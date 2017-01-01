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Her yıl katılımcı sayısının artmasıyla, iki aşamalı olarak gerçekleştirilen eurovision şarkı yarışması 9 Mayıs Salı günü Ukrayna'nın başkenti Kiev'de ilk aşaması yapıldı. 18 ülkenin yarıştığı yarı finalde 10 ülke finale gitmeye hak kazandı.











