22. Sadri Alışık Ödülleri kazananları belli oldu

Sunuculuğunu Yekta Kopan'ın yaptığı gecede, oyuncu Mert Fırat piyano eşliğinde seslendirdiği “Sensiz Saadet Neymiş" adlı şarkıyla büyük beğeni topladı.

DHA'nın haberine göre, sinemada “Dram" dalında yılın en başarılı oyuncuları Şenay Gürler ve Caner Cindoruk alırken, “Komedi" dalında Şebnem Bozoklu ve Zafer Alagöz yılın en başarılı oyuncuları ödüllerine layık görüldü. Tiyatroda dalında ise “Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" ödülü Başak Kıvılcım Ertanoğlu'na, “Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" ödülü Celal Kadri Kınoğlu'na verilirken, “Komedi, Kara Komedi ve Müzikal" dalında “Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" Tilbe Saran, “Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" Yılmaz Sütçü oldu. Celile Toyon'a “Çolpan İlhan Sanata Değer Katan Kadınlar Ödülü", tiyatroda ise onur ödülleri Gülriz Sururi'ye, sinemada Hülya Uçansu ve Engin Çağlar'a verildi.

Cem Yılmaz Zafer Alagöz'e ödül verdi

Geçen sene sinemada komedi dalında "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü" alan Cem Yılmaz Zafer Algöz'e ödülünü verdi. Yılmaz, “Daha geçen yıl sahip olmuştum bu ödüle. Birkaç sene bende kalır sanmıştım ama buraya kadarmış. Zafer'in alacağını bilseydim vermezdim. Bazen göktaşının bu kadar yakına düştüğü oluyor. Beraber çalışalım mı" diyerek salondakileri güldürürken, Zafer Algöz ise, “Sadri Alışık gibi çok değerli bir ekolün, okulun layık gördüğü bir ödülü almaktan onur duydum. Herkese teşekkür ederim“ ifadesini kullandı.

Kerem Alışık: Çolpan İlhan bütün bu mimarın oluşumudur

Kerem Alışık Celile Toyon'a “Çolpan İlhan Sanata Değer Katan Kadınlar Ödülü"nü vermeden önce kısa bir konuşma yaptı. Alışık, “Fısıldayarak söylenen sözler yüksek sesle söylenen sözlerden biraz daha uzağa gider. Çolpan İlhan bu sözler gibidir. Bütün iyiliğini ve fedakarlığını sessiz yapar. Bütün bu oluşumların mimarıdır Çolpan İlhan. Sadri Alışık derdi ki, 'Çolpan'ı alın, biz düşeriz' Çağdaş, cesur, sabırlı, mücadeleci, dirençli, onurlu, güvenilir, kadınlar kulübü gibi kalabalıktır tek başına Çolpan İlhan. Onun Attila İlhan Salonu'na düşen mukaddes gözleriyle solmasına asla izin vermeyeceğiz. Ayrıca Türk tiyatrosuna verdiği üstün hizmetlerden ötürü değerli sanatçı Celile Toyon'a Çolpan İlhan adını taşıyan bu özel ödülü takdim etmekten onur duyuyorum" dedi.

Celile Toyon: “Çolpan İlhan gittikten sonra derin bir çizik attı bize"

Celile Toyon ise ödüle layık görüldüğü için çok mutlu olduğunu belirterek, “'Çolpan, kopya kağıdı koymadan yazılmış, edebi değeri çok yüksek bir eserdir ve tek nüshadır' demiş Sadri Alışık. Bunun üstüne diyecek sözüm yok. Gittikten sonra derin bir çizik attı bize. Unutulmazdı, unutulmayacak. Ayrıca Çolpan İlhan Sanata Değer Katan Kadınlar Ödülü'ne layık görüldüğüm için de çok mutlu ve onurluyum" şeklinde konuştu.

Tiyatro dalında “Onur Ödülüöne layık görülen usta sanatçı Gülriz Sururi de, “Yıllardır çizgisini bozmayan Sadri Alışık Oyuncu Ödüllerini bugünlere getiren Kerem ve Çolpan'a teşekkür ediyorum. Sadri Alışık Onur Ödülü'nü onurla alıyorum" diye konuştu.

22. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'ne layık görülen isimler şöyle:

SİNEMA

Dram:

Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu: Şenay Gürler (Kasap Havası)

Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu: Caner Cindoruk (Kor)

Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu: Tülay Günal (Rüzgarda Salınan Nilüfer)

Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu: Musab Ekici (Babamın Kanatları)

KOMEDİ

Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu: Şebnem Bozoklu (Albüm)

Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu: Zafer Algöz (Kaçma Birader)

Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu: Suzan Aksoy (Benim Adım Feridun)

Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu: Emrah Kaman (Kaçma Birader) - Rana Cabbar (Vezir Parmağı)

Ayhan Işık Özel Ödülü: Okan Yalabık (Annemin Yarası)

Ekrem Bora Umut Veren Oyuncu Ödülü: Selim Kaya (Mavi Bisiklet)

Seçici Kurul Özel Ödülü: "Ekşi Elmalar" Farah Zeynep Abdullah, Songül Öden, Şükran Ovalı

Onur Ödülü: Hülya Uçansu - Engin Çağlar

TİYATRO

Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu: Başak Kıvılcım Ertanoğlu - Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin (BAM)

Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu: Celal Kadri Kınoğlu - Giydirici (İstanbul Devlet Tiyatroları)

Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu: Seda Türkmen - İstila (B Planı)

Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu: Deniz Hamzaoğlu - Yastık Adam (Entropi Sahne)

Komedi, Kara Komedi ve Müzikal Dalında:

Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu: Tilbe Saran - Vanya, Sonya, Maşa ve Spike (Tiyatro Pera)

Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu: Yılmaz Sütçü - Hedwig ve Angry Inch (Kazan Dairesi Müzikal Tiyatro & Performans)

Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu: Başak Meşe - Vanya, Sonya, Maşa ve Spike (Tiyatro Pera)

Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu: Devrim Özden Akın - Kundakçı (Oyun Atölyesi)

Çolpan İlhan Sanata Değer Katan Kadınlar Ödülü: Celile Toyon

Onur Ödülü: Gülriz Sururi

Üstün Akmen Genç Oyuncu Ödülü: Berker Güven - Yen (Craft Tiyatro), Yağmur Anaz - Sekshop (Tiyatro Oyun Kutusu)

Seçici Kurul Özel Ödülü: Gülünç Karanlık (Bakırköy Belediye Tiyatroları)

Anadolu Efes Özel Ödülü: Şatonun Altında (Fiziksel Tiyatro Araştırmaları)

HDİ Sigorta Özel Ödülü: Joko'nun Doğum Günü (Yolcu Tiyatro)