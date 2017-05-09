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İstanbul Roma arası aşk

Adil Yıldırım'ın kaleme aldığı "Gecede Saklı Yalnız Aşıklar" bugün internetten satışta

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Adil Yıldırım kitabında, Roma, Venedik ve İstanbul’da geçen bir aşk öyküsünü ele alıyor. Kitap okurlarını bir erkeğin ruhunda yolculuğa çıkartmaya hazırlanıyor.


"Gecede Saklı Yalnız Aşıklar" İstanbul Roma hattında geçen bir aşk hikayesini konu ediyor: İstanbul'da çalışırken, şirketin Roma ofisine gönderilen Bora'nın bir gün hayatı ofise gelen bir mektupla değişir. İstanbul'da geride bıraktığı aşkından gelen bu mektup onu kendi ruhunun derinliklerinde yolculuğa çıkartır.

ARKA KAPAKTAN
“Sanki bir laf etsek birbirimize sarılıp ayrılmayacakmışız gibi bir his vardı aramızda. Bunu düşününce ister istemez ürperdim. Bunu kendi kafamda uydurmadığımı hissettiren bakışları, ona baktığımda bana mıhlanıyordu ve bu durum beni daha da karanlık ve dipsiz bir kuyuya atıyordu. Bazı kadınların aşkı erkeği ürkütür, en serseri olan adamı bile. Çok gerçektir, çok çıplak, çok yabani ve ateşli. Gisella, öyle bir kadındı. Üstünden yaşına uygun çocuksuluğu attığında öldürücü olacaktı…”

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