Türkiye

Tür : Komedi

Yönetmen : Tolga Baş

Oyuncular : Selen Seyven , Çetin Altay , Yakup Yavru , Mesut Yar , Ender Gülçiçek

Senaryo : Yücel Öztürk

Baş Belası Konusu

2 gün sonra evlenmeye hazırlanan Asya (Selen Seyven) babasının ricası üzerine Çanakkale'ye, bir tanıdıklarının cenazesine gider. İstanbul'a dönüş yolunda Can (Çetin Altay) ile karşılaşan Asya için hiç beklemediği maceralar da başlamak üzeredir, nitekim Can sakarlıklarıyla sürekli kendisinin ve etrafındakilerin başlarını belaya sokmayı başarmaktadır. Asya'nın da gelinliğini giyene dek başına gelmeyen kalmayacaktır.

Çılgın Ziyaretçiler 3: İhtilal

Vizyon Tarihi: 5 Mayıs 2017

Yapımı : 2016 - Fransa

Tür : Komedi

Süre: 110 Dak.

Yönetmen : Jean-Marie Poiré

Oyuncular : Jean Reno , Christian Clavier , Frédérique Bel , Sylvie Testud , Karin Viard

Senaryo : Christian Clavier , Jean-Marie Poiré

Yapımcı : Christian Clavier , Jean-Marie Poiré

Diğer Adı : Les visiteurs 3: La Terreur

Çılgın Ziyaretçiler 3: İhtilal Konusu

Şövalye Godefroy de Montmirail ve yetiştirdiği şövalye adayı Jacquouille 1793 yılında yaşamaktadır. Zincirlerinden kurtulmak için hileye başvuran ikili, Montmirail ailesinin tehlikeli kaçışına katılırlar. Amaç ise zaman yolculuğudur...

Yönetmenliğini Jean-Marie Poiré'nin üstlendiği filmin senaryosunda Poiré'nin yanı sırra başrol Christian Clavier'ın da imzası var. Filmin oyuncu kadrosunda yer alan isimler ise Christian Clavier, Jean Reno, Franck Dubosc.

Eski Sevgili

Vizyon Tarihi: 5 Mayıs 2017

Yapımı : 2017 - Türkiye

Tür : Komedi , Romantik

Yönetmen : Emir Khalilzadeh

Oyuncular : Tolgahan Sayışman , Bade İşcil , Sadi Celil Cengiz , Mehmet Ulay , Ünal Yeter

Senaryo : -

Yapımcı : Zeki Kavrazlı

Eski Sevgili Konusu

Filmde 63 kez ayrılıp barışan Barış (Tolgahan Sayışman) ve Feride (Bade İşcil) çiftinin öyküsü anlatılıyor. Hikaye, bir 14 Şubat günü ikilinin tekrar karşılaşmasıyla başlıyor.

Derinlere Yolculuk

Vizyon Tarihi: 5 Mayıs 2017

Yapımı : 2016 - Fransa

Tür : Biyografi , Macera

Süre: 122 Dak.

Yönetmen : Jérôme Salle

Oyuncular : Lambert Wilson , Pierre Niney , Audrey Tautou , Laurent Lucas , Martin Loizillon

Senaryo : Jérôme Salle , Laurent Turner

Yapımcı : Olivier Delbosc , Nathalie Gastaldo

Diğer Adı : The Odyssey

Derinlere Yolculuk Konusu

Denizci Jacques Cousteau'nun (Lambert Wilson) kendisini çok seven eşi Simone (Audrey Tautou) ve iki oğluyla birlikte mutlu bir hayatı vardır. Ancak denizlerin uçsuz bucaksız dünyasını keşfedebilmek için önleyemediği arzusu, onu Calypso adlı eski bir gemiyi alarak denizlere açılmaya iter. Kaptan Cousteau'nun ünü arttıkça oğlu Philippe (Pierre Niney) ile ilişkisi daha dalgalı bir hal alacak, ancak Philippe'in babasına hayranlığı hiç azalmayacaktır.

Filmde 20. yüzyılın en tanınmış deniz belgeselcisi Jacques-Yves Cousteau'nun hayatının 30 yıllık bir dönemi anlatılıyor.

