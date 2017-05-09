Cevher ve Zanaat sergisi yoğun ilgi sebebiyle uzatıldı

Kapalıçarşı'nın bir dizi değişimden geçtiği şu günlerde cevherin yalın halinden mücevhere olan yolculuğunu konu alan Cevher ve Zanaat: Kapalıçarşı Ustaların İzinde sergisi; geleneksel üretim kollarına ışık tutuyor. Serginin küratörlüğünü Doç. Dr. Yonca Kösebay Erkan ve Yrd. Doç. Dr. Ayşe Elif Coşkun Orlandi üstlendi.

Sergide Hraç Arslanyan, Hagop Erol Bahadıroğlu - Aret Çakıcı, Sevan Bıçakçı, Kürşat Bilmiş, Partam Derderyan, Manuk Durmazgüler, Berç Melikyan, Berç Kazancı, Haçik Kelleci, Avedis Kendir, Agop Kuyumcuoğlu, Arman Suciyan, Surmak Susmak, Rafi – Levon Şadiyan, Nerses Yağar, Kader Yıldız, Sebuh Yılmaz, Hrant – Şant Zorbaş gibi ustaların ellerden çıkan nadide parçalar bulunuyor.



