Tüm zamanların en iyi 30 otomobil filmi

DrivenYarışçı
2001- IMDB PUANI.4,5
Fast and Furious 6 Hızlı ve Öfkeli 6
2013 - IMDB PUANI: 7,1
Gone in 60 Second60 Saniye
2000- IMDB PUANI:6,5
The Italian Jobİtalyan İşi
2003 - IMDB PUANI:7,0
Casino Royale
2006 - IMDB PUANI:8,0
Transporter Taşıyıcı
2002 - IMDB PUANI:6,8
DriveSürücü
2011 - IMDB PUANI: 7,8
RushZafere Hücum
2013 - IMDB PUANI:8,1
Mr & Mrs SmithBay ve Bayan Smith
2005 - IMDB PUANI: 6,5
Bad Boys 2Çılgın İkili
2003- IMDB PUANI:6,6
CollateralTetikçinin Gecesi
2004 - IMDB PUANI:7,6
Taxi DriverTaksi şoförü
1976 - IMDB PUANI: 8,3
Vehicle 19Hızlı ve Korkusuz
2013 -IMDB PUANI:5,0
Death ProofÖlüm Geçirmez
2007- IMDB PUANI:7,1
The Fifth ElementBeşinci Element
1997- IMDB PUANI:7,7
Die Another Day
2002 - IMDB PUANI:6,1
The Dark Knight Batman: Kara Şövalye
2008 - IMDB PUANI:9,0
Bourne IdentityGeçmişi Olmayan Adam
2002 - IMDB PUANI: 7,9
Wanted
2008 - IMDB PUANI: 6,7
Mad Max: Fury Road
2015 - IMDB PUANI:8,1
Ronin
1998 - IMDB PUANI:7,3
Speedtrap
1977 - IMDB PUANI:6,0
The Hitcher
2007 - IMDB PUANI: 5,6
Highway 61
1991 - IMDB PUANI: 7,2
Death Race
2008 - IMDB PUANI: 6,4
The Fate of the Furious Hızlı ve Öfkeli 8
2017 - IMDB PUANI: 7,2
The Blue Brothers
1980 - IMDB PUANI: 7,9
Blue Thunder
1983 - IMDB PUANI:6,3
Iron ManDemir Adam
2008 - IMDB PUANI:7,9
Drive Angryİntikam Yolu
2011 - IMDB PUANI: 5,4