Her yıl katılımcı sayısının artmasıyla, iki aşamalı olarak gerçekleştirilen eurovision şarkı yarışması 9 Mayıs Salı günü Ukrayna'nın başkenti Kiev'de ilk aşaması yapıldı. 18 ülkenin yarıştığı yarı finalde 10 ülke finale gitmeye hak kazandı.
11 Mayıs Perşembe günü günü ikinci aşaması gerçekleşecek olan yarışmanın final etabı 13 Mayıs Cumartesi akşamı Kiev'de yapılacak.
İşte finale gitmeye hak kazanan ülkeler;
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