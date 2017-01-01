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KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (8 Mayıs 2017)

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 03:16:44 HABERTURK.COM

  • 1 Bu hafta ne yapsak? (8 Mayıs 2017)
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    Caz müziğin yeni nesil seslerinden Cyrille Aimee, 20.30’da İş Sanat Kültür Merkezi sahnesinde bir konser verecek.

  • 2 Bu hafta ne yapsak? (8 Mayıs 2017)
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    Zorlu PSM Caz Festivali kapsamında Okay Temiz Oriental Wind konseri 21.00’de Zorlu PSM Drama Sahnesi’nde gerçekleşecek. 

  • 3 Bu hafta ne yapsak? (8 Mayıs 2017)
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    Müziğin Ustaları - Özay Gönlüm’ü Anma Konseri 20.00’de CRR Konser Salonu sahnesinde izlenebilecek.

  • 4 Bu hafta ne yapsak? (8 Mayıs 2017)
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    Nardis Jazz Club sahnesi 21.30 itibarıyla Ayça Gündüz Trio konserine ev sahipliği yapacak.

  • 5 Bu hafta ne yapsak? (8 Mayıs 2017)
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    ESKİŞEHİR-Gençlik ve spor festivali Koç Spor Fest’te, Şebnem Ferah 21.30’da Eskişehir Anadolu Üniversitesi sahnesinde olacak.

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