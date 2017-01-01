Bu hafta ne yapsak? (10 Mayıs 2017)

Türk halk müziğinin en güzel örnekleri, Serap Çiftçi konserinde Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda seslendirilecek.
Film Müzikleri Senfoni Orkestrası konseri KKM Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi’nde izlenebilecek.
Müzik Boğaz’dan Gelir Teknesi’nin konuğu ‘Gece’ albümü ile Ezgi Aktan olacak.
ANKARA-Harun Kolçak, yıllara meydan okuyan performansıyla saat 22.00’de 6:45 KK Ankara’da.
ANKARA-Edebiyattan Müziğe Kürşat Başar projesi saat 20.30’da Ankara Sanat Tiyatrosu’nda olacak. Başar’a solist Serah Bilgi, piyanist Burçin Büke eşlik ediyor.
Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars konseri 21.00 itibarıyla Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu sahnesinde izlenebilecek.
Cahit Elginkan Anadolu Lisesi’nde Fatma Turgut müzikseverlerle buluşacak.