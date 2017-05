2017 MTV Sinema Ödülleri sahiplerini buldu

Yılın Filmi

Beauty and the Beast

Sinemada En İyi Oyuncu

Emma Watson

Yılın dizisi

Stranger Things

Dizilerdeki En İyi Oyuncu

Millie Bobby Brown - Stranger Things

En İyi Öpüşme

Ashton Sanders ve Jharrel Jerome - Moonlight

En İyi Kötü Karakter

Jeffrey Dean Morgan - The Walking Dead

En İyi Sunucu

Trevor Noah - The Daily Show

En İyi Belgesel

“13th”

En İyi Yarışma

“RuPaul’s Drag Race”

En İyi Komedi Oyunculuğu

Lil Rel Howery - “Get Out”

En İyi Kahraman

Taraji P. Henson - Hidden Figures

En İyi Acıklı Sahne

“This Is Us” - Jack (Milo Ventimiglia) ve Randall (Lonnie Chavis)

Yeni Jenerasyon

Daniel Kaluuya

En İyi İkili

Hugh Jackman ve Dafne Keen - Logan

En İyi Amerikan Hikayesi

“Blackish”

Sisteme Karşı En İyi Savaş

“Hidden Figures”

Revaçta Olan

“Run The World (Girls)” Channing Tatum and Beyonce - “Lip Sync Battle”

En İyi Müzikal An

“You’re the One That I Want” - Ensemble - “Grease: Live”