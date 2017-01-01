Bu hafta ne yapsak? (8 Mayıs 2017)

Caz müziğin yeni nesil seslerinden Cyrille Aimee, 20.30’da İş Sanat Kültür Merkezi sahnesinde bir konser verecek.
Zorlu PSM Caz Festivali kapsamında Okay Temiz Oriental Wind konseri 21.00’de Zorlu PSM Drama Sahnesi’nde gerçekleşecek.
Müziğin Ustaları - Özay Gönlüm’ü Anma Konseri 20.00’de CRR Konser Salonu sahnesinde izlenebilecek.
Nardis Jazz Club sahnesi 21.30 itibarıyla Ayça Gündüz Trio konserine ev sahipliği yapacak.
ESKİŞEHİR-Gençlik ve spor festivali Koç Spor Fest’te, Şebnem Ferah 21.30’da Eskişehir Anadolu Üniversitesi sahnesinde olacak.