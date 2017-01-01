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KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (10 Mayıs 2017)

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 03:34:31

  • 1 Bu hafta ne yapsak? (10 Mayıs 2017)
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    Türk halk müziğinin en güzel örnekleri, Serap Çiftçi konserinde Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda seslendirilecek.

  • 2 Bu hafta ne yapsak? (10 Mayıs 2017)
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    Film Müzikleri Senfoni Orkestrası konseri KKM Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi’nde izlenebilecek.

  • 3 Bu hafta ne yapsak? (10 Mayıs 2017)
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    Müzik Boğaz’dan Gelir Teknesi’nin konuğu ‘Gece’ albümü ile Ezgi Aktan olacak.

  • 4 Bu hafta ne yapsak? (10 Mayıs 2017)
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    ANKARA-Harun Kolçak, yıllara meydan okuyan performansıyla saat 22.00’de 6:45 KK Ankara’da.

  • 5 Bu hafta ne yapsak? (10 Mayıs 2017)
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    ANKARA-Edebiyattan Müziğe Kürşat Başar projesi saat 20.30’da Ankara Sanat Tiyatrosu’nda olacak. Başar’a solist Serah Bilgi, piyanist Burçin Büke eşlik ediyor. 

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