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Goldie Hawn'un yeni filmi

11 Mayıs 2017 Perşembe, 09:49:31 HABERTURK.COM

  • 1 Goldie Hawn'un yeni filmi
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    Romantik komedi filmlerinin yıldızı Goldie Hawn bu sefer de kızına çok düşkün bir anne olarak karşımıza çıkıyor. 

  • 2 Goldie Hawn'un yeni filmi
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    Snatced filminde Goldie Hawn'un kızını Amy Schumer canlandırıyor.  

  • 3 Goldie Hawn'un yeni filmi
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    Biraz kafa dinlemek için tatile giden kızını yalnız bırakmak istemeyen anne (Goldie Hawn), kızının peşine takılır ve birlikte tatile çıkmış olurlar. 

  • 4 Goldie Hawn'un yeni filmi
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    Filmin galasına Goldie Hawn'u ailesi yalnız bırakmadı. Hayat arkadaşı Kurt Russell ve kızı Kate Hudson galada oldukça neşeliydi.

  • 5 Goldie Hawn'un yeni filmi
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    Geceye katılan isimlerden Christopher Meloni.

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