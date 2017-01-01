ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
KÜLTÜR-SANAT

Eurovision finalistleri belli oldu

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:09:24

  • 1 Eurovision finalistleri belli oldu
    1 | 21

    Her yıl katılımcı sayısının artmasıyla, iki aşamalı olarak gerçekleştirilen eurovision şarkı yarışması 9 Mayıs Salı günü Ukrayna'nın başkenti Kiev'de ilk aşaması yapıldı. 18 ülkenin yarıştığı yarı finalde 10 ülke finale gitmeye hak kazandı.





  • 2 Eurovision finalistleri belli oldu
    2 | 21

    11 Mayıs Perşembe günü günü ikinci aşaması gerçekleşecek olan yarışmanın final etabı 13 Mayıs Cumartesi akşamı  Kiev'de yapılacak.

  • 3 Eurovision finalistleri belli oldu
    3 | 21

    İşte finale gitmeye hak kazanan ülkeler;

  • 4 Eurovision finalistleri belli oldu
    4 | 21

    İSVEÇ  
    I can't go on - Robin Bengtsson

  • 5 Eurovision finalistleri belli oldu
    5 | 21

    AVUSTRALYA -  Yok yok yazım yanlışı yok. Evet Avustralya Eurovision'a davet üzerine katılımcı oldu. Don't come easy - Isaiah Firebrace

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000