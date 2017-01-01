Oyuncu kadrosunda Dominic Purcell, Sarah Wayne Callies, Robert Knepper, Amaury Nolasco ve Wentworth Miller gibi isimlerin yer aldığı ABD yapımı aksiyon dizisi Prison Break (Büyük Kaçış) için yeni bir fragman yayınlandı. İşte Prison Break 5. sezon 6. bölüm fragmanı...

PRİSON BREAK 5. SEZON 6. BÖLÜM FRAGMANI

Yeni bölümde hapishaneden kaçan Michael ve abisi ile diğer firariler, zprlu bir yolda ilerlemektedirler. Ülkeden kaçmak adına ellerinden gelen her şeyi yapan ikili, havaalanında kendilerini bekleyen uçağı dakika farkı ile kaçırır.

Bu talihsizliğin ardından yeni bir strateji geliştirmek zorunda olan Michael, Lincoln ve firari arkadaşları, denize düşen yılana sarılır misali istemedikleri yollara başvuracaklardır.

Her şeyden ziyade asıl problem ise nerede olursa olsunlar üstlerinde yer alan derin CIA baskısı olacaktır.

PRİSON BREAK 6. BÖLÜM NASIL İZLENİR?

Foxchannels.com.tr’nin Türkiye’deki yayın haklarına sahip olduğu fenomen dizi legal olarak aynı adres üzerinden yayınlanmaya devam ediyor. Dizinin 6. bölümü Türkiye saati ile 10 Mayıs Çarşamba günü 07:30’da aynı platform üzerinden izlenebilecek. Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için aynı bölümün tekrarı saat 20:30’da ekranlarda olacak.

PRİSON BREAK 7. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

6. bölümüyle bugün izleyiciyle buluşan Prison Break'te, Scofield ve Lincoln Burrows IŞİD’in ele geçirdiği Yemen’den kaçmak için verdikleri mücadele damga vurdu.

Michael ve abisi diğer firarilerinden desteğiyle ülkeden kaçmak adına ellerinden gelen her şeyi yaptı. Ancak kendilerini bekleyen uçağı dakika farkı ile kaçırmaları başladıkları yere dönmelerine neden oldu. Bu talihsizliğin ardından yeni bir strateji geliştirmek zorunda olan Michael, Lincoln ve firari arkadaşları zorlu bir yola başvurdular.

Peki Prison Break 7. bölüm ne zaman yayınlanacak? Yeni bölümün yayınlanma tarihi ile ilgili henüz bir bilgi yok, tarih belli olduğunda bu sayfa üzerinden güncel bilgiye ulaşabilirsiniz...