Umudun Kıyısında

Vizyon Tarihi: 5 Mayıs 2017

Yapımı : 2017 - Türkiye

Tür : Dram , Romantik

Yönetmen : Haydar Işık

Oyuncular : Levent Sülün , Burçin Abdullah , Ümit Acar , Gülşah Çomoğlu , Fırat Can Aydın

Senaryo : Zeynep Yılmaz

Yapımcı : Haydar Işık

Umudun Kıyısında

İstanbul'da yaşayan fotoğrafçı Ufuk (Levent Sülün), hayatı ya da kendini sorgulamaktan kaçınan, daha çok doğa ile ilgili konular üzerine kafa yoran bir adamdır. Daha önce tanıştığı hiçbir kadına benzemeyen Esma (Burçin Abdullah) ile karşılaşması ve sonrasında bu karşılaşmaların tekrarlanması aralarda bir yakınlaşmayı doğurur. Bu sırada sık sık baş dönmeleri ve geçici unutkanlıklar yaşayan Ufuk'un beyninde ur olduğu anlaşıılr. Hastanede tanıştığı, kendisi gibi hasta olan genç Umut'la olan arkadaşlığı, hayata bakış açısını değiştirecektir.

Çam Yarması

Vizyon Tarihi: 5 Mayıs 2017

Yapımı : 2017 - Türkiye

Tür : Komedi

Süre: 125 Dak.

Yönetmen : Sefa Özçelik

Oyuncular : Melih Ekener , Nuri Alço , Yakup Yavru , Ferdi Kurtuldu , Tevfik İnceoğlu

Senaryo : Murat Kuşçu

Çam Yarması Konusu

İstanbul’da yaşayan zengin bir çiftin çocukları olmaz. Evli ve hali vakti yerinde olan bu çift, yetimhaneden bir evlatlık almak isterler. Fakat gelişen sürpriz olaylar onları yetimhanede üç evlat sahibi yapar. Aradan uzun yıllar geçer. Bu ’Çam Yarması’ gibi yapılı evlatlıklar artık yetişkin birer adam olurlar. Ama baba parası yemekten başka bir şey de yapmazlar. Bu adamlar babaları iflas edince çok zor duruma düşerler. Babaları bu tembel ve işe yaramaz çam yarmalarını evden kovar. Bu olay sonrasında üç adamın hayata tutunma mücadelesi başlar. İstanbul’da başlayan hikaye, mafyadan kaçan bu adamların Çorum’daki mücadelesi ile devam eder.

Gamba: Macera Çetesi

Vizyon Tarihi: 5 Mayıs 2017

Yapımı : 2015 - Japonya

Tür : Animasyon

Süre: 92 Dak.

Yönetmen : Tomohiro Kawamura, Yoshihiro Komori

Oyuncular : -

Seslendirenler : Keiji Fujiwara , Yuuki Kaji , Shûichi Ikeda , Mansai Nomura , Masako Nozawa

Senaryo : Ryota Kosawa

Yapımcı : -

Diğer Adı : Air Bound

Gamba: Macera Çetesi Konusu

Hayatında hiç okyanus görmemiş fare Gamba, bu merakını gidermek için arkadaşı Mampuku'yla birlikte yola çıkar, ancak suya ulaşamadan kendilerini limanda, gemi fareleri arasında bulurlar. Burada tanıştıkları küçük Chuta, Hayaller Adası'ndan kaçmıştır. Adayı istila eden Noroi liderliğindeki gelincik çetesine karşı yardım istemektedir. Gamba cesaretle Chuta'ya yardım etmeyi kabul eder, diğer farelerin de onlara katılmasıyla maceralı bir yolculuk ve sonrasında gelecek zorlu bir mücadele de böylelikle başlamış olur.

666: Cin Musallatı

Vizyon Tarihi: 5 Mayıs 2017

Yapımı : 2017 - Türkiye

Tür : Korku

Yönetmen : Fuat Yılmaz

Oyuncular : Ekrem İspir , Tahsin Dursun

Senaryo : Fuat Yılmaz

666: Cin Musallatı Konusu

Korku filmi senaryoları yazarak hayatını kazanan Gürkan, bir gazete haberi üzerine paranormal olayların yaşandığı Fethiye Kayaköy'e gider. Burada aliesini kaybetmiş Nihal'e kendini psikolog olarak tanıtarak olayın içyüzünü öğrenmeye çalışır. Ancak kendini korku dolu olayların ortasında bulur. Senaryoyu ve işi tamamen bir kenara bırakan adamın artık tek derdi, hayatta kalmak olmuştur.