Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri Mayıs ayı boyunca İstanbul Modern'de

Eskimeyen Filmler kapsamında gösterilen filmler arasında Metin Erksan’ın Karanlık Dünya, Memduh Ün’ün Üç Arkadaş, Atıf Yılmaz’ın Ah Güzel İstanbul, Özcan Alper’in Sonbahar ve Semih Kaplanoğlu’nun Bal adlı filmleri de yer alıyor. Film gösterimlerinin yanı sıra “Yeşilçam’da Nostalji ve Melodram” ve “Türk Sinemasında Yeni Arayışlar” başlıklı iki panel de gerçekleştiriliyor.



Klasikler, zaman içerisinde kült haline dönüşen yapımlar, kıyıda köşede kalmış gizli hazineler ve güncel ödüllü filmlerle birlikte Türkiye sinemasının mevcut birikimini bir araya toplayan program, her gösterim öncesi akademisyen ve yazarların sunumları ile gerçekleşiyor.



3 ARKADAŞ, 1958

Yönetmen: Memduh Ün

Oyuncular: Muhterem Nur, Fikret Hakan, Salih Tozan

Üç yoksul arkadaşın bir gece karşılaştıkları kör bir kızı mutlu etmek için yaptıklarını anlatan sıcak ve sevgi dolu öyküsü. Murat, Mıstık ve Artin terk edilmiş eski bir konakta yaşamaktadır. Sokaklarda günlük işler yaparak hayatlarını kazanmaya çalışan bu üç arkadaşın karşısına, bir gece seyyar satıcılık yapan âmâ bir kız çıkar. Sokakta yaşayan Gül’ü konaklarına götürürler ve çok zengin olduklarına kızı inandırırlar. Üç arkadaşın artık tek hedefi Murat’ın âşık olduğu Gül’ün mutluluğudur. Dönemin film eleştirmenlerince o güne kadar yapılmış en iyi Türk filmi kabul edilen bir Memduh Ün başyapıtı.

SONBAHAR, 2007

Yönetmen: Özcan Alper

Oyuncular: Onur Saylak, Megi Kobaladze, Serkan Keskin

Özcan Alper'in bu ilk uzun metrajlı filmi 1990’ların karanlık politik atmosferini Yusuf’un hikayesi üzerinden anlatıyor. Üniversitede karıştığı olaylar sebebiyle on yıl cezaevinde kalan ve bu süre boyunca da direnişini sürdüren genç adam, hastalığına rağmen ölüm orucu tutanlar arasındadır.

Tahliye olunca doğup büyüdüğü Doğu Karadeniz'e dönen Yusuf’u bölgenin uçsuz bucaksız doğası ve beklenmedik bir aşk beklemektedir. Katıldığı festivallerden birçok ödülle dönen filmde yakın tarihin belgelenmesinin yanı sıra eleştirel bir bakış açısı da sunuluyor.





AH GÜZEL İSTANBUL, 1966

Yönetmen: Atıf Yılmaz

Oyuncular: Sadri Alışık, Ayla Algan, Danyal Topatan

Bir İstanbul beyefendisi olan Haşmet ile işçi sınıfından gelen ve üst sınıfa geçme arzusuyla yanıp tutuşan genç Ayşe’nin hikâyesi. Çökmüş bir dönemin temsilcisi olan Haşmet, babasından kalan yalıyı satmış, onun bahçesinde içinde piyano olan gecekondusunda yaşamaktadır. Ayşe ise hem cahilliği hem samimiyetiyle yakınlık kurulabilecek bir yapıya sahiptir. Film bir yanıyla tartışadurduğumuz değer ve yargıları, batılılaşma eleştirisini ortaya koyarken, diğer yanıyla hayatın acımasızlığını, sevmenin kurtarıcılığını, müziğin yozlaşmasını yansıtır.

BAL, 2010

Yönetmen: Semih Kaplanoğlu

Oyuncular: Bora Altaş, Erdal Beşikçioğlu, Tülin Özen

Dünya prömiyerini 2010 Berlin Film Festivali'nde yapan ve Altın Ayı’ya layık görülen Bal, Semih Kaplanoğlu’nun Yusuf üçlemesi’nin son filmi. Yusuf’un çocukluğuna dönen filmde, ilkokul çağına gelmiş içine kapanık bir çocuk olan Yusuf’un babası Kafkas balı aramak için ormana gider. Çocuğun tek iletişim kurduğu kişi olan babası ormandan dönmeyince, daha da sessizleşir ve annesi gibi o da babasını aramak için ormanın derinliklerine dalar.



GEÇMİŞ ZAMAN ELBİSELERİ, 1975

Yönetmen: Metin Erksan

Oyuncular: Gül Deniz, Ümit Tokcan, Ahmet Mekin

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Abdullah Efendi’nin Rüyaları isimli kitabında bulunan aynı adlı hikayeden esinlenerek TRT için çekilen film kendini tesadüflerin eline bırakmış genç bir adamın başından yaklaşık bir gün içinde geçen olayları anlatıyor. Orijinal hikayede olduğu gibi filmde de adı belirtilmeyen adam, gece sevgilisiyle buluşacağı için çok heyecanlıdır. Buluşma saati gelinceye kadar odasından çıkmak istemez, fakat yine de arkadaşının ısrarlarına dayanamayıp dışarı çıkar. Korktuğu başına gelir ve gecenin devamında talihsiz tesadüfler peşini bırakmaz. Rüya ile gerçek arasındaki çizginin belirsizleştiği bu gecede geçmiş zaman elbiseleri giyen bir kıza aşık olur. Kız adama hasta babasını anlatır, hasta baba ise adamın âşık olduğu kızdan karısı diye söz etmektedir. Adamın kafası karışır ama aşkının peşinden gitmeye de kararlıdır.





KARANLIK DÜNYA, 1952

Yönetmen: Metin Erksan

Oyuncular: Aşık Veysel Şatıroğlu, Ayfer Feray, Kemal Bekir

Usta yönetmen Metin Erksan’ın ilk filmi olmanın yanı sıra aynı zamanda ilk gerçekçi köy filmi olarak da bilinen film, Âşık Veysel'in hayatını konu alıyor. Sivas’ın Sivrialan Köyü'nde çiçek hastalığı salgına dönüşmüştür. Pek çok çocuğun canını alan hastalık yedi yaşındaki Veysel’in de gözlerine mâl olacaktır. Bir gün babasının getirdiği saz Veysel’e yoldaş olur. Zamanla genç bir adam olan Veysel evlenir ve bir çocuğu olur. Evlilik hayatındaki beklenmeyen gelişmelerden dolayı kucağında küçük bir bebek ve sazı ile başbaşa kalan Veysel’in adı zaman içinde Âşık Veysel olarak bütün ülkeye yayılacaktır. Senaryosu Bedri Rahmi Eyüpoğlu tarafından yazılmış filmde köylerdeki modern tarıma geçişin yanı sıra modern eğitim ve sağlık sistemine geçiş sürecine dair belgesel niteliğinde bir bölüm de yer alıyor.