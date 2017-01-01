Romantik komedi filmlerinin yıldızı Goldie Hawn bu sefer de kızına çok düşkün bir anne olarak karşımıza çıkıyor.
Snatced filminde Goldie Hawn'un kızını Amy Schumer canlandırıyor.
Biraz kafa dinlemek için tatile giden kızını yalnız bırakmak istemeyen anne (Goldie Hawn), kızının peşine takılır ve birlikte tatile çıkmış olurlar.
Filmin galasına Goldie Hawn'u ailesi yalnız bırakmadı. Hayat arkadaşı Kurt Russell ve kızı Kate Hudson galada oldukça neşeliydi.
Geceye katılan isimlerden Christopher Meloni.
Anneler günü için özel olarak vizyona giren filmde Goldie Hawn'ı kızı Kate Hudson da yalnız bırakmadı.
Geceye yeni erkek arkadaşıyla birlikte gelen Kate Hudson'ın neşeli hali gözlerden kaçmadı.