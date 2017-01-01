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Tüm zamanların en iyi 30 otomobil filmi

12 Mayıs 2017 Cuma, 09:46:18 HABERTURK.COM

  • 1 Tüm zamanların en iyi 30 otomobil filmi
    1 | 30

    Driven
    Yarışçı

     

    2001- IMDB PUANI.4,5

  • 2 Tüm zamanların en iyi 30 otomobil filmi
    2 | 30

    Fast and Furious 6 
    Hızlı ve Öfkeli 6

    2013 - IMDB PUANI: 7,1

  • 3 Tüm zamanların en iyi 30 otomobil filmi
    3 | 30

    Gone in 60 Second
    60 Saniye

    2000- IMDB PUANI:6,5

  • 4 Tüm zamanların en iyi 30 otomobil filmi
    4 | 30

    The Italian Job
    İtalyan İşi

    2003 - IMDB PUANI:7,0

  • 5 Tüm zamanların en iyi 30 otomobil filmi
    5 | 30

    Casino Royale

    2006 - IMDB PUANI:8,0

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

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