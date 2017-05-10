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Kültür-Sanat

En güzel kahve festivalleri

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:03:11

Oturduğumuz yerden bir sürü bilgiye kolaylıkla ulaşabiliriz ancak, bazen de gidip görmek test etmek gereken şeyler olur. Onlardan biri de kahvedir. Onun kokusunu almadan, tadını bilmeden zevkine varamazsınız.

3.  nesil kahvecilerin de hayatımıza girmesiyle iyice aşina olduğumuz bu kahvecilerin kendilerine has festivalleri var. "Coffee Fest" adıyla gerçekleştirilen bu hafta sonu etkinlikleri dünyanın her yerinde gün geçtikçe popülerleşiyor.

Yıl içerisinde belirli aralıklarla tekrarlan bu etkinliklerin belli başlıca olanları;

 

Amsterdam Kahve Festivali
Kahve festivali denilince akla gelen bir şehir Amsterdam! Mart ayında gerçekleştiren festivalde sektörün önde gelen gurme ve Avrupa'nın en iyi baristaları yer alıyor. Müzik ve gösterilerle sadece kahve kültürü değil işin eğlence kısmını da bu festivalde yakalayabilirsiniz.
Londra Kahve Festivali
Her yıl Nisan ayında yapılan Londra Kahve Festivali'ni yaklaşık olarak 20,000 kişi ziyaret ediyor. Kahve festivalinin diğerlerinden farkı usta baristaların yarışmaları, seminerleri, atölye çalışmaları, özel partileri ve çok daha fazlası...


New York Kahve Festivali
Belki de bu işlerin atası diyebileceğimiz New York Kahve Festivali kuşkusuz dünyanın en önemli kahve festivallerinden biri. Eylül ayında yapılan festivalde yok yok... Barista müsabakaları, latte art çalışamaları, sokak yemekleri alanları ile sadece kahve üzerine olmayan bu festival farklı deneyim arayanlar için bire bir.

Barselona Kahve Festivali
Mayıs ayında biraz yağmurlu olsa da Barselona her koşulda keyif alabileceğiniz bir yer. Hele ki bir fincan kahvenizi alıp hoş sohbetler edebileceğiniz özel bir festivaldeyseniz tadından geçilmez. Sadece iki gün süren Barselona Kahve Festivali için ağırlıklı olarak seminerler, konferanslar bulunuyor diyebiliriz. Festivalde iki gün boyunca genelikle bir dizi konferans, özel film gösterimleri ve tadımlar yer alıyor.


San Francisco Kahve Festivali
Mevsim sonbahar oldu mu en eğlenceli kahve festivali olarak da bilinen San Francisco Kahve Festivali zamanı gelir. Dogpatch Stüdyonlarında sınırlı sayıda katılımla gerçekleştirlen bu festivalin aylar öncesinden biletleri tükeniyor. Her şey sınırlı sayıda olduğu için önceden rezervasyon gerektiren bu festival en eğenceli ancak en meşakkatli festival diyebiliriz.

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