En güzel kahve festivalleri

Oturduğumuz yerden bir sürü bilgiye kolaylıkla ulaşabiliriz ancak, bazen de gidip görmek test etmek gereken şeyler olur. Onlardan biri de kahvedir. Onun kokusunu almadan, tadını bilmeden zevkine varamazsınız.

3. nesil kahvecilerin de hayatımıza girmesiyle iyice aşina olduğumuz bu kahvecilerin kendilerine has festivalleri var. "Coffee Fest" adıyla gerçekleştirilen bu hafta sonu etkinlikleri dünyanın her yerinde gün geçtikçe popülerleşiyor.

Yıl içerisinde belirli aralıklarla tekrarlan bu etkinliklerin belli başlıca olanları;



New York Kahve Festivali

Belki de bu işlerin atası diyebileceğimiz New York Kahve Festivali kuşkusuz dünyanın en önemli kahve festivallerinden biri. Eylül ayında yapılan festivalde yok yok... Barista müsabakaları, latte art çalışamaları, sokak yemekleri alanları ile sadece kahve üzerine olmayan bu festival farklı deneyim arayanlar için bire bir.



San Francisco Kahve Festivali

Mevsim sonbahar oldu mu en eğlenceli kahve festivali olarak da bilinen San Francisco Kahve Festivali zamanı gelir. Dogpatch Stüdyonlarında sınırlı sayıda katılımla gerçekleştirlen bu festivalin aylar öncesinden biletleri tükeniyor. Her şey sınırlı sayıda olduğu için önceden rezervasyon gerektiren bu festival en eğenceli ancak en meşakkatli festival diyebiliriz.