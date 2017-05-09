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Cevher ve Zanaat sergisi yoğun ilgi sebebiyle uzatıldı

Kapalıçarşı’nın köklü kuyumculuk geleneğinin öyküsünü göz alıcı örneklerle anlatan Cevher ve Zanaat sergisi, yoğun ilgi sebebiyle 31 Ağustos 2017 tarihine dek uzatıldı. Yaklaşık 550 yıldır süregelen bir geleneği yaşatan ve UNESCO’nun ‘Yaşayan İnsan Hazineleri’ envanteri kriterlerini karşılayan ustaların hikâyeleri ve onlarla özdeşleşen eserleri, Rezan Has Müzesi’nin kendine has atmosferinde ziyaret edilebilir

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Kapalıçarşı'nın bir dizi değişimden geçtiği şu günlerde cevherin yalın halinden mücevhere olan yolculuğunu konu alan Cevher ve Zanaat: Kapalıçarşı Ustaların İzinde sergisi; geleneksel üretim kollarına ışık tutuyor. Serginin küratörlüğünü Doç. Dr. Yonca Kösebay Erkan ve Yrd. Doç. Dr. Ayşe Elif Coşkun Orlandi üstlendi.

 Sergide Hraç Arslanyan, Hagop Erol Bahadıroğlu - Aret Çakıcı, Sevan Bıçakçı, Kürşat Bilmiş, Partam Derderyan, Manuk Durmazgüler, Berç Melikyan, Berç Kazancı, Haçik Kelleci, Avedis Kendir, Agop Kuyumcuoğlu, Arman Suciyan, Surmak Susmak, Rafi – Levon Şadiyan, Nerses Yağar, Kader Yıldız, Sebuh Yılmaz, Hrant – Şant Zorbaş gibi ustaların ellerden çıkan nadide parçalar bulunuyor.

